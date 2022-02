Israel: docentes critican los protocolos en las aulas por coronavirus

Itongadol/AJN.- Directores y profesores alertaron que el actual formato de autotest aplicado en el sistema educativo es «una farsa». Solo del 30 al 50% de los padre, se estima en base a sondeos realizados en aulas, realizan los tests.

En muchos casos los padres firman una declaración asegurando que sus hijos se realizaron la prueba y dieron negativo y los menores asisten a clases siendo positivos contagiando a otros alumnos.

El esquema, que fue formulado por el Gobierno de Israel tras la anulación de cuarentena en el sistema escolar, no incluye la obligatoriedad de reportar el resultado del test de antígeno.

Además, no existe ninguna condición para el ingreso a las instituciones educativas en la presentación de los resultados de las pruebas. Algunos directores señalaron que saben que algunos de las declaracaciones no son «honestas» y que hay padres que envían a sus hijos siendo positivos y que no existen controles.

«Los alumnos llegan al colegio y nos cuentan que les hicieron el test y vieron dos líneas, pero que los padres envían una nota diciendo que salieron negativo», contó una maestra en diálogo con el diario israelí Yediot Ajaronot. «Un esquema que no se puede hacer cumplir no es realista», resaltó.

Israel, Estados Unidos y Argentina: los países con más muertes por cada millón de habitantes en la última semana

La Universidad de Medicina de Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, publicó este domingo datos «sombríos», según los cuales Israel es el país con la tasa más alta de mortalidad por millón de habitantes en la última semana.

Según el informe, por cada millón de habitantes fallecieron en la última semana más de 55 personas. En el segundo puesto se encuentra Estados Unidos con 52 y en el tercer puesto, con amplia diferencia, se encuentra Argentina con 39 muertos por cada millón.

Previamente, el Ministerio de Salud de Israel informó que en las últimas 24 horas se detectaron 52,611 positivos de Covid-19, en tanto que actualmente hay 1.222 pacientes de gravedad y solo 297 requieren de respirador.

Desde iniciada la pandemia en marzo de 2020 fallecieron en el país 9.226. La tasa de positividad se sitúa 28.14% y el ritmo de reproducción de contagios en 0.86%.

Actualmente hay 339,156 positivos de los cuales solo 2,743 requieren de hospitalización.