Marcos Ohana: ‘‘En Maimónides hoy estamos cosechando los frutos de nuestro trabajo’’

Itongadol.- Hace pocos días el Keren Hayesod inauguró un aula digital interactiva en la Escuela Integral Maimónides. Se trata de un proyecto de educación tecnológica en el que se venía trabajando desde hacía seis años, planificado a la medida de la escuela y la Kehilá Agudat Dodim del barrio de Flores. En diálogo con Itongadol y en relación al nuevo espacio en el colegio, el presidente de la institución, Marcos Ohana, expresó: »Unir algo tan importante como el Keren Hayesod y CUJA con nuestra institución es algo fundamental. Creo que es un ejemplo por partida doble, para los chicos, que aprovecharán y disfurtarán la nueva tecnología, pero también para nuestra escuela por el solo hecho de compartir con CUJA este proyecto».

De esta manera se concretó un proyecto elaborado en conjunto entre la comunidad y el Keren Hayesod, que permite una educación bimodal para que nadie se quede sin educación, sea de forma presencial o desde el hogar.

Con respecto al método que emplean en Maimónides, Ohana explicó: ‘‘Las cosas fueron trabajadas con tiempo y hoy estamos cosechando los frutos. Es más, estamos armando un curso anual de dirigentes interno para jóvenes que tengan entre 20 y 30 años. Comenzará este año y les permitirá crear proyectos para realizar dentro de la Kehilá’’.

– Al verlo como presidente se observa un cambio generacional en la conducción de la institución, ¿Por qué se tomó esta decisión?

– La decisión política para que yo sea el presidente fue consensuada con los presidentes anteriores, ellos apostaron a capacitar, a captar, a incluir y a invitar a los jóvenes. Esto llevó 20 años de trabajo, para conocer la institución, trabajar y llegar hasta acá. Se buscó reforzar más aún la participación de los padres, especialmente de los jóvenes, primero en cargos más bajos para que luego lleguen a cargos superiores. De hecho, el tesorero, el secretario y el resto de los integrantes de la comisión directiva tenemos edades similares.

– ¿Es consciente de que no es algo habitual en el resto de las instituciones comunitarias?

– Acá sí lo es. Las cosas fueron trabajadas con tiempo y hoy estamos cosechando los frutos. Es más, estamos armando ahora, que comenzará este año, un curso anual de dirigentes interno para jóvenes que tengan entre 20 y 30 años. Esto les permitirá crear proyectos para realizar dentro de la Kehilá y de esta manera estamos formalizando lo que veníamos haciendo con un curso especifico.

Durante la inauguración del aula interactiva se proyectó un video en el que se mostraron los diversos elementos que fueron instalados en las dos sedes de la Escuela, la del ciclo Primario en la Avenida Nazca y en el Jardín de Infantes, en la calle Terrada.



El director del Keren Hayesod para Latinoamérica, Daniel Alaluf; el presidente de CUJA y representante del Keren Hayesod en la Argentina, Paul Rozenberg; el Rabino Abi Chueke; y el presidente de la Escuela Integral Maimónides, Marcos Ohana.

– ¿En qué situación se encuentra el colegio actualmente?

– El colegio cuenta con Maternal, Jardín de Infantes y el ciclo Primario. La mayoría de los alumnos pertenecen a la comunidad Agudat Dodim de Flores, pero no es excluyente que sean parte de la comunidad, de hecho hay muchísimos alumnos que no lo son y no hay inconveniente. Maimónides es una escuela religiosa, moderna, con los valores tradicionales y con una fuerte impronta sefaradí, aunque también tenemos muchos ashkenazim. Aproximadamente entre los tres niveles tenemos casi 600 alumnos. La dirección del colegio está a cargo de un equipo espectacular, con la directora Diana Grimbe y el director rabínico de la institución, el Rabino Abi Chueke.

– ¿Los padres acompañan en el día a día?

– Los padres acompañan siempre y hay muchísimos que están muy activos en la comunidad en general. En esta escuela y en esta comunidad se vive de una manera especial todo lo que tenga que ver con el trabajo en conjunto, es algo tradicional.