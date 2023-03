CUJA – Keren Hayesod: »La ayuda a Ucrania y Aliá Protegida son algunos de los logros destacados del Keren Hayesod»

Itongadol.- En una entrevista con ItonGadol en Jerusalem, Yakir Keren, vicedirector de Keren Hayesod para América Latina, España y Portugal, destacó la gran cantidad de proyectos que se llevan adelante gracias a la colaboración de la comunidad judía Argentina. La construcción de refugios especiales para adultos mayores que residen cerca a la Franja de Gaza, la donación de aviones para trasladar a los judíos de Ucrania y el impulso de Aliá Protegida para jóvenes en situación de vulnerabilidad son algunos de los logros destacados.

-¿Qué proyectos están realizando actualmente en Israel?

-El primer proyecto es una iniciativa tomada por Argentina, que es asegurarse que cualquier judío mayor que reside en las viviendas de la Agencia Judía, tenga una compañía. Eso es algo que decidió en el último año la comunidad judía argentina, para que cualquier ciudadano israelí que viva en el sur, dentro del rango de los 40 kilómetros de la Franja de Gaza, pueda tener un refugio respetable. Normalmente esas viviendas están en torres muy altas, de 9, 12 o 15 pisos, y los adultos mayores no tienen tiempo de bajar hasta los refugios subterráneos.

Entonces, lo que se hizo en esos edificios es construir algo que se llama mamak, que es una especie de refugio chiquito pero en cada uno de los pisos, para que el adulto mayor no tenga que apurarse y bajar todos los pisos del edificio hasta llegar al refugio subterráneo cuando suenan las sirenas. Va directamente a ese cuarto que lo tiene en su piso. Esto ya se había construido en los años ‘70 pero estaban desactualizados, no tenían ventilación o cosas por el estilo. Gracias a la campaña, en la que muchos donantes decidieron acompañar la iniciativa, se pudo avanzar con la causa. Si todo va bien, imagino que para el año que viene tendremos más refugios de estos ejemplares. La remodelación y la reparación de esos cuartos van a permitir que los adultos mayores puedan refugiarse en sus propios pisos en las épocas en las que suenan las sirenas y los cohetes explotan.



Un avión del Keren Hayesod que trasladó a los ucranianos que emigraron a Israel.

– Recientemente participamos de una entrevista a una mujer joven ucraniana. ¿Cómo se comportó Latinoamérica respecto al apoyo que se necesitó para Ucrania?

– Ese era uno de los puntos que quería tocar. Para resumir, puedo decir que la campaña de Argentina donó siete aviones directos. Donar un avión significa que a veces una familia decide hacerlo, que a veces muchos granitos de arena deciden hacerlo. Aportaron para que los ciudadanos ucranianos que cruzaban la frontera con Polonia tengan un avión esperándolos, y digo esto porque lamentablemente los cielos están cerrados en Ucrania, porque no se puede aterrizar, pero en los países vecinos como Bielorrusia o Polonia, los aviones esperaban a la gente, los subían lo más rápido posible y los traían a Israel, donde eran recibidos de gran manera con las banderas. Es decir que la campaña judía argentina fue de gran ayuda. Cientos de ucranianos que llegaron a Israel en esos siete aviones se lo deben a judíos argentinos que decidieron, a pesar de la situación tan mala de la economía argentina, cortar un poco sus propios gastos para ayudar a la causa.



Yakir Keren junto con Elena, la mujer joven ucraniana y Daniel Berliner, director de ItonGadol.

– La gente que colaboró para que esto ocurriese, tal vez toma dimensión real cuando ve casos como el de Elena.

– Sí. Agrego a eso que nosotros a veces pensamos en la aliá como en el algo poderoso. Es decir, una persona que llega a Israel por decisión propia, después de haber analizado la situación de su propio país, y decidió venir a Israel para seguir con su vida. Varias de las veces que eso ocurre, la gente llega a Israel por circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida muestran que hay siempre tres índices que son los que la hacen a pesar de todo a una persona llegar a Israel. El sionismo no siempre es la principal razón. Una de esas razones suele ser las crisis financieras en los países natales de los olim. La segunda razón es el antisemitismo. Y la tercera es guerra en su país natal. La historia de Elena no cae fuera de eso. La historia de Argentina tampoco cae fuera de eso. La masiva inmigración de la Argentina de los 2000 también caía dentro de esas definiciones. Los franceses que viste en este edificio llegan por un tema de antisemitismo. Es decir que esos tres índices siempre cuentan la historia de lo que está ocurriendo. Y creo que esa es la ventaja de tener a un Israel fuerte. Algunos lo ven como un refugio, como una oportunidad o el cambio, pero yo sigo pensando, y lo dije cuando yo era sheliaj en Argentina y lo sigo creyendo, a pesar de todo, si tenemos que resumir el emprendimiento judío sionista, te diría lo siguiente: son dos mil años de haber rezado L’Shana Haba’ah B’Yerushalayim (El año próximo en Jerusalem). Ahora es nuestra y nos toca defenderla y compartirla con nuestros hermanos judíos. Si no, para qué yo soy reservista en el ejército, para qué alentamos a los chicos para que hagan el ejército, y eso para mí también es algo lindo que está haciendo campaña unida judeo-argentina. En un evento llevó una banda oficial del ejército israelí y eso también hizo que muchos corazones de mucha gente de la comunidad argentina decidieran apoyar algunos de los proyectos para el bienestar del soldado israelí. Nosotros no pensamos que una persona en la diáspora tiene que donar para el arma o el tanque. Eso que salga de mis impuestos y estoy orgulloso de eso. Pero sí creemos que tener un lugar de recreación en una base, pasto, algún lugar de sombra, que pueda disfrutar el soldado es responsabilidad de todos nosotros. Podemos hacer que sea un servicio más cálido. En este año estamos viendo ya tres adopciones de proyectos de ese estilo. Las dos delegaciones del 75 aniversario de Israel van a llegar a bases y van a inaugurar ese tipo de proyectos. Vemos ese sentimiento de solidaridad con Israel muy fuerte de Argentina.



Una de las camadas de Aliá Protegida.

-La solidaridad es lo que cruza al Estado de Israel desde que se fundó hasta el día de hoy. Y en CUJA – Keren Hayesod es importante el proyecto de la Aliá Protegida, que habla de una posibilidad para aquel que no tiene posibilidades de poder realizarse como individuo.

-Tenemos que tener siempre en cuenta que el trabajo no se termina. ¿Dónde empieza y termina la parte de incentivar, hacer saber a la gente lo que es Israel? Yo he visto en mi época en Argentina varias organizaciones que hacen un trabajo tremendo, por las que me saco el sombrero. Para apoyar, los comedores, como es el caso de Ieladeinu por ejemplo. Pero, ¿cuál es el futuro que les espera a esos chicos cuando sean mayores de edad? Creo que eso es lo especial de Aliá Protegida. Ves chicos y chicas que llegan tímidos a la vida, por su historia. Y cinco o seis meses después ves líderes de verdad, que cuentan su propia historia y hoy tienen una esperanza. Están sirviendo en las unidades de elite del ejército israelí algunos de ellos. Todos ya tienen trabajo. Se ven las ganas que le pusieron al hebreo, que no es de un olé cualquiera, sino que hicieron un ulpán doble. Y ninguno decidió volver a la Argentina, no porque Argentina sea un país malo, sino porque muestra que su absorción, que es lo más importante, está bien diseñada.

FOTO PRINCIPAL: Yakir Keren, vicedirector de Keren Hayesod para América Latina, España y Portugal.

*Actualmente Yakir Keren se desempeña como representante del Keren Hayesod en México.