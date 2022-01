Hatzad Hasheni: El duodécimo jugador contra Israel

Itongadol.- Por Caroline Glick (Israel Hayom). Una gran mayoría de los estados miembros de la ONU aprobaron hace dos semanas en la Asamblea General una enorme financiación con el otorgamiento de grandes sumas para una “comisión de investigación” establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El comité fue establecido en mayo de este año y su propósito es negar el derecho a existir de Israel, en otras palabras – legitimar cualquier agresión en su contra.

La nueva comisión es una escalada sin precedentes de la guerra política que la ONU está librando contra Israel. Para entender el peligro, debemos entender el método de trabajo de los enemigos de Israel en la ONU y sus aliados en Europa y dentro del propio Israel. Cuando se estableció en 2006, el Consejo de Derechos Humanos grabó en su estandarte una política de demonización de Israel y del pueblo judío que lo ve como su patria. Los miembros del Consejo determinaron que la “situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes” ocupados por Israel se convertiría en un tema permanente en el programa de todas las reuniones del Consejo. Ningún país recibe un trato discriminatorio tan singular. Desde 2006, el Consejo se ha reunido 19 veces para discutir violaciones de derechos humanos atribuidas al resto del mundo, y nueve veces lo hizo en convenciones especiales solamente contra Israel.

El método de trabajo de demonización contra Israel se ha establecido durante años. Al final de cada campaña militar palestina contra Israel, los representantes del presidente de la OLP, el negador del Holocausto Mahmoud Abbas, solicitan una reunión especial para discutir los “crímenes de guerra” que supuestamente cometió Israel. El consejo se reúne inmediatamente, Israel recibe todas las condenas posibles y se crea una “comisión de investigación” para “investigar” los “crímenes de guerra”. Hamas, Fatah y sus camaradas no reciben ninguna atención por sus crímenes de guerra.

Y, por supuesto, al final de una “investigación en profundidad” por parte de investigadores designados con puntos de vista extremistas antiisraelíes, aparece un informe que indica que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Europa, la mano que guía.

Y aquí viene el segundo factor de la campaña, los países europeos. En todas las decisiones del consejo de establecer comisiones de investigación antiisraelíes, se pide a las ONG que presenten “pruebas” que respalden las acusaciones contra Israel. Organizaciones israelíes, palestinas y occidentales corren respondiendo a la solicitud. Luego, en el informe que indica que Israel tiene la culpa de todo, incluida la sequía en la luna, hay muchas citas dentro de esos informes provistos por organizaciones israelíes.

Los gobiernos europeos son el principal factor de financiación y dirección de casi todas estas organizaciones. Como aclara el diputado Amichai Shikli, quien junto con el diputado Katie Sheetrit organizaron una conferencia especial en la Knesset que se suponía debatiría el tema la semana pasada, esta es una “guerra europea contra Israel”. Como muestra de la fuerza de la campaña y el compromiso de los europeos con su avance y continuación, la Unión Europea ejerció presión sobre el Portavoz y la Secretaría de la Knesset para provocar la cancelación de la conferencia de Shikli y Shitrit.

Los informes elaborados por el Consejo de Derechos Humanos y las comisiones de investigación que crea constituyen la base de varios boicots llevados a cabo por funcionarios europeos contra Israel.

El tercer factor en la campaña de demonización de Israel es el establishment legal en Israel. El pasado fin de semana, el periódico Haaretz publicó una entrevista con el juez retirado de la Corte Suprema Menachem (Meni) Mazuz. Entre líneas, Mazuz explicó el método de los abogados de convertir los informes antiisraelíes en una “ley”. La entrevista con Mazuz abordó ampliamente su actividad judicial para evitar la demolición de viviendas terroristas.

Como explica el profesor Avi Bell, experto en derecho internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar-Ilan, “la ley establece explícitamente que es legal demoler viviendas de terroristas, y hay docenas de fallos del Tribunal Superior basados ​​en la ley, que confirman la legalidad de las órdenes de demolición”.

Mazuz explicó que durante muchos años se opuso a la demolición de casas: “Pensé que la demolición de casas era una medida inmoral, ilegal, y que su efectividad era cuestionable”. Una vez que Mazuz fue nombrado miembro de la Corte Suprema, comenzó a trabajar para convertir su preferencia ideológica en una “ley”, basada en las “posiciones de los juristas” en Israel y en el extranjero, así como en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Jugando con la ley.

“Las ruinas nos están causando un daño internacional diario”, dice Mazuz. “¿Crees que estas cosas se quedan aquí? ¿No suben todos los años a los comités de derechos humanos en Ginebra, y a los foros internacionales?”. En otras palabras, en la entrevista Mazuz aclaró que los informes antiisraelíes del Comité de Derechos Humanos, que es hostil a la existencia de Israel, constituyen una excusa para las decisiones de los jueces del Tribunal Superior. Estas decisiones niegan a Israel el derecho a actuar de acuerdo con la ley de una manera que el gobierno y los jefes del sistema de defensa consideren conveniente en la lucha contra el terrorismo palestino.

Como aclara el profesor Bell, las decisiones de las instituciones de la ONU (excepto el Consejo de Seguridad) no tienen ningún significado en el derecho internacional. Las decisiones del Consejo de Derechos Humanos, como las de otras instituciones de la ONU, son documentos políticos desprovistos de personalidad jurídica. Mazuz y sus amigos se aprovechan de la ignorancia pública y la impotencia de la Knesset y el gobierno para hacer de estos documentos políticos – emitidos por organismos esencialmente antiisraelíes – una “ley”, a través de sus diversos fallos.

Y esto nos lleva a la Comisión Permanente de Investigación cuyo financiamiento ha sido aprobado de manera permanente por la Asamblea General. El nuevo comité se creó en una reunión especial del Consejo de Derechos Humanos, inmediatamente después de la Operación Guardián de los Murallas (2021). Como explicó la profesora Ann Beiewski en un informe publicado por el Centro de Asuntos Públicos y Estatales de Jerusalén, el mandato del nuevo comité es de hecho ilimitado. Una investigación basada en “pruebas” proporcionadas por organizaciones financiadas con fondos europeos sobre “crímenes de guerra” de Israelíes que servirán de base para las acusaciones contra funcionarios electos, comandantes y soldados de las FDI y residentes de Judea y Samaria y la Jerusalén Unida, “en los tribunales políticos”.

También se espera que la comisión emita “recomendaciones sobre las medidas que deben tomar terceros” para asegurarse de que no ayuden a Israel a cometer todos los crímenes de lesa humanidad que presuntamente está cometiendo. Esto significa que el comité publicará informes que servirán de base para imponer boicots económicos a Israel por parte de funcionarios del gobierno europeo y empresas extranjeras.

Israel no tiene más remedio que luchar contra la comisión y contra cualquiera que utilice informes que no tengan ninguna conexión con su realidad. Israel está comprometido a asegurarse de que la propaganda antisemita de la comisión no se convierta en una “ley” a través de jueces y asesores legales de ideología radical. Más allá de eso, los ciudadanos de Israel deben reconocer el hecho de que los europeos están librando una guerra contra nosotros por lo que debemos responder a dicha guerra