Alumno de Naale: “Este programa garantiza un excelente futuro para todos”

Itongadol.- Conocé a Leo Mames (Argentina), alumno de la Escuela Hadassim del programa Naale para adolescentes, que cuenta su historia en primera persona:

Cuando mis padres me contaron que querían hacer aliá, tenía varias dudas. Cómo iba a ser la vida en Israel, hablando un idioma que no conocía y estando con personas de otra cultura totalmente distinta. Era un cambio radical. Pero luego apareció Naale, una alternativa a mis necesidades que me garantizaba una integración sencilla, ulpan, y adaptación al nuevo mundo que estaba por conocer.

El examen fue uno de los momentos más decisivos que enfrenté. Entrar o no entrar iba a cambiar totalmente el transcurso de mi vida. Pasamos por bastantes pruebas psicológicas que nos ponían a prueba para ver si estábamos preparados para semejante desafío.

Unos meses después de pasar el examen, con aproximadamente otros 25 chicos, salimos desde Argentina rumbo a Israel a encontrarnos con el resto del grupo en España. Llegamos a la Escuela Hadassim el 2 de septiembre y empezamos esta experiencia.

Convivir con otras 35 personas seguro que es agotador. Nos vemos todo el día, todos los días. Pero también es innegable que se hace una cantidad incontable de amigos y compañeros, con los que viví muchos momentos. Desde tardes tomando mate hasta charlas profundas en la habitación, con los amigos que uno se hace acá se comparte todo.

Gracias a Dios tuve la suerte de llegar a Israel con una base de hebreo, y eso me ayudó a aprenderlo mucho más rápido. Pero también sé que es difícil para los que llegan con cero de idioma, que se enfrentan a una nueva escritura, acento y cultura totalmente desconocidos. Pero al final de todo, el idioma se vuelve lo de menos.

El plan está centrado en estudiar, pero no por eso no existen actividades propuestas por la escuela. Yo participé en fútbol, gimnasio, y el modelo de las naciones unidas (MUN), el cual simula una reunión en un comité de la ONU. La mayoría de las actividades fuera de la escuela son gratis.

Disfruto mucho de estudiar aquí. La escuela hace todo lo posible para garantizar la adaptación de sus alumnos, y la pnimia propone actividades para mantenernos ocupados. Recomiendo muchísimo este programa, que definitivamente, garantiza un excelente futuro para todos.

Conocé más sobre el programa Naale: https://www.naale-elite-academy.com/es/