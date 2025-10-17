Organizaciones antiisraelíes en Reino Unido: Universidad de Oxford invierte en decenas de empresas israelíes con actividades “ilegales”

Itongadol/Agencia AJN.- La Universidad de Oxford está indirectamente invertida en al menos 49 empresas señaladas por la ONU y organizaciones de derechos humanos debido a su participación en actividades israelíes ilegales en los territorios ocupados, según un análisis de Middle East Eye.

Aunque el valor de estas participaciones —actualmente superior a 19 millones de libras esterlinas (25,5 millones de dólares)— representa solo una pequeña parte del fondo de inversión total de Oxford, que asciende a 8.000 millones de libras, activistas afirman que esto plantea dudas sobre el compromiso de la universidad con sus propias directrices éticas, así como preocupaciones sobre cómo se invierte el resto de su riqueza, gran parte de la cual permanece oculta al público.

Las inversiones de Oxford en estas empresas se realizan a través de un fondo de seguimiento pasivo de acciones desarrollado por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. La universidad lo adoptó en 2020 para excluir compañías involucradas en combustibles fósiles y armamento controvertido.

Sin embargo, el índice no excluye a las empresas incluidas en la base de datos de la ONU por su implicación en violaciones de los derechos humanos de los palestinos a través de sus vínculos con asentamientos israelíes ilegales, ni a aquellas que figuran en la lista de desinversión recomendada por la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Entre las participaciones se incluyen cuatro grandes bancos israelíes, empresas del sector turístico como Expedia Group, Booking Holdings Inc. y Airbnb, Inc., así como la empresa tecnológica estadounidense Motorola Solutions, todas ellas registradas en la versión actualizada de la base de datos de la ONU.

La mayor empresa armamentística de Israel, Elbit Systems Ltd., junto con Palantir Technologies, Rolls-Royce Holdings, IBM y Valero Energy, que también figuran en la lista de empresas objetivo de la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), forman parte igualmente de la cartera de inversiones del fondo.

La coalición BDS de Oxford, que incluye a estudiantes y personal de la universidad, declaró a Middle East Eye:

“Es inconcebible que la Universidad de Oxford esté involucrada en actividades ilegales de cualquier tipo, especialmente si la universidad obtiene beneficios de una ocupación ilegal vinculada a flagrantes violaciones de los derechos humanos, incluido el genocidio, el crimen más atroz de todos”.