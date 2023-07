LeDor VaDor inauguró su nueva sala de rehabilitación y sigue siendo un hogar modelo en la Argentina

Itongadol.- En un encuentro que tuvo momentos de enorme emoción, LeDor VaDor inauguró su sala de rehabilitación, con la presencia de los donantes e instituciones que hicieron posible la modernización, dirigentes que fundaron el hogar, profesionales, voluntarios y residentes.

Durante el evento se presentó un emotivo video institucional con las experiencias de diferentes residentes, se descubrió una placa conmemorativa al área inaugurada y se colocaron las correspondientes mezuzot con las brajot de los rabinos Fabián Scolnik y Tzvi Grunblatt.

En diálogo con ItonGadol, Aldo Dinenzon, presidente del Hogar, manifestó: “Creo que estamos acá porque cada logro que podemos ir consiguiendo, que podemos ir realizando, cada sueño que se materializa hace al trabajo que le ponemos a esto, que es la excelencia en el cuidado de los mayores. Hoy se inaugura un gimnasio súper moderno y se arrima a la excelencia que uno busca para el cuidado. Este era el gimnasio que durante la pandemia del Covid se usó como una sala multipropósito y quedó tan deteriorado que pensamos en hacer algo nuevo”.

“Creo que cada una de las dirigencias que estuvieron en el hogar, con sus equipos de profesionales y personal, buscaron siempre este tipo de cosas: que nuestros residentes estén de la mejor manera. Al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos una serie de colaboradores que nos ayudan a hacer este tipo de cosas y creo que si todos los próximos que vengan, las próximas generaciones, van a pensar y trabajar de la misma manera, no va a perder ni la moda ni la asistencia ni la excelencia que tenemos”, agregó.

Entre los presentes, estuvieron además, autoridades de las entidades socio fundadoras del Hogar, Joint y AMIA, representantes de otras instituciones comunitarias y miembros el Consejo Directivo.

Alejandro Kladniew, miembro del Consejo Directivo y ex presidente de la institución, destacó a ItonGadol que el área de Kinesiología “es una de las áreas más relevantes, más críticas, para la atención de nuestros ancianos. Hay un tema que muchas veces no percibimos, pero el avance de la tecnología hace que mantener un lugar de estas características, no alcance, sino que te tenés que actualizar. Y también en el área de aparatología médica, todos los años salen nuevas tecnologías que requerís para poder atender con calidad y 15 años de la inauguración del hogar es poco tiempo, pero mucho para el avance que hoy hace el mundo. Hay lugares del primer mundo que no tiene la tecnología que tiene el Ledor, sumado siempre a la calidez y calidad que tiene el equipo profesional y los voluntarios de Ledor”.

“Yo soy un convencido de que en cualquier cosa en la que vos emprendés, no solo en lo comunitario, sos transparente, lo que decís lo cumplís, sos totalmente honesto, la gente acompaña. Lo que van a ver hoy costó más de 350.000 dólares. Lo único que hice fue levantar el teléfono, hablar con 25 donantes y en menos de 3 o 4 meses, teníamos el dinero juntado. La gente sabe lo que hace Ledor, la calidad, está orgullosa y la gente acompaña”, resaltó.

Consultado sobre cuál es el secreto para alcanzar este éxito, Kladniew recordó: “Cuando tuvimos que salir a buscar este dinero yo puse una condición. Todos los miembros de Comisión Directiva tenemos que donar. Y todos donamos. Me ha pasado en instituciones que cuando vos le decís a quien dirige ‘hay que poner’, estoy hablando siempre de una capacidad contributiva de acuerdo a lo que se puede. Hay muchos dirigentes que creen que porque dan tiempo no tienen que donar. Y en Ledor, en dos minutos hablás con la Comisión y todo el mundo dona. Yo creo que una persona que está en la Comisión Directiva de cualquier institución comunitaria que requiera de fondos, si esa persona tiene la capacidad contributiva y no dona, no debería ser dirigente. Porque vos no podés pedir si vos no ponés. El éxito no es muy complicado: es hacer cosas que son racionales, lógicas y que tienen que ver con lo que hacían nuestros abuelos, que de repente no se compraban algo para ayudar a alguien que vino de su pueblo o al de al lado”.

“Ledor Vador es la institución en Argentina que tiene más camas que cualquier hospital. Cuando una piensa en esta dimensión, solamente pensar en el mantenimiento de Ledor Vador es un desafío. Pero ese desafío no alcanza. Si nosotros no actualizamos las cosas de Ledor Vador, va para atrás. Y tenemos una experiencia muy dolorosa, que conocemos todos, que se llamó Burzaco. Y para impedir que eso vuelva a pasar, tenemos que trabajar no solo en el día a día, sino mirar un poco más allá”, afirmó el ex presidente de la institución.

Dinenzon y Kladniew agradecieron el compromiso y corazón solidario de los más de 60 donantes que sumaron su aporte al proyecto de la nueva sala, enfocada en sostener, tanto la excelencia en la atención como la calidad edilicia del Hogar que, habiendo cumplido 16 años se proyecta para las generaciones que vendrán.

El proyecto de renovación global de la sala de rehabilitación de LeDor VaDor se inició en 2022 y consistió en la remodelación completa del espacio y la incorporación de tecnología de última generación y equipamiento de vanguardia, consolidando la tarea del equipo profesional con las mejores herramientas de tratamiento y rehabilitación.

Por su parte, Sergio Kuchevasky, director general del Hogar, expresó: “Tengo una emoción personal y profesional enorme. Todo lo que pasó hoy me emociona y, especialmente, el tema de los donantes, que para mí es importante, definitorio, al momento de crear proyectos, sin el acompañamiento es casi imposible. En este tipo de instituciones uno puede soñar todo el tiempo, pero la única manera de plasmar este tipo de cuestiones, que va directamente a la gente que lo necesita, es con el acompañamiento de los donantes”.

Respecto a lo que significó sobrellevar la pandemia, Kuchevasky opinó que la clave fue “un acompañamiento tremendo del equipo profesional, pero también un compromiso enorme para poder dar vuelta a esa situación tan negativa. Sin ninguna duda, el factor dirigencial en esta institución acompaña de manera permanente en el día a día, en la recaudación de fondos, en la gestión, es un apoyo permanente de acompañamiento, que es un modelo muy interesante a seguir copiando y replicando en todas las instituciones comunitarias”.

Esta importante obra marca una diferencia en el trabajo de rehabilitación de las personas mayores que residen en el Hogar, así como de quienes lo eligen para hacer rehabilitación con enfoque gerontológico de manera temporal.

Entre ellos, se destaca el sistema Motmi, una innovadora plataforma de rehabilitación virtual creada para contribuir al tratamiento y entrenamiento mediante actividades interactivas con distintos grados de complejidad. Este tipo de tecnología utiliza sensores de detección y reconocimiento de movimiento provenientes de la industria del videojuego que permiten reconocer el cuerpo humano y la posición exacta de las extremidades.

El servicio de Kinesiología y Rehabilitación de LeDor VaDor brinda tratamientos específicos para cada necesidad, haciendo foco en el incremento de la movilidad, la fuerza y el equilibrio para lograr la mayor funcionalidad posible.