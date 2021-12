Menora UP, el novedoso programa que llevan adelante la Organización Menora y la Universidad de Palermo

Menora UP es un novedoso programa que llevan adelante en conjunto la Organización Menora y la Universidad de Palermo, en el cual jóvenes judíos observantes de Argentina y Latinoamérica pueden armonizar sus estudios universitarios con los valores tradicionales judaicos.

Además de la formación académica correspondiente a cada disciplina, las carreras de Menora UP tienen un plus: la posibilidad de elegir materias relacionadas con los valores éticos y morales y académicamente instructivos del judaísmo. Contar con estas herramientas es de vital importancia para desempeñarse profesionalmente. Así, Menora UP sobresale y se distingue del resto porque brinda una educación integral.

El Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires y presidente de Menora, Isaac Sacca, es parte del plantel docente encargado de dictar las materias electivas de la universidad. La asignatura de la que estuvo a cargo este año fue “Conceptos de economía según la Torá”.

“En esta materia pudimos aprender todos los preceptos de la Torá que abordan a la economía. Entendemos que es de suma importancia tenerlos presente para prosperar comercialmente y cumplir con todas las obligaciones de la Torá”, explica Shoshana Babour, alumna de tercer año de la carrera de Administración.

“El Rab como docente es muy claro y abarcativo. Si bien las leyes laborales judías son muchas, en un cuatrimestre logramos comprender todos los conceptos generales y la forma de profundizar en ellos. A su vez, el Rabino nos explicó con claridad cuál es el rol de cada uno de nosotros para ayudar al prójimo, según la visión de la Torá”, cuenta David Satalovsky, otro alumno de Administración.

Mientras que Micaela Schneider, de cuarto año de Administración, afirma que el Rab como docente es “excelente”. “La materia fue muy completa. Me sorprendió la cantidad de conceptos nuevos y ver qué tan grande es el alcance de la Torá para formarnos académicamente. Cursar la materia electiva a cargo del Rabino Sacca sin duda me ayudó a nivel laboral y también como persona”, dice la joven.

Para el Gran Rabino Isaac Sacca, “uno de los fundamentos del programa de Menora y la Universidad de Palermo es la importancia de enriquecer y mejorar la vida y el crecimiento de los judíos, tanto en esta comunidad como en la comunidad judía en general”.

El Rabino Sacca siempre se interesó por promover en la juventud la importancia de los estudios académicos tradicionales, más allá de la educación religiosa. Por eso, este programa engloba a la perfección todo lo que él siempre anheló para los jóvenes judíos.

“Nos motiva el espíritu de dar oportunidades a todos, de hacer llegar la cultura a todos los ámbitos y dar respuesta al valor de la diversidad que sostiene el judaísmo”, concluyó Sacca.

Con cerca de 100 alumnos, Menora-UP ofrece actualmente las carreras de Licenciatura en Administración, Diseño Gráfico, Psicología y próximamente Ingeniería en Sistemas. El coordinador abocado exclusivamente a este grupo de alumnos trabaja con cada uno de ellos. El crecimiento exponencial de estudiantes es el reflejo de la gran tarea que se está llevando a cabo.