KKL combate el daño ambiental que provocan los globos incendiarios lanzados desde Gaza

Itongadol.- En los últimos años, los terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza desarrollaron una nueva y peligrosa arma: el lanzamiento de barriletes y globos incendiarios de cualquier tipo, incluso preservativos, contra el sur de Israel.

A fin de conocer el daño ambiental que provocan, más allá de la amenaza para la vida humana, ItonGadol recorrió la zona con Itzik Lugasi, un experto del Keren Kayemet Leisrael (KKL), uno de los principales organismos ecológicos del mundo, y se interiorizó de su situación y sus particularidades.

– ¿Por qué es importante plantar árboles?

– Hay países que tuvieron el privilegio de tener árboles, así que lo dan por hecho. Ahora hay una ley para todo el Amazonas: por cada árbol que talan deben poner uno nuevo en su lugar…

– ¿Y lo hacen?

– ¡Por supuesto! Deben hacerlo, es una ley internacional… Antes que nada, es su futuro… ¿Qué país normal que tiene la posibilidad de dinero y agua para plantar árboles no lo haría? ¡Eso no existe!

– ¿No? Hay países que nada hacen al respecto…

– ¡Claro! Vean África como ejemplo: ¿no quiere tener árboles? Los árboles son un pulmón verde. Este planeta Tierra sin verde no es igual…

– Pero hay países que no lo hacen o no lo entienden…

– Hace unas semanas abrimos una oficina en Ucrania porque ahora su Presidente entendió, decidió hacer un gran proyecto de plantación de miles de millones de árboles hasta 2030 y creación de bosques nuevos y pidió la cooperación del KKL, y parte de esa comprensión fue que abriéramos una oficina.

-¿Cuál es la importancia de la existencia del KKL previa a la fundación del Estado de Israel?

-Deben recordar que el Estado de Israel existe, en total, hace setenta años y el Keren Kayemet, hace 120. Cuando por entonces vinieron los grandes sabios del Keren Kayemet vieron solo un desierto y sabían que si no había árboles, este conquistaría constantemente lo urbano… Siempre… Así que si no lo hubiesen hecho desde el comienzo, entonces estaríamos en un desierto. En síntesis, si el Keren Kayemet no hubiese plantado árboles, no sé si habría cientos de millones en Israel. Es así. Es verdad…

– ¿Y qué pasa con los globos incendiarios que terroristas palestinos lanzan desde la Franja de Gaza?

– Encienden globos y los hacen volar. Unen varios y les ponen alguna mecha, o incluso a veces algún explosivo, pero también para lanzar un globo hay que saber… Conocen la dirección del viento, cuánto helio poner para que caiga exactamente donde quieren… No es que solo lanzan un globo y se van… Empezaron con barriletes, con un hilo… Recuerdo que en 2018 intentaron con uno grande como una pérgola, con un hilo de 700-800 metros, lo direccionaban y cuando veían que llegaba a un bosque, cortaban el hilo y caía… No es algo simple, tienen ingenieros: si quieren que los globos lleguen lejos de Gaza, ponen 4 ó 5; si quieren que lleve un explosivo, que es un peso mayor, entonces usan más…

-¿Cómo hace KKL para combatir el daño ambiental que generan los globos incendiarios?

– Por ejemplo, en una sección de aproximadamente un kilómetro tenemos un terreno donde en enero del año pasado plantamos 700 eucaliptus hamakor, otro donde hace unos tres meses cayó un globo, se incendió y vamos a renovarlo, y un segmento nuevo, donde estamos preparando la tierra y plantaremos este año, pero lo que la gente no ve es cuántos animales mueren en un incendio, como las tortugas que no logran escapar del fuego.