Exrehén israelí Omri Miran va a la playa con su familia

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- Al exrehén israelí Omri Miran, liberado el lunes tras 738 días secuestrado por terroristas palestinos en la Franja de Gaza, se lo vio eufórico en un video mientras visitaba la playa y chapoteaba en el mar con su esposa y sus dos pequeñas hijas.

En las imágenes, observaba a Roni, de cuatro años, y Alma, de dos, jugar con las olas y construir un castillo de arena.

Y una foto mostró a Miran sonriendo mientras estaba de pie en el agua, con la cara alzada hacia el cielo.

Fue secuestrado de su hogar en el kibutz Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas palestinos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, asesinando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, lo que desencadenó la guerra de Gaza.

Hoy recibió el alta del Centro Médico Ichilov de Tel Aviv y fue recibido por cientos de personas a su llegada al kibutz Kramim, donde su esposa Lishay y sus hijas se reubicaron debido a la destrucción generalizada en Nahal Oz.

“Estoy aquí, pero todavía hay gente que no ha logrado cerrar el círculo. Hubo homenajes y funerales la semana pasada y mi corazón está con todos”, le dijo Miran, de 48 años, a la multitud, añadiendo que se sentía “de maravillas”.

“Ahora es el momento de volver a la vida, de volver con la familia. Gracias a todo el pueblo de Israel”, dijo.

