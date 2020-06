A través de Zoom, Jabad Argentina realizó su Tributo al Rebe (VIDEO)

Itongadol.- Jabad Argentina organizó de manera virtual un tributo al Rebe, al cumplirse el iortzait, el aniversario de la desaparición física del Rebe de Jabad Lubavitch, el rabino Menajem Mendel Schneerson.

Durante el Tributo, diversas personalidades judías y miembros de la comunidad se refirieron a la obra y personalidad del Rebe. Previamente, se proyectó un video en el que Elie Wiesel lo compara con “el Maguid de Mezritch, que fue el que construyo al movimiento” pues “tenía la sabiduría, el conocimiento y todo lo demás, pero en la vida práctica era un arquitecto. Sabía a quién enviar, y a dónde. Sabía cómo construir”.

El primer saludo transmitido fue el del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quien dijo: “26 años de la desaparición del Rebe de Lubavitch, 26 de la desaparición de un líder ilustre del pueblo de Israel, del legado judío. Casi no hay un día en que no recibo un recordatorio de El Rebe. De personas que me recuerdan: ‘El Rebe dijo así, el Rebe dijo asá’, Personas que me cuentan de los encuentros que tuve con el Rebe. ¿Y saben qué?, yo también recuerdo. Por ejemplo, en estos días, en el armado del gobierno y las dificultades de la coalición, recuerdo que el Rebe me dijo –antes de que yo regresara de los Estados Unidos– ‘Lucharás con 119’. Pensé que exageró. Pero hay días que pienso que no exageró. En numerosas cosas, el Rebe vio con espíritu profético cosas grandiosas. No hablo de mí en forma personal, hablo del pueblo judío, del Estado de Israel, la fidelidad a la tierra de Israel, la necesidad de actuar con inteligencia, comprensión, firmeza, en muchas cosas. Venero su recuerdo y bendigo también a todos los que, como ustedes, honran su legado, continúen haciéndolo por el pueblo de Israel, por la eternidad de Israel”.

Por su parte, el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, mencionó que hacía 40 años había tenido una entrevista con el Rebe: “Recuerdo principalmente la calidez, la dulce calidez que sentí estando delante del Rebe. La sensación de que si bien me encontraba en una tierra lejana, era como si estuviera en casa”.

“Hoy conmemoramos 26 años de la desaparición del Rebe. Creo que no hay otro camino para descubrir la energía y eternidad de un líder y maestro que examinando las generaciones que le siguen. Hoy hay toda una generación que son ‘judíos del Rebe’, judíos gracias al Rebe”, agregó.

Más tarde, Eduardo Elsztain, luego de agradecer la invitación de participar en el Tributo, recordó que estando en Nueva York el rabino Grunblatt le dijo que tenía que conocer al Rebe. Un domingo fueron al lugar donde el Rebe entregaba a los visitantes un dólar. El Rebe le dio un dólar para él y un segundo dólar, diciéndole que se lo diera a quien en su país lo necesitara más que él. “Fue un gran impacto en mi vida. Ese encuentro marcó mi relación con el Rebe, porque no he conocido una persona con la fuerza como el Rebe que pueda en un solo instante, en 20 segundos, dar algo material al otro y poner a la persona de una sociedad en una misión”, que en ese caso era buscar a otra persona para darle Tzedaká. A partir de esa entrevista, Elsztain fue a verlo todas las veces que pudo.

Por su parte, David Sutton recordó que su padre valoraba la obra de Jabad, en especial el acercarse a la juventud, se proyectó un video de su padre en donde relataba su visita al Rebe, para luego contar su propia experiencia visitando al Rebe junto con su esposa y recibiendo cada uno un dólar. “Lo que yo valoro de la gente de Jabad es la forma que tienen de comunicarse con la gente” y sostuvo que “el Rebe está vivo” pues lo ve en “su obra”.

Finalmente, el Director Nacional de Jabad Argentina, Tzvi Grunblatt, hizo un lejaim con la finalidad que “podamos estar unidos con ese espíritu de unión de Yeudim que el Rebe siempre nos enseñó, nos enseña y promueve como punto fundamental de lo que hace al pueblo judío, la unidad indestructible, incuestionable, inmovible del pueblo de Israel”.

“Hoy estamos unidos de corazón, que podamos estar unidos físicamente pronto y unidos también con nuestro Rebe después de la llegada del Mesías”. El rabino Grunblatt explicó que el fundador de Jabad escribió en una de sus epístolas que el día del fallecimiento de un tzadik (justo) su alma brilla en la tierra porque “Toda la luz que fue iluminando a lo largo de su vida terrenal brilla en la tierra y por eso la fuerza de la virtud de ese tzadik logra salvaciones en plena tierra”. El Rebe explicaba que cuando uno está aprisionado como lo estuvo el pueblo judío en Egipto, el alma de un tzadik, en el día de su fallecimiento, logra salvaciones en la tierra. Por eso, pidió que “cada uno tengamos las salvaciones que necesitamos”.

El tributo concluyó compartiendo una disertación del rabino Yosef Itzjak Jacobson, uno de los principales eruditos judíos de Torá de la actualidad, que ha escrito más de 1000 artículos de diversos temas del pensamiento judío.