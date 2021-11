KKL Israel: Árboles como primera defensa contra bombardeos terroristas de Gaza

Itongadol.- El histórico conflicto entre el Estado de Israel y los terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza es conocido por gran parte del mundo, así como que el primero se defiende con sus Fuerzas Armadas, una valla inteligente de seguridad y pequeños muros de concreto, pero de lo que no se habla es del valor fundamental que cumplen los árboles en ese mismo sentido.

A fin de conocer más al respecto, ItonGadol recorrió la zona con Itzik Lugasi, un experto del Keren Kayemet Leisrael (KKL), uno de los principales organismos ecológicos del mundo, y se interiorizó de su situación y sus particularidades.

– ¿En dónde nos encontramos?

– Nos encontramos en la Ruta 34, en el cruce Érez. Aquí está la Forestación de Seguridad que hicimos en diciembre de 2019. Estos ya son árboles grandes… Nosotros sabemos ocuparnos de los árboles realmente con rapidez… Esto se debió a una necesidad relacionada con que en noviembre de ese año un joven de unos 70 años de Petaj Tikva vino a arreglar una máquina al kibutz Érez y cuando terminó su trabajo quiso hacer sus cuentas y esas cosas, desde allá, donde ahora hay soldados nuestros, a una distancia de unos 2,5 kilómetros al sur de aquí, un vehículo disparó un misil (antitanque ruso) Kornet. Un impacto directo lo mató en el lugar… El Ejército hizo esta muralla transitoria, que no permanecerá porque pondremos árboles como allá y todo quedará protegido por ellos. Tiene una extensión de 900 metros y no se supone que proteja al tren, sino el camino principal de ingreso al kibutz; es decir, quien entre y salga estará a salvo. ¿Cuál es la ventaja de los árboles? Un ser humano no puede vivir eternamente con semejante muralla: no se ve nada, no hay verdor para los ojos, solo gris… No hago consideraciones monetarias, sino que desde el punto de vista estético y de belleza no hay punto de comparación.

– ¿Hubo muchos incidentes aquí?

– Por supuesto que sí… Antes que nada, este poblado está en Netiv Haasará. Más al este de acá, a Sderot la atacan mucho… Hagamos una evaluación de los alrededores de la Franja (de Gaza): al Norte, Netiv Haasará, Érez, Sderot… Al Sur atacan mucho Ein Hashloshá, Kisufim, Nirim… Hacia el centro, en Netivot, Sdot Néguev, Alumim, etc., felizmente recibimos menos misiles, pero más grandes, porque estamos más lejos. Los poblados que están más cerca del borde reciben más proyectiles de mortero y esas cosas, pero ninguno se queda en cero. Los compran de a millones, como los tomates en un supermercado, pero tenemos que velar por mantener el terreno lo más verde posible.

Itzik Lugasi aclaró a ItonGadol que «en cuestiones de seguridad no hay burocracia: solo se necesita la autorización del Consejo (Regional) para comprar árboles y se avanza…».

«Es importante entender que el Keren Kayemet financia todos sus proyectos con fondos del KKL. Toda la Forestación de Seguridad se hizo con fondos del KKL. Si hay buenas personas que vienen y donan, eso es después porque antes que nada actuamos a requerimiento del Ministerio de Defensa. Viene el Ejército y dice: ‘Gente, queremos una Forestación de Seguridad desde acá hasta allá’, los oficiales me señalan el lugar y empezamos a trabajar», explicó.

Itzik Lugasi también contó su experiencia personal: «Vivo en Netivot y cada vez que cae un misil es una catástrofe: todos los chicos con miedo, corren, lloran… Es muy difícil… A veces me digo: ‘¡Menos mal que estoy en el trabajo y no en casa!’. La última vez (en mayo) fue muy duro, pero no se habla de eso… No había un minuto de silencio en el Sur… Una pérdida de tiempo…».