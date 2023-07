Un estudio de la Universidad de Tel Aviv sostiene que un tercio de los israelíes con peso normal son obesos en secreto

Itongadol.- Las apariencias engañan, según un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. Aunque uno puede parecer desde el exterior que tiene un peso normal, argumenta, en realidad puede ser efectivamente obeso por dentro.

La investigación dirigida por el Prof. Yftach Gepner indica que un tercio de los israelíes de peso normal según el método de medición del IMC (índice de masa corporal) predominante son en realidad obesos cuando se tiene en cuenta la composición general de la grasa corporal. Publicó sus hallazgos en la revista revisada por pares Frontiers in Nutrition.

Se estima que el 64 por ciento de los israelíes tienen sobrepeso o son obesos, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La OMS determina estas categorías basándose en el método del IMC fácil de medir, que se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su altura en metros.

“Estamos lidiando con una epidemia de obesidad… Pero podríamos estar clasificando erróneamente la prevalencia de la obesidad… Deberíamos usar evaluaciones más precisas, que nos brinden información directa sobre la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona”, dijo Gepner.

Según Gepner, es la grasa dentro de nuestros cuerpos (cuánta tenemos, dónde está y qué hace) lo que tiene una influencia crítica en nuestra salud.

Los valores máximos normales para el contenido de grasa corporal se establecen en un 25 % para los hombres y un 35 % para las mujeres. Un mayor contenido de grasa se define como obesidad y puede causar una variedad de enfermedades cardiometabólicas potencialmente mortales: enfermedades cardíacas, diabetes, hígado graso, disfunción renal y más.

Gepner, el estudiante de doctorado Yair Lahav y su colega Aviv Kfir analizaron los datos antropométricos acumulados de 3.001 hombres y mujeres (no embarazadas) israelíes de entre 20 y 95 años reclutados para el estudio durante varios años.

Los datos incluyeron puntajes de IMC, escaneos DXA (usando rayos X para medir la composición corporal, incluido el contenido de grasa), medición de la circunferencia abdominal y marcadores sanguíneos cardiometabólicos. Este último incluyó análisis de sangre para el control de la glucemia, lípidos, enzimas hepáticas y hemograma.

Se encontró que alrededor de un tercio de los participantes, 1000 individuos, se encontraban dentro del rango de peso normal. De estos, el 38,5% de las mujeres y el 26,5% de los hombres fueron identificados como “obesos con peso normal”, es decir, con exceso de contenido de grasa a pesar de su peso normal. Estos individuos de peso normal tenían altos niveles de azúcar, grasa y colesterol, lo que los ponía en riesgo de contraer enfermedades.

Al mismo tiempo, se encontró que el 30% de los hombres y el 10% de las mujeres identificadas con sobrepeso tenían un porcentaje de grasa corporal dentro del rango normal.

Preocupado porque muchas personas de peso normal “pasan desapercibidas” y no reciben consejos médicos para hacer cambios en el estilo de vida para reducir su composición de grasa, Gepner recomienda que los médicos cambien su enfoque.

“Al cambiar en la clínica de la evaluación del IMC a la evaluación de la composición corporal, detectaremos anomalías de diagnóstico incluso antes de que podamos ver esos cambios en la sangre”, dijo.

Tal cambio no necesitaría una gran inversión. Recomienda que los médicos equipen sus consultorios con calibradores de pliegues cutáneos, que son una herramienta económica y bastante precisa para medir la composición de la grasa corporal.

“También existen dispositivos de análisis de impedancia bioeléctrica que miden la resistencia de las ondas eléctricas en el cuerpo. La grasa ofrece más resistencia a estas ondas que el agua. Muchos gimnasios ya los tienen”, dijo Gepner.

“Si una clínica toma la decisión de que en 2023 es hora de pasar al siguiente nivel de precisión en la evaluación de sus pacientes, debería tener dispositivos fáciles, rápidos y relativamente baratos para medir la composición corporal”, dijo.

Gepner dijo que el precio de estos dispositivos oscila entre $250 y $5,000, y que los de mayor precio son más precisos.

El Prof. Robert Klempner, director del Centro Israelí de Investigación Cardiovascular y director del Instituto de Rehabilitación Cardiaca del Centro Médico Sheba, señaló que el valor del estudio TAU está limitado por el hecho de que no está relacionado con los resultados clínicos.

“Como cardiólogo, me preguntaría si tenemos pruebas suficientes que indiquen que esto se asocia fuerte e independientemente con los puntos finales o eventos clínicos del corazón”, dijo Klempfner, quien revisó el estudio a pedido de The Times of Israel.

“¿Esto en realidad e independientemente de otras características aumenta los resultados cardíacos como infarto de miocardio [ataque cardíaco], accidente cerebrovascular, cateterismos urgentes y similares? Porque solo otro factor de riesgo… si no es independiente y no está realmente asociado con los resultados, es un poco menos interesante”, dijo.

Mientras que Klempfner expresó sus dudas sobre las implicaciones del estudio para la salud del corazón, Gepner se centró en el hígado. “Perder el 3% del peso corporal con ejercicio y una dieta saludable puede contribuir a una pérdida del 30% de la grasa en el hígado, que es el órgano clave que controla el metabolismo”, dijo.

Los resultados del estudio de Gepner no significan que debamos deshacernos de nuestra báscula de baño todavía, pero tal vez el número que vemos allí no nos dice todo lo que necesitamos saber.