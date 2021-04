Hernán Felman: “Marcha por la Vida expresa los valores con los que el KKL ha estado comprometido durante 120 años”

Itongadol.- A días de realizarse los eventos mundiales por Iom HaShoá y Iom Haatzmaut que organiza Marcha por la Vida con el apoyo del Keren Kayemet, el vicepresidente de KKL Mundial, Hernán Felman, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre estas fechas significativas. “El pueblo judío y el Estado de Israel se han caracterizado siempre por su memoria colectiva, por vivir el sufrimiento y las tragedias de generaciones anteriores como propias, incluso si sucedieron hace cientos o miles de años. Esto se ve reflejado en nuestras festividades y tradiciones”, destacó.

El acto central de Iom Hashoá se realizará el jueves 8 de abril a las 11 (hora Buenos Aires) y el de Iom Haatzmaut el 15 de abril a las 20.30. Ambos serán transmitidos en vivo por www.motl.org

-¿Qué significa el inmenso compromiso del Keren Kayemet con el hecho tan simbólico e importante de preservar la memoria a través de Marcha por la vida?

-En el Keren Kayemet vemos el estudio del holocausto como un pilar fundamental en la educación judeo-sionista y en la actividad comunitaria. Como institución, consideramos primordial formar parte de este proyecto por el impacto que genera. Yo mismo he asistido a Marcha junto a grupos de jóvenes, y he podido ver cómo el viaje los acerca a la dolorosa historia reciente de su pueblo, marcando su identidad judía y su vínculo con Israel. Estos son los valores con los que el Keren Kayemet ha estado comprometido durante sus 120 años de historia, y así continuará siendo.

-¿Qué relación hay entre la importantísima tarea del KKL y Marcha y dónde encaja aquí la educación?

-El pueblo judío y el Estado de Israel se han caracterizado siempre por su memoria colectiva, por vivir el sufrimiento y las tragedias de generaciones anteriores como propias, incluso si sucedieron hace cientos o miles de años. Esto se ve reflejado en nuestras festividades y tradiciones.

Cuando se trata de una atrocidad de esta magnitud, perpetrada contra los abuelos o bisabuelos de muchos de los jóvenes participantes, no darle la importancia correspondiente en la educación judía es algo que no nos podemos permitir.

Educar a nuestros jóvenes sobre el holocausto y los horrores del antisemitismo, sobre todo con una experiencia tan impactante, es fundamental para conectarse con la historia de nuestro pueblo, y para comprender la necesidad de un Estado de Israel fuerte, que vele por la seguridad de los judíos en todo el mundo.

-¿Cuál es su experiencia personal con Marcha por la Vida?

-No hay ninguna duda que cada uno de mis viajes a Auschwitz fue una experiencia estremecedora. No conozco sobre familiares míos que hayan sufrido o perecido en el holocausto, ya que todos mis abuelos emigraron a Argentina a temprana edad, incluso antes de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, al encontrarme en los campos, sentí a cada uno de esos judíos que padecieron horrores y fueron enviados a las cámaras de gas como un familiar cercano. Sin lugar a duda, no hay experiencia más intensa y profunda que encontrarse en los lugares donde se llevó a cabo esta inconcebible masacre, en la tierra ensangrentada que es Polonia.

-Hace algunas horas Pilar Rahola ponderó la tarea del Keren Kayemet, ¿cuán importante son estos embajadores de la vida?

-Las palabras de Pilar nos enorgullecen, tanto por su contenido como por de quien provienen. Ella nos definió como ¨una institución vital para el futuro del Estado de Israel y sus valores¨, y esa es justamente nuestra misión.

El pueblo judío tiene muchas caras. Hay también judíos que renuncian a su judaísmo y a su carácter nacional a favor de un universalismo que muchas veces llega al autoodio. Es reconfortante saber que alguien que no pertenece a nuestro pueblo ve la realidad tal cual es, y además sabe expresarlo y decir lo que muchos de nosotros pensamos de forma clara y contundente, que hace que Pilar Rahola sea nuestra voz y pensamientos.

-Finalmente, ¿cuál es su mensaje para esta fecha y para Iom Haatzmaut?

-Es mi deseo que tanto la inmensa alegría de Iom Haatzmaut, como el dolor indescriptible de Iom HaShoá, nos lleven a comprometernos con el Estado judío y la unidad de nuestro pueblo, en la diáspora y en Israel. Que sigamos fortaleciendo nuestro país y educando en los valores del pueblo judío y la justicia de su retorno a la tierra de Sion y Jerusalén.