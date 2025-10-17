Argentina. Ataque antisemita contra una emblemática escuela judía del barrio porteño de Floresta

Itongadol/Agencia AJN.- Durante la noche se produjo un ataque antisemita contra una emblemática escuela judía del barrio porteño de Floresta, BAMI-Marc Chagall, en el contexto de la guerra en Gaza y pese al acuerdo de paz firmado recientemente.

El colegio es vecino del club All Boys, cuya hinchada ha tenido varios episodios de antisemitismo en los últimos tiempos.

«En el día de hoy amanecimos, lamentablemente, con una pintada antisemita en uno de los pilotes sobre la entrada de (Álvarez) Jonte. La misma ya fue tapada y se realizaron las denuncias correspondientes en DAIA, Policía Federal y de la Ciudad quienes ya se hicieron presentes en la escuela buscando fortalecer las condiciones de seguridad para todas nuestras familias y en todas las actividades que desarrollamos en nuestra Institución», informó la misma a su comunidad educativa.

Un video también muestra cómo se lavaron otras pintadas antisemitas en baldosas de la vereda.

Urgente. Argentina: Pintada antisemita en los pilotes de protección de una emblemática escuela judía del barrio porteño de Floresta, BAMI-Marc Chagall, en el contexto de la guerra en Gaza y pese al acuerdo de paz firmado recientemente.



Nota: https://t.co/5qXusjf4JL… pic.twitter.com/KZRs2nYuR1 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 17, 2025

«Repudiamos este acto cobarde de odio irracional. Como escuela perteneciente a la Federación de Escuelas Judías de Argentina reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso con el Estado de Israel y seguiremos trabajando por una Educación basada en el respeto por las diferencias, sin discriminación y por la Paz», respondió.

«Hoy en la escuela , en cada grado y sala estamos trabajando normalmente y así seguiremos haciéndolo con orgullo, en todas las áreas institucionales», aseguró el comunicado institucional.

https://www.instagram.com/reel/DP6qX5yDgOj/?igsh=MWF0NHZ4bjgzMGlwZw%3D%3D

Cabe mencionar que este ataque no es aislado, sino que se da en un contexto de creciente antisemitismo a nivel local y mundial, que incluye un aumento en las agresiones físicas, tal como denunció recientemente la DAIA.

Si bien estos ataques no son frecuentes en la Argentina, también se dan un contexto electoral que siempre favorece este tipo de violencia simbólica, a pesar o justamente a raíz de la firme posición de los gobiernos nacional y porteño a favor de Israel y contra el terrorismo y el antisemitismo.