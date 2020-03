KSPACE MIAMI FESTEJÓ PURIM CON MÁS DE 300 JÓVENES

Itongadol.- Nuestra función es juntar a todos los jóvenes judíos solteros entre 18 y 35 años, para que se conozcan.

Durante varias semanas estuvimos planificando una de las fiestas más importantes que tenemos en el año que es Purim, en esta fiesta además de que los jóvenes se disfrazan, se pone música, se alquila una night club, una discoteca para nosotros, que ambientamos para aprovechar la parte social y que se conozcan chicos y chicas.



La verdad es que tuvimos algunas críticas constructivas, pidiendo que se cancele el evento por el coronavirus, ya en Miami hay varios casos y se están cancelando eventos muy importantes entre ellos el Ultra, que es uno de los eventos más importantes que tiene Miami durante el año es el Ultra internacional, el festival de música.

Ante la posibilidad de quizás cancelar empezamos a pensar qué hacemos, y la decisión fue no cancelamos nada sino todo lo contrario.

La forma de curar en parte esta enfermedad es poner a todos en cuarentena, que la gente no salga, no se toque, esto va en contra, en contra de los principios de nuestro judaísmo, en donde la historia de Purim dice que todos los judíos estén juntos, que la comunidad esté activa que haya fuego. Hubo un conflicto entre la gente que trabaja con nosotros, los chicos y las chicas que son parte de la institución, donde hablamos de si cancelábamos o no, y decidimos no cancelar y confiar en Ds que todo iba a salir bien.

La respuesta fue increíble, pensábamos que iban a venir menos jóvenes justamente por el coronavirus y tuvimos la participación de 300 jóvenes de todas partes, no solamente de Miami, vinieron de México, de Nueva York, de Atlanta, de Georgia, de Canadá, ¡fue increíble!.

Fue todo un fin de semana y en la última noche se celebró la actividad de Purim que fue impresionante.



Tuvimos la oportunidad de ver como muchos chicos y chicas se fueron conociendo y gracias a Ds todo salió como tenía que ser.