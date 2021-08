HATZAD HASHENI: Dicen que este talibán es diferente

Itongadol.- Por Profesor Eyal Zisser

Las optimistas predicciones de que el gobierno afgano se enfrentaría a los talibanes han sido reemplazadas por optimistas predicciones de que los talibanes 2.0 son más “moderados” de lo que solían ser, a pesar de que los talibanes, habiendo ganado su batalla, no tienen motivos para cambiar de curso.

La tinta no se secó en las predicciones optimistas, demasiado optimistas, en retrospectiva, de que el gobierno afgano en Kabul establecido por los estadounidenses se mantendría contra los talibanes. Y esos mismos funcionarios ya están haciendo predicciones diferentes, no menos optimistas que la ronda anterior, de que los talibanes de 2021 son completamente diferentes de la organización terrorista radical que presidió un gobierno oscuro en Afganistán a fines del siglo pasado, incluso ayudando a Al-Qaeda, quien usó su territorio para llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre.

Los portavoces del Talibán también están tratando de enfatizar que han aprendido sus lecciones y prometen que esta vez, mostrarán tolerancia con sus súbditos. Prometen un gobierno amplio, en el que estarán representadas todas las partes de la población, y piden que la gente se calme porque no persigue a sus oponentes. Además, dicen, las minorías y las mujeres no tienen nada que temer de ellas.

Por supuesto, hay medios de comunicación que se están lanzando detrás de este mensaje. El primero es Al-Jazeera, el máximo partidario de cualquier organización terrorista islamista radical: el Estado Islámico, Hamas y ahora los talibanes. También hay muchos medios de comunicación occidentales que se están haciendo eco del mensaje por motivos políticos y de otro tipo, pintando una imagen optimista de lo que está sucediendo en Afganistán y promoviendo pronósticos optimistas sobre la supuesta moderación de los talibanes.

Pero la verdad eventualmente saldrá a la luz. Los informes del propio Afganistán, a diferencia de las predicciones y los análisis académicos, nos muestran un régimen oscuro y primitivo que se está imponiendo al pueblo afgano. Las manifestaciones y protestas se dispersan violentamente, a veces mediante disparos; Los miembros del Talibán van de casa en casa en busca de quienes se les oponen y, a menudo, los ejecutan. Mientras tanto, a pesar de la falta de una orden oficial para hacerlo, las mujeres han desaparecido de los espacios públicos y se esconden en sus hogares. Y esto es solo el comienzo.

De hecho, hay motivos para suponer que los talibanes han aprendido de sus errores y que los consejos que están recibiendo de sus nuevos viejos amigos, principalmente Qatar e incluso el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ya se ha lanzado a expresar su apoyo a la organización: solo refuerza su decisión de hablar bien con los forasteros mientras se comporta con dureza en casa.

Los talibanes están coqueteando con las fuerzas estadounidenses que todavía están estacionadas en Afganistán y se abstienen de atacarlas, incluso brindándoles asistencia. Los talibanes también están enviando un mensaje sobre su deseo de una regulación internacional que les permita recibir ayuda económica y evitar ataques militares en su contra. Los rusos, chinos e iraníes, que temen aún más que los estadounidenses a un grupo terrorista radical que gobierna Afganistán, ya han tomado la decisión de abrazarlo. No es que ninguno de los tres anteriores haya tenido escrúpulos sobre cómo se comporta un régimen con su propia gente.

Pero incluso los países occidentales, ante todo Estados Unidos, en su mayoría quieren estabilidad, para prevenir el terrorismo y para impedir que los refugiados que huyen de los talibanes entren en Europa. Los derechos de las mujeres no son una consideración para ellas, por lo que cuando llegue el día, las mujeres que intentan escapar podrían encontrarse regresando a Kabul.

Y cuando se trata del propio Talibán, sus acciones indican que sigue siendo lo que siempre fue, una organización radical que busca impulsar al país que gobierna hacia atrás en el tiempo 1.000 años. Tuvo innumerables oportunidades de “moderarse”, pero ahora que ha ganado la batalla y no tiene enemigos, no tiene motivos para cambiar de rumbo. De hecho, no se trata sólo de una toma política con la que asegurar el poder, sino de la identidad y esencia misma sin las cuales la organización no existe.