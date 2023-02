Aliá. A un año de la invasión rusa, conocemos la historia de una ucraniana que salvó su vida y la de sus hijos gracias a Israel

Itongadol.- Elena Ivanova tenía la vida que siempre había querido en Ucrania: amigos, un negocio exitoso, una casa sobre la playa, un marido, dos hijos, dos perros, un auto. Pero todo se vio interrumpido hace exactamente un año, el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa.

Pudo escapar de la guerra y salvar su vida y la de sus hijos haciendo aliá (emigrando) a Israel. Gracias a CUJA – Keren Hayesod, la Agencia AJN la entrevistó en Jerusalem, su nuevo hogar, al que llegó sin su marido, que debió quedarse para combatir en el ejército de su país natal, y sin su hermano, que murió apenas comenzado el conflicto.

“Me preguntan todo el tiempo en Israel, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué pensás del futuro? Y no lo puedo contestar. El mecanismo en mi cerebro que era responsable de planear algo fue roto el 24 de febrero. Porque solía tener tantos planes… Y ahora no puedo planear nada. Vivo en el presente”, expresó.

La ayuda a los judíos en Ucrania se llevó a cabo gracias a un trabajo compartido por la Organización Sionista Mundial (OSM), la Agencia Judía, CUJA – Keren Hayesod, Keren Leyedidut y la cancillería israelí. Además, Hadassah y el centro médico Sheba brindaron asistencia a más de 7.000 pacientes civiles.

-¿Cuándo saliste de Ucrania?

-El 28 de febrero. Dejé mi casa en Odessa, mi ciudad natal, el primer día de la guerra.

-¿La aparición de Keren Hayesod fue como una cuestión divina en un momento tan terrible o vos ya tenías pensado emigrar a Israel?

-No, no había pensado venir a Israel ni cambiar de país en ese período de mi vida. Tampoco había pensado en la Agencia Judía o en el Keren Hayesod, aunque siempre supe que podía hacer aliá porque soy judía

-¿Cómo era tu vida a nivel comunitario en Odessa antes de la guerra?

-Mi familia no es religiosa, solo los abuelos de mis padres eran religiosos, eran judíos tradicionales, pero tanto mi hermano como yo crecimos sin tradiciones religiosas. Recién cuando fui mamá, que tengo dos hijos, me interioricé un poco, ya que mis hijos comenzaron a asistir a actividades organizadas por la comunidad judía. Odessa tiene una gran comunidad judía, con más de tres sinagogas, aunque en este momento casi no están en funcionamiento, salvo en situaciones de emergencia. Mis padres, por ejemplo, siguen en la ciudad y reciben ayuda de parte de las sinagogas.

-Estamos aquí en Kiryat Moriah, donde funciona el cerebro de rescate de vida judía. Habiendo pasado cierto tiempo, ¿cómo observás el esfuerzo a contrarreloj que se hizo para rescatar a los judíos de Ucrania y traerlos a Israel?

-La Agencia Judía es una organización fuerte y saludable. Me gustaría contarte un secreto. A todos los judíos nos agruparon en una ciudad en el oeste de Ucrania. La intención era ir y pedir ayuda al consulado israelí, pero llegué una hora después del cierre. Era el segundo día de la guerra y afuera del consulado israelí estaba repleto de gente de diferentes edades y géneros. Había personas con perros y otras con sus hijos. La desesperación era muy grande porque nadie sabía qué hacer. En ese momento aparecieron unas personas que nos dijeron que nos iban a ayudar, para nosotros fueron como ángeles. Nos decían que no sabían cómo, pero que nos iban a ayudar. Fue como un milagro y entendí que iba a pasar algo positivo.

-¿Cómo comenzó todo?

-Antes de la guerra en Ucrania ya se sentía ese tipo de desesperación porque semanas antes en la radio y en los diferentes medios decían “prepárense porque ahí viene”, “preparense”, “estén listos para que esto venga”. Pero ninguno de nosotros creía que eso iba a pasar, porque ¿cómo podríamos imaginar que la guerra de este estilo podría venir en el Siglo XXI? Yo soy de Odessa, tengo 33 años, tengo 2 hijos, un esposo y un abuelo paterno de 93 años. Tenía un hermano que desafortunadamente falleció al principio de la guerra.

-¿Tu esposo está acá con vos?

-No, la ley de Ucrania obliga a los hombres a quedarse, cualquier varón de 18 a 60 tiene que quedarse en Ucrania. Nosotros dejamos Odessa el 24, la ley fue negociada el 25 a la mañana. Tardamos en salir 3 o 4 días. Si hubiéramos decidido salir antes él podía venir con nosotros, pero decidimos ir al oeste de Ucrania primero. Si hubiéramos sabido que iba a venir esa ley hubiéramos salido lo más pronto posible a Moldavia a pesar de que las fronteras estaban a reventar. Pero de alguna manera teníamos el presentimiento de huir del lugar de combate y fuimos al oeste, sin saber que en 3 o 4 días iba a estar esa ley y mi marido tuvo que quedarse ahí.

-¿Cómo fue la campaña de CUJA en ese momento?

-CUJA, a pocas horas de que empezó a estallar la guerra, hizo una campaña realmente magnifica de recaudar aviones que llegaron acá a Israel. Solo de la campaña de Argentina llegaron 6 o 7 aviones. Es decir, alquilaron el avión entero y llegó al aeropuerto. Cuando veías a la gente bajar del avión, es muy fuerte ver que todos son mujeres, niños y ancianos. No hay varones, entonces la tragedia es doble, porque realmente nunca te puedes adaptar, porque siempre estás a la espera de qué pasó con mi marido.

-La pregunta difícil es cómo conviven esas tres partes: el amor, la guerra y el futuro con tus hijos.

H-No puedo decir nada. Me preguntan todo el tiempo en Israel, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué pensás del futuro? Y no lo puedo contestar. El mecanismo en mi cerebro que era responsable de planear algo fue roto el 24 de febrero. Porque solía tener tantos planes… soy una persona que planifica. Y ahora no puedo planear nada. Vivo en el presente, hoy es domingo, vivo en el domingo.

-¿Antes de la guerra cuáles eran tus planes?

-Teníamos un negocio en Ucrania, producíamos ropa y mi esposo es diseñador. El año pasado estaban todos los israelíes en Odessa y eran nuestros clientes y nos invitaban a venir a Israel. Pero no planeamos hacer aliá. Sí planeamos venir a acá, para ver el país, tengo amigos en Tel Aviv, queríamos venir para ver si era realmente posible expandir nuestro negocio acá y trabajar acá. Pero, ¿sabes? Ten miedo de tus deseos porque se pueden volver una realidad.

-¿Ahora vivís acá en Israel sola con tus hijos?

-Sí, estoy viviendo en Jerusalem.

-¿Hay otras personas en la misma circunstancia que vos?

-Sí, hay muchas mujeres. Esta aliá es de mujeres. Cuando llegamos a la frontera con Polonia, hubo un rescate interno para traer autobuses en máxima velocidad. Pero lamentablemente estaba destruido el camino para cruzar la frontera, entonces llegamos a donde y luego hubo que hacer una larga caminata a pie para poder cruzar la frontera con Polonia. Solo de ahí nos esperaba otro bus de la Agencia Judía para rescatarnos.

-En la televisión hicieron una entrevista a una cantante etíope y su madre contó cómo fue atravesar el desierto literalmente para rescatar a su hija. Creo que son historias semejantes que van a marcar algo muy importante en la historia del pueblo judío o de la sociedad israelí.

-Sí, porque cuando fuimos a la frontera pasamos ahí 5 horas, en la noche, era febrero, en esas partes de Ucrania creo que hacía -5 grados centígrados. Uno de mis hijos, el más pequeño estaba de mi mano, el otro estaba en mi hombro. Y no estaba sola, había una fila de 20 kilómetros de mujeres caminando con chicos, gatos, bolsos, todos parados para cruzar la frontera, muchos estudiantes extranjeros porque Ucrania está llena de estudiantes extranjeros, ellos también intentaban cruzar la frontera.

-¿Pensás que en algún momento vas a recuperar el entusiasmo estando aquí, más que nada por tus hijos?

-Toda mi estadía en Israel me enseña a estar entusiasmada, porque cuando vine aquí recibí tanta ayuda y apoyo. Es muy difícil estar aquí sin mi esposo, no todos los días puedo hablar con él, especialmente ahora que están bombardeando infraestructura. Lamentablemente gran parte de su tiempo lo pasa en el ejército.

Y cuando está en el ejército no puedo hablar con él, para nada. Él solo me envía un SMS con un ok y eso es todo. Mis hijos no lo vieron por 7 meses.

-¿Pensás que tu marido va a poder hacer aliá como vos y tus hijos?

-Sí, seguro, no sé cómo es el proceso.

-¿Tu caso es un testimonio vivo del trabajo del Keren Hayesod?

-Se dice en el judaísmo que en el que salva un alma salvaría al mundo entero. Solo de Latinoamérica, cabe destacar eso, en un mes se recaudaron 63 aviones de rescate. Eso muestra la solidaridad, la responsabilidad mutua.

-¿Recordás cómo fue la llegada a Israel?

-No fue mi primera vez en Israel, estuve acá hace 12 años. No quería irme de Ucrania, tuve una gran vida, tenía muchos amigos, mi negocio, mi casa, dos perros, dos hijos, un auto. Vivía sobre la playa. Fue una decisión muy difícil para mí, dejar a mi familia, a mi esposo e irme a un lugar donde no tenía nada. Estaba solo con mi cama marinera nebulizando a mi hijo mayor. Solo mis chicos me hicieron dejar Ucrania, porque mi hijo mayor tenía ataques de pánico. Las primeras palabras de mi hijo pequeño fueron ‘vamos mama, apurate hay una sirena’. Ahí entendí que a pesar de que algunos quedan atrás necesito salvar a mis nenes. Pasamos algunos días en la ruta, en nuestro auto, después estábamos en un hotel con alquilado por la Agencia Judía. Y después nos ayudó a cruzar la frontera. Y ahí en Polonia, en Varsovia, nos quedamos en un hotel del aeropuerto. Era blanco, cálido, limpio. De repente después de tantos días de caminar, de estar sucia, sin bañarme, vi sábanas blancas, comida. Todas las embajadas y organizaciones nos ayudaron a tener los documentos. Y ahí es donde empecé a ver al Estado de Israel. Llegó el cónsul, toda la cancillería, ahí comenzaron a tramitar los papeles para mi aliá. Por ejemplo, yo me olvidé mi certificado de nacimiento donde estaba escrita la hora. Tomé todos los documentos de mis hijos pero los míos me los olvidé. Mi padre justo me había hecho una gran foto, con sus manos temblorosas, de todos los certificados de nacimiento y sus documentos. Estaba haciendo aliá con las fotos. Cuando vinimos de Varsovia a Israel, inicialmente acá era muy cálido a diferencia de Varsovia. No solo calidez humana, sino acá que hacía más calor.

Era muy frío Varsovia. Cuando dejamos el avión, había muchas personas con la bandera de Israel, saludándonos, gritando “Bienvenidos a casa”. Mis hijos son muy tímidos y no sabían qué hacer con tanta fiesta y bienvenida, solo se quedaron ahí detrás de mío, se escondieron. Yo tampoco sabía muy bien cómo actuar, estaba desfasada de la realidad .

-Cuando comenzó la pandemia sentí que se terminaba el mundo. Sin embargo, al escuchar tu historia, es cuando verdaderamente se me aparece un sentimiento de fin del mundo.

-Espero que no tengamos ninguna otra situación en la que pensemos que el siguiente paso es el fin del mundo. Cuando mi abuelo tenía 12 años comenzó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que dejar Varsovia, mientras que mi abuela, que era de Rusia, durante mi infancia me contaba historias de la guerra y en las fiestas cantaba canciones de guerra. Ella siempre decía que ‘‘lo más importante era vivir sin guerra’’. Quiero decir que yo crecí con ese sentimiento de lo que es una guerra, ya que mis abuelos eran chicos de la guerra. Lo que nunca me imaginé es que mis propios hijos se convertirían en niños de guerra.

-Fuiste una mujer muy valiente y una de las particularidades del Estado de Israel es la valentía de las mujeres.

-Cuando vine a Israel conocí a una mujer que me dijo que amaba a Israel y que era un país muy hermoso. En ese momento por más que lo intentaba no encontraba nada de belleza y todo era extraño para mí. Hace 12 años cuando había visitado Israel por primera vez, me había parecido un país realmente hermoso, pero al inicio de este viaje no lo veía de esa manera. Ahora, en cambio, ya sea porque estoy más acostumbrada, soy más paciente, tengo dónde vivir, tengo para comer y tengo trabajo, ahora que estoy a salvo y mis hijos también están a salvo, puedo disfrutar de la belleza del país, de los árboles y de los pájaros, porque mi vida finalmente está tomando un rumbo de estabilidad.

-En la Torá dice que siempre es bueno cuando alguien tiene una historia para contar a sus nietos. Pese al gran dolor que carga esta historia, es inspirador escucharte.

-Estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso la estoy contando. La mayoría de mis compañeras que hicieron aliá prefieren no hablar del tema, porque es muy difícil hacerlo. A mí también me pasa cada vez que lo pienso pero creo que contar mi historia es una responsabilidad que tengo. Con el Holocausto ocurrió lo mismo, muchas personas no querían contar sus experiencias. A mí me parece muy importante que se sepa la historia de Ucrania, de las mujeres de Ucrania, de los judíos en Ucrania, la historia de todos los ucranianos. Uno de mis amigos más cercanos, por ejemplo, padre de tres hijos, fue a la guerra y está en este momento en combate, en uno de los puntos del conflicto. Otro de mis amigos está yendo a otros puntos de conflicto con periodistas franceses, es su chofer y traductor, los lleva para que cubran lo que está pasando. Es por eso que estoy al tanto de lo que está ocurriendo y me parece importante compartir nuestra historia con el mundo.

-¿Sabemos la verdad de la guerra o hay cosas que no vemos?

-Todo lo que sabemos del conflicto es solo el 20% de lo que sucede. Cada día muere más gente en Ucrania, no solo por las bombas sino también por la falta de comida. Lamentablemente, la prensa internacional y también la de Israel, hablan de las cosas grandes, donde hubo bombardeos importantes o se destruyeron infraestructuras, pero nadie habla del frío que hace en Ucrania, ahora hacen -10°. Incluso así, los ucranianos están haciendo lo mejor. Resultaron ser una nación tan fuerte, nadie sabía que estábamos tan unidos. Por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo es que los chicos están entrando a los refugios por debajo de la tierra y se ponen a estudiar. Y hay gente que se junta para llevar camiones de agua limpia a una ciudad entera que no tiene agua.