Keren Leyedidut hizo un balance de 2022 y anticipó los nuevos proyectos para este año

Itongadol.- Bárbara Waserman, coordinadora de Absorción del Keren Leyedidut, recibió en Jerusalem a ItonGadol para realizar un balance sobre los logros de 2022 y las expectativas con miras a 2023. Además, brindó detalles sobre la inserción laboral en el momento de hacer aliá, asegurando que quien «quiere venir y conseguir trabajo, lo va a conseguir»

Itongadol: ¿Cómo terminó el 2022 para el Keren Leyedidut?

BW: El año fue espectacular, a nivel aliá de Latinoamérica, hemos tenido números sin precedentes que nos enorgullecen y nos ponen feliz cada día que llega otro vuelo. En relación a los olim, se los ve que llegaron muy bien predispuestos a armar su camino, a recomenzar. Lo que nos van comentando demuestra que están contentos y que van para adelante. Así que respecto a Latinoamérica, todo es alegría. Después estuvo lo que pasó con la guerra en Ucrania y todo el trabajo que hizo el Keren Leyedidut para ayudar allí.

IG: ¿Qué características están observando en los olim actuales?

BW: En principio, el grupo de chicos que vienen a programas jóvenes de kibbutz es constante y siguen viviendo personas de entre 18 y 30 años que van a programas. Este año se mantuvo la alíá de las familias, que era algo que había comenzado fuertemente con la pandemia. Siguen viniendo familias con chicos y el plan principal es buscar un mejor futuro para los chicos. Con los adultos adaptándose para hacer lo que sea necesario para que sus chicos tengan una mejor perspectiva a futuro. Lo que hubo mucho este año fue el reencuentro de familias: gente que vino a reencontrarse con los hijos que estaban en Israel o con sus padres. Eso se vio mucho en gente sola mayor, que viene a los 70 años, para reunirse con sus hijos o nietos.

IG: Hubo algunos Zooms sobre la dedicación del Keren Leyedidut a esclarecer el tema de la gente adulta mayor, evidentemente esto debió haber ayudado para esto que estás contando, esta aliá de padres que tienen hijos o de gente mayor que decide hacer aliá

BW: El Keren hizo hace un tiempo una charla en donde intentó aclarar un poco cuáles son los beneficios que reciben las personas de tercera edad, como hay que tramitarlos, sin duda el conocimiento genera tranquilidad. Luego llegar acá y empezia a hacer todo eso no es sencillo, pero esta gente mayor en general viene a encontrarse con sus hijos que ya son israelíes hace tiempo, los ayudan y se nota mucho esas ganas del hijo de poder tener a los padres cerca.

IG: ¿Cómo afecta a los olim el cambio de política que se produce cada año en el Estado de Israel en cuánto a la inserción laboral y el crecimiento como ciudadano?

BW: El Estado de Israel, en general, se tiene que reconocer que el que quiere venir y conseguir trabajo, lo va a conseguir. Ahora, está claro que un profesional que viene de Argentina y por ejemplo, es contador y quiere venir a ejercer acá, en tiempo inmediato eso no va a suceder y tampoco luego de un año de haber llegado. Pero si se puede ver que la gente viene con las expectativas ordenadas, saben que no es que a los diez meses ya van a estar haciendo lo que ellos quieren para el resto de sus días, son procesos que llevan un poco más de tiempo.

IG: Todo aquel que viaja tiene que saber que hay gente que realiza aliá y no terminan dedicándose a lo que creían, pero de igual manera son felices

BW: Sin duda, hay algo de reinventarse, cuando uno toma una decisión de salir de esa posición de confort, como es el que caso de Fernanda, que con treinta años de experiencia como maestra jardinera hoy se encuentra en un rubro distinto en el cual se levanta todas las mañanas y se dirige hacia allí con una sonrisa. De esta forma ella consigue más allá de lo que es el trabajo, si no esta prosperidad que ve que le puede brindar a su hija, el volver a casa y poder cubrir sus gastos y estar tranquila que va a poder avanzar.

IG: ¿Cuál es tu rol dentro del Keren Leyedidut?

BW: Yo soy coordinadora de absorción, una de las cosas que decimos cuando hacemos el Zoom de bienvenida, en el cual se les explica los primeros trámites es que a nosotros nos cuesta decir que esto es un trabajo, porque lo vemos mucho más como una misión, es algo que uno se levanta a la mañana para ver a quien puede ayudar. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que más siento que funciona, es realmente intentar conocer aquellas personas que están llegando, hacer esa diferencia de que no es un apellido más, sino una persona con historia, conocer que hacían, de dónde vienen y a dónde quieren ir y basándonos en eso, orientarlos. En caso de que se abra una puerta que los ayude en lo que tiene que ver de manera profesional y demás, nosotros enviamos la información.

IG: ¿Te encargas también de aquellos que son argentinos, especialmente?

BW: Sí, en lo que tiene que ver con el tema de absorción, me dedico a Argentina, por otro lado, dentro del Keren también me encargo de la parte logística, que son los pasajes de todo Latinoamérica.

IG: Teniendo en cuenta solo la región de América Latina ¿Aproximadamente a qué número crees que llegará la aliá en 2023?

BW: Yo creo que este año se va a estabilizar. Estos últimos dos años hemos tenido picos de aliá en consecuencia de lo que fue la crisis en Argentina a nivel pandemia y demás. Yo creo que la gente que se proyectó como familia para venir, va a continuar con la misma proyección, los jóvenes que tienen sionismo y que en Argentina pertenecen a la comunidad judía van a seguir viniendo y lo que creo que más se va a dar es la unificación de la familia. Cuando las familias que vinieron a vivir a Israel hace unos años puedan y contagien a los que están allá y les hagan saber que ellos están bien y que pueden tener una perspectiva mejor de la que viven va a seguir habiendo unificación de familias.

IG: ¿Crees que el cambio de gobierno y esta nueva coalición puede atentar a la aliá en un futuro?

BW: No, yo creo que sin importar que gobierno entre, la ley de retorno no se va a modificar en mi opinión. No creo que tenga algo que ver con una postura política, sino que es algo de Israel en sí, no creo que se modifique absolutamente nada. Han pasado muchos gobiernos y este punto nunca se ha cambiado, no creo que se modifique ahora.

IG: ¿Hay algo que quieras agregar respecto al trabajo del Keren Leyedidut?

BW: En el Keren realizamos cada tres meses seminarios en distintas ciudades. Generalmente, se realizan en conjunto con la municipalidad local e invitamos a todos los olims que han venido en los últimos años a tener una actividad presencial que suele empezar con dos charlas de interés para los olims, que pueden ser economía familiar, derechos del trabajo, obra social, todos temas explicados por un profesional y solemos finalizarlo con algún tema social que sabemos que siempre es necesario del contacto y poder hablar.

IG: ¿En general se crea un ambiente optimista?

BW: Siempre gana el optimismo, una de las cosas que sucede en esas reuniones es que la gente empieza contar experiencias menos positivas y de repente empezás a escuchar a otros olims que cuentan su perspectiva más positiva de su vivencia. El compartir entre ellos también termina generando proyectos juntos.