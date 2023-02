Comunidad judía de Oporto pide que Europa investigue el antisemitismo en Portugal

Itongadol.- “Una acción antisemita que tuvo lugar en Portugal utilizando ladrones, asesinos y convictos que pretendían difamar a la comunidad judía más fuerte del país, destruir el liderazgo judío, detener la afluencia de ciudadanos israelíes y poner fin a la ley que concedía la ciudadanía portuguesa a los judíos de origen portugués”, dijo Gabriel Senderowicz, la Comunidad Judía de Oporto (CIP/CJP) ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación internacional imparcial.

La carta iba dirigida a Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comisión Europea para la lucha contra el antisemitismo y la promoción de la vida judía.

“También es necesario salvaguardar el honor de las distintas figuras de la nación portuguesa, que sin duda serán las primeras interesadas en una investigación independiente”, dijo Senderowicz. “Las razones de la solicitud se refieren a la necesidad de investigar quién ordenó la acción policial de marzo de 2022 contra la comunidad y quiénes fueron los ‘ladrones, asesinos y convictos’ que intentaron incriminar a los judíos de Oporto”.

En septiembre de 2022, el Tribunal Superior [portugués] declaró que las acusaciones penales contra la comunidad “no se basaban en nada”, algo que la policía de Oporto ya había dicho en 2021, según Senderowicz.

El pasado mes de julio, la policía portuguesa investigó los domicilios de numerosos abogados portugueses que trabajan con la comunidad judía para tramitar solicitudes de ciudadanía, así como las oficinas del director del Museo Judío de Oporto.

Esto ocurrió poco después de que la comunidad judía de Oporto se quejara ante el Parlamento portugués del plan del gobierno de derogar la “Ley española” y acusara a Portugal de perseguir a los judíos. Al parecer, se facilitó a los abogados una lista de 20 judíos acaudalados que habían adquirido la ciudadanía portuguesa desde la aplicación de la ley en 2015, entre ellos los industriales Lev Leviev, Roman Abramovich, God Nisanov, Andrei Rappoport y Sir Michael Kadoorie, entre otros.

Senderowicz detalló cómo “la policía de Lisboa allanó la sinagoga y el Museo Judío y detuvo al rabino basándose en denuncias anónimas que le atribuían actos de corrupción de dos personas a las que no conoce [una certificada por la comunidad judía de Lisboa, la otra por la comunidad de origen] acusándole de corromper oficinas de registro que nunca visitó”.

Al mismo tiempo, se registraron “maletas de dinero” en el domicilio del vicepresidente, se sospechó que la empresa constructora de un colaborador de la comunidad expedía certificaciones de origen sefardí y se corrió la voz por los canales oficiales de las autoridades de que la comunidad también había sido acusada de tráfico de drogas.

Un miembro del consejo comunitario para asuntos jurídicos, el abogado David Garrett, añadió en un comunicado de prensa en nombre de la comunidad judía de Oporto que la investigación de la Comisión Europea es necesaria: “Si las denuncias anónimas y calumniosas no fueron hechas por convictos a petición de agentes del Estado; si el intento de eliminar al primer firmante de una petición al parlamento fue autoría de alguien que eligió su objetivo al azar; si no hay relación entre los ladrones profesionales que robaron el servidor de un abogado de la comunidad [en Oporto] y los ordenadores del presidente de la SIRESP [en Lisboa] – entonces todo no fue más que una milagrosa coincidencia y la comunidad no debe permanecer alarmada”, dijo Garrett.

“Si, por el contrario, la investigación concluye que los agentes del Estado utilizaron a delincuentes y a toda la prensa contra una organización religiosa y cultural [la Comunidad Judía de Oporto], entonces podemos afirmar que, ante todo, querían destruir a una élite judía naciente y que el objetivo no era simplemente incoar procedimientos contra sospechosos por la comisión de ilegalidades”, prosiguió. Frente a ellos, se emplearían medios legales de obtención de pruebas, y la policía no sería un instrumento, independientemente de que emplearan ladrones, asesinos o creadores de denuncias anónimas.

Según los informes, Vivian Groisman, que supervisa el archivo sefardí de la comunidad judía de Oporto y observó en marzo a un importante número de policías ansiosos por incautarse de todo, vio “una escena que aplastó mi deseo de vivir en Portugal. Por la seguridad de nuestra comunidad, debe llevarse a cabo una investigación global”, añadió Groisman.

“En aras de la transparencia, también es en interés de personas inmaculadas como la ex ministra de Justicia, que elaboró un reglamento que, en realidad, acabó con la Ley sefardí del Retorno, recogió denuncias anónimas y las hizo investigar por entidades cuyos responsables ella designó”, prosiguió. Además, la ministra “despidió al director del SIRESP, de cuya casa robaron los ordenadores tres días después, y al ex ministro de Asuntos Exteriores que, por una ‘causa palestina’, encabezó la destrucción de la Ley sefardí del Retorno, redujo los efectos positivos de la ley en algunas visitas de turistas y dijo premonitoriamente en el parlamento en 2020 que si la cámara no actuaba, actuaría la opinión pública”.

Fuente: Noticias de Israel