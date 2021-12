Acto Central de Jánuca: Música, baile, sorpresas y reencuentro en la gran fiesta de la luz y los milagros de Jabad Argentina

El miércoles pasado más de 3500 personas llenaron la Plaza República Oriental del Uruguay en el Acto Central de Jánuca organizado porJabad Argentina. La fiesta contó con la música de Chassidic Revolution y Anshil Eichbaun, un elenco de bailarines, show de tambores y luces, además de la presencia del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Juan Manzur; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la Embajadora de Israel, Galit Ronen; la Ministra de Educación, Soledad Acuña; el Ministro de Cultura, Enrique Avogadro; el Presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; el Presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y el Diputado Nacional Waldo Wolff, entre muchas otras personalidades de la Política y la Cultura de la ciudad que asistieron al encendido público de las velas. Más de 5 mil personas siguieron la trasmisión en vivo por las redes.

Para Jánuca 2021, además del desarrollo del importante Acto Central, Jabad repartió 13 mil kits de candelabros y se encendieron grandes Janukiot en todas las plazas. Se realizaron también caravanas de bicicletas y de autos el día jueves, y una fuerte campaña de difusión que incluyó un banner en manos de los jugadores del equipo de River el día de su consagración en el Campeonato de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Monumental.

La cuarta noche de Jánuca marcó el reencuentro presencial después de un 2020 muy particular en el que, por única vez en 37 años, no se pudo realizar la ya tradicional convocatoria para todos en la plaza de Palermo. “Jánuca es una festividad que resignificamos año a año -señaló en su discurso el Rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Argentina. Es una celebración que reinauguramos cada año. Jánuca significa inauguración. En su momento, la inauguración del Segundo Templo después de haber sido profanado por los griegos.” Y subrayó: “Eso es Jánuca. Reinaugurarse. Jánuca nos enseña a superarnos, no importa cuán alto hayamos llegado. Cada año tenemos que reinaugurarnos. Dentro de cada uno está la chispa de Di-s. Está en cada uno de nosotros el encenderla. Jánuca es la decisión de no bajar los brazos. Es el milagro hoy.”

Todas las propuestas de Jabad Argentina para Jánuca fueron desarrolladas por su Departamento de Eventos y Difusión, dirigido por el Rabino Levi Silberstein y Etti Silberstein, bajo la supervisión del Rabino Grunblatt. La festividad, que comenzó el 28 de noviembre, finaliza el domingo 6 de diciembre.