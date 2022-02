Aliá. Keren Leyedidut llega a acuerdo con una agencia para brindar asesoramiento integral en el sector laboral de los olim

Itongadol.- Leonardo Naidorf, representante de la organización en la Argentina, brindó detalles en diálogo con ItonGadol sobre un acuerdo entre el Keren Leyedidut y la agencia «LEAP».

¿En qué situación se encuentra la aliá?

La aliá está muy activa, tanto con la salida de los olim, ya que es un momento del año en el que hay mucha cantidad de salida. En enero hubo seis vuelos y ahora en febrero tenemos dos salidas grandes. Lo que viene pasando últimamente es que algunos pasajeros, algunos olim, dan positivo de coronavirus y hay que reprogramarle los vuelos, que es algo que no escapa a la realidad que estamos atravesando y no es algo dramático, sino que cuando sucede se reprograma el vuelo para los pocos días, cuando la persona ya tiene el alta, y todo sigue su curso. Ahora estamos promediando el primer trimestre que será con muchas salidas de olim, y, al mismo tiempo, estamos también con la gente que está en el proceso de la aliá, ya sea realizando averiguaciones o con los trámites iniciados. Afortunadamente estamos pudiendo acompañar a todos y a cada uno en su particularidad.

¿Cómo se puede definir a la aliá de estos momentos? ¿Qué ves en común entre los nuevos olim?

Antes del comienzo de la pandemia nosotros teníamos un flujo de aliá que, cuando inició la pandemia, en algunos casos, decidieron postergar su salida, ya que el panorama no era claro acerca de cómo iba a ser su situación acá y allá en Israel, y por diferentes razones decidieron postergar, pero parte de esas personas ya retomaron e hicieron aliá. Lo que viene pasando últimamente es que hay una búsqueda de un nuevo horizonte en general para las vidas, lo que vengo viendo no es solamente gente que viaja con un objetivo particular, sino con un objetivo más general de buscar un horizonte que en muchos casos no lo están viendo acá, e Israel, por la enorme ayuda que brinda el estado para las personas que están en la Ley del Retorno, se pone en el primer lugar de los horizontes, además de la cuestión afectiva, que en la mayor parte de los casos está presente.

¿Está llegando a normalizarse el crecimiento de la aliá? Teniendo en cuenta el post pandemia.

Es difícil todavía ponderar porque las personas que están viajando ahora son producto del proceso del año pasado, y las que están ahora en proceso, si bien el año recién está comenzando, hay un flujo que muestra que como mínimo se está manteniendo el flujo. Si esto va a seguir creciendo o no creo que lo vamos a saber en algunos meses, a medida que avance el año, pero, como decía recién, el flujo actual de consultas y de gente en proceso muestra que como mínimo se mantienen los niveles de aliá.

¿Cómo funcionó la organización del Keren Leyedidut, después de atravesar un año y medio muy difícil, con respecto a los olim que llegaron a Israel?

Por un lado hacemos una evaluación de lo que fue el pico de la pandemia, es decir desde mediados de 2020 a mediados de 2021 aproximadamente, y quiero destacar la performance del Keren Leyedidut, en particular del equipo de Israel, porque el Keren realizó un esfuerzo enorme para que muchas personas viajaran en las condiciones en las cuales el movimiento aeronáutico estaba como estancado, era muy difícil conseguir vuelos, conseguir autorizaciones, y el Keren hizo un esfuerzo logístico y económico enorme para que eso fuera posible, y eso me parece importante de destacar. Una vez ya normalizada un poco la situación, con lo que nos encontramos fue con un trabajo mucho más aceitado con la Agencia Judía, y por otro lado realizamos un ejercicio de trabajo, una experiencia, que ya logra que la mayor parte de la gente que está en proceso con nosotros sea gente que llega por derivación de otros, es decir, personas que se contactan y dicen que un amigo o un conocido viajó con el Keren y se lo recomendó, y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Creo que hoy en día tenemos más herramientas y hemos aprendido muchísimo, para ser más asertivos en esa ayuda. Creo que estamos pudiendo trabajar como equipo regional en forma muy aceitada. En el mes de marzo de hecho tendremos, en Buenos Aires, una reunión de todo el equipo de América Latina del Keren Leyedidut, con la presencia tanto de la gente que trabaja en Israel como de los representantes locales de los países de la región, con el objetivo de seguir compartiendo experiencias y de ver en qué podemos mejorar. Estas reuniones las veníamos haciendo antes del inicio de la pandemia y luego las tuvimos que realizar vía Zoom, y ahora tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos y eso nos recarga mucho las energías. El equipo regional es un muy buen equipo y estamos muy contentos por eso.

¿Cuántos países están activos en Latinoamérica?

Nosotros tenemos oficinas en San Pablo, que cubre todo Brasil, otra en Río de Janeiro, que cubre particularmente a esa ciudad; Tenemos una oficina en Montevideo, que cubre además de Uruguay casi todo el resto de Sudamérica; y tenemos una oficina en México, en el DF, que cubre ese país y toda la zona de Centroamérica y el Caribe. Toda esa cobertura con la coordinación de Gustavo Gakman en Israel. Y tenemos por otro lado un equipo en Israel, de absorción, para olim de América latina, es decir gente que se encarga exclusivamente de recibir a los olim de América latina y estar disponible para ellos durante seis meses.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lorena Avraham, encargada de la Absorción de los olim, y Bárbara Waserman, encargada de recibir a los olim cuando llegan a Israel. Realmente se nota la dedicación de su parte.

Sí, es una de las cosas más importantes que está brindando el Keren, porque toda la contención y el apoyo durante ese primer tiempo en Israel es algo muy necesitado. Los últimos meses del 2021 un acuerdo que hizo el Keren Leyedidut con la agencia «LEAP» una agencia de Israel que brinda asesoramiento integral para aquellos Olim con una profesión y en general para todo lo que es opción laboral. La ayuda que brinda es para que todos los tramites reválida de títulos profesionales y también la inserción en el mercado laboral israelí se hace A partir de la profesión que tienen cada uno para aquellos que no tienen profesión. Es un acompañamiento de 6 meses que se inicia antes de que hagan alia y continúa en Israel y está en un 90-95 % subsidiado por el Keren Leyedidut, y es una de las herramientas más importantes que hemos sumado y nosotros estamos previendo quizás para el mes de marzo la presencia de representantes de la agencia LEAP en Buenos Aires para poder realizar actividades presenciales de asesoramiento tentación y de promoción de esta herramienta.

No hace mucho estuvo vuestro jefe, Benny Hadad, y recorrieron el interior en Argentina ¿Cómo funcionó esto a partir de entonces?

Fue un respaldo muy importante porque él dirige el área de alia a nivel mundial, se ocupa de países como por ejemplo lo que está pasando actualmente en Ucrania. Tiene muchísima atención por parte del Keren Leyedidut donde hay un volumen de alia enorme, habiendo tantas prioridades dispersas en el mapa judío mundial la presencia de el en la región para nosotros es un apoyo enorme y también permite que hay un conocimiento más próximo de lo que ocurre aquí a la hora de tomar más decisiones Benny también va a estar presente para nuestro seminario que va hacer en el mes de marzo Así que va a estar de vuelta por aquí, así que quizás también aprovechemos para actualizar algunos encuentros qué no hemos podido en la visita anterior.