Director del Keren Hayesod para América Latina: “Esta es una de las regiones del mundo donde el pueblo judío está más comprometido con el Estado de Israel”

Itongadol.- El director del Keren Hayesod para América Latina, Daniel Alaluf, mantuvo una entrevista con ItonGadol, en el marco de la inauguración del aula digital que la institución donó a la Escuela Integral Maimónides. “Hoy tenemos un Estado que por suerte es muy fuerte, pero la sociedad tiene que seguir existiendo porque ganamos en los dos lados. No es una ganancia económica necesariamente, sino que es una ganancia moral, ética, y nos convierte en un pueblo más fuerte”, expresó.

Además, se refirió al importante trabajo de la institución para ayudar a los refugiados ucranianos y destacó el importante rol del donante hoy en día.

-¿Cómo está trabajando el Keren Hayesod en las acciones que están llevando a cabo por la guerra en Ucrania?

-Básicamente estamos actuando en dos niveles. El primero es una recaudación de fondos masiva para dar el dinero y las herramientas a nuestro socio estratégico que es la Agencia Judía, que está llevando a cabo las operaciones para sacar a aquellos judíos de Ucrania y llevarlos a los países limítrofes. En el segundo plano, nosotros también estamos llevando algunas operaciones. Fundamentalmente cuando estos judíos llegan a Polonia, a Rumania, los países fronterizos, estamos recaudando dinero para poder llevarlos a Israel, en un tren aéreo que sale todos los días. La gran mayoría empieza un proceso de aliá. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta una cosa: que a 85 años de la Segunda Guerra Mundial, los únicos ucranianos que no van a ser refugiados de guerra van a ser los judíos ucranianos, porque tienen un país que se llama Israel, un país fuerte que se preocupa por traerlos y darle ciudadanía cuando lo deseen. Es realmente algo muy fuerte. De todos los ucranianos que se escapan de Ucrania, los únicos que no van a ser refugiados son los judíos. Hoy en día ser judío vale mucho en las fronteras de Ucrania, porque sabés que hay una organización que te está esperando, sabés que hay un pueblo que te está esperando, sabés que hay miles de judíos en el mundo que se están moviendo y recaudando dinero para poder llevarte a tu país, Israel.

-El Keren Hayesod tiene una larga trayectoria en recaudación a afrontar crisis. Yo mismo una vez vi levantar una mano de quien dijo ‘Yo pagó un avión’. ¿Cómo funciona la organización en este sentido?

-Yo creo que la gran ventaja del Keren Hayesod es que somos una organización de 100 años. La cantidad de gente que levantó la mano en las últimas dos semanas, en América Latina, y dijo ‘yo traigo un avión’, cuando ve en televisión lo que pasó, dicen ‘puedo traer otro avión’. Es algo que nos asombra a nosotros mismos, y sin duda es la fuerza que tiene una institución que tiene 100 años, una institución que tiene un nombre, una institución que tiene una trayectoria y sobre todo una trasparencia. Es en estos momentos que este tipo de instituciones tan identificadas con el pueblo judío, tan identificadas con Israel, tienen la capacidad de llamar a sus donantes y decirles ‘tu donación de todos los años es muy importante, pero por encima de tu reputación necesitamos que traigas un avión’. Y vemos que los resultados, la solidaridad de la gente, la solidaridad del pueblo judío de nuestros donantes, acá en América Latina, es fantástica.

-Sos un hombre joven, ¿cómo recibiste, cómo funciona puertas adentro, este gran motor que es el Keren Hayesod?

-Yo si bien soy joven, realmente comencé hace casi 20 años en el Keren Hayesod, en puestos más bajos. Fui creciendo dentro de la institución. Yo creo que cuando crecés en una institución que tiene un pasado muy fuerte, el ADN de mi institución se respira por los pasillos. Cuando ves la potencia de esta organización, cuando sentís la potencia de los líderes, el apoyo de todos nuestros activistas, ves una organización muy pequeña a nivel profesional pero muy grande en el mundo a nivel de voluntarios, que es el secreto de nuestro trabajo. Si tomás el caso de Argentina con una comunidad judía de 180.000 personas, tenemos 2 shlijim y el resto lo hacen nuestros voluntarios locales, nuestros activistas, nuestra Mesa Directiva. Ese es el ADN, una campaña popular, donde le damos a cada judío de la diáspora la oportunidad de poner su granito de arena, y ser parte de lo que es, en mi opinión, el proyecto más éxito que ha tenido el pueblo judío, que se llama Estado de Israel.

-Hay una generación que no está educada para donar, pero no por mala intención, sino porque no fue educada. ¿Se está trabajando para educar a esa generación?

-Si yo me pongo a ver el ejemplo de Argentina, en concreto, Keren Hayesod, la Agencia Judía y el Estado de Israel invierten muchísimo en este país, para que sea una comunidad judía más segura, pero fundamentalmente en lo que es educación judía. Creo que hoy en día me puedo dar el orgullo de decir que CUJA es uno de los pilares de la educación judía en la Argentina, apoyando a una gran cantidad de instituciones, tanto en Buenos Aires como en el interior. A largo plazo eso es lo que va a hacer que la gente tenga más conciencia de que esto es una sociedad entre el pueblo judío en la diáspora y, por supuesto, el Estado de Israel. Hoy tenemos un Estado que por suerte es muy fuerte, pero la sociedad tiene que seguir existiendo porque ganamos en los dos lados. No es una ganancia económica necesariamente, sino que es una ganancia moral, ética, y nos convierte en un pueblo más fuerte.

-El ex primer ministro decidió visitar la región, lo que no ocurría desde Shimon Peres. Se empezó a mirar más hacia Latinoamérica. ¿Cuál es tu mirada general sobre Latinoamérica y el trabajo que vienen haciendo?

-Sin ninguna duda Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde el pueblo judío está más comprometido con el Estado de Israel. Es una de las regiones del mundo donde el pueblo judío es más sionista, es una de las regiones del mundo donde gran cantidad de los chicos judíos pertenecen, de una u otra forma, a una red escolar judía y reciben algún tipo de educación judía. Comparado con otras regiones que se han ido apartando más. Yo creo que hay muchísimo por hacer, pero podemos estar muy orgullosos de lo que tenemos, podemos estar muy orgullosos de la educación judía y sionista, fundamentalmente con la que nos hemos criado, con la que nos hemos educado. Tenemos una comunidad judía que mira hacia Israel, una comunidad judía que le importa lo que pasa en Israel, y es un orgullo poder trabajar con gente de esta región.

-Caminé por Yerushalain un día y en lugar de verte en Mamilla comiendo, que queda a una cuadra, estabas vos y tu compañero de trabajo comiendo en un lugar falafel, de la forma más apurada para volver a la oficina. Eso a mí me quedó como un ejemplo de la cosa no burocrática, sino de personas que se arremangan y laburan…

-Dos respuestas: primero que la comida que podés comer en Mamilla la podés comer en cualquier lugar del mundo. El falafel lo comés solo en Israel, o sea que prefiero el falafel. Por otro lado, somos una organización muy pequeña a nivel de recursos humanos. Tratamos de maximizar el tiempo, tratamos de maximizar nuestros recursos humanos y sabemos que el cielo es el límite realmente. Cuanto más podamos trabajar y hacer… tenemos organizaciones atrás, tenemos campañas atrás, tenemos activistas atrás, tenemos donantes atrás y yo podría decirte que estoy seguro de que casi todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Así que primero me gusta el falafel y segundo, hay muchas cosas por hacer.

-Finalmente, estuvimos en Buenos Aires, en la zona de Flores, una comunidad muy importante, una Kehilá realmente significativa dentro de lo que es la estructura comunitaria argentina, y CUJA con Keren Hayesod han inaugurado una cuestión de primera línea de tecnología en la Escuela Integral Maimónides. Esto va directo a los niños y al futuro del niño judío que se educa.

-Sin duda, inauguramos un aula híbrida que apunta a la tecnología y al futuro, un aula que esperamos conecte más a los niños con Israel, porque nos brinda posibilidades tecnológicas de unir a los niños de este colegio con los niños de Israel. Yo creo que eso es un espejo de lo que es Israel: la combinación entre la tradición, nuestra cultura, nuestros valores y la mirada hacia el futro y el Startup Nation, y seguir adelante y seguir inventando, y seguir creando cosas. Para nosotros es un placer hacer estas cosas, poder ser socios de comunidades y colegios, seguir educando y seguir pensando en el futuro y en qué más podemos hacer juntos.

-En la pandemia el donante se dio cuenta de la importancia de su donación, porque vio que era necesario y vio que era muy útil. ¿Considerás que esta etapa de la vida y el mundo está realmente dando está vuelta general con respecto al donante?

-Yo creo que nos dio la posibilidad de llegar al donante de otra forma. Yo soy de la vieja escuela, yo siempre prefiero tomar un café con alguien. Yo creo que es lo mejor, más allá del donante o no donante, con un amigo. Pero yo creo que nos posibilitó llegar a muchísima más gente, que antes no llegábamos por una cuestión de tiempo. No es lo mismo hoy en día estar media hora con alguien por Zoom, terminar la conversación, y ya entrar a la otra reunión teóricamente de lo que era antes, tratar de llegar, ir y volver y el tránsito… pero yo todavía soy de la vieja escuela, aunque nos abrió una nueva puerta a otro tipo de comunicación.