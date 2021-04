Hatzad Hasheni: ¿Por qué es crucial educar sobre los derechos de Israel a la tierra?

Por Diane Bederman (Israel Hayom)

Ha llegado el momento – de hecho, hace mucho tiempo – de educar a los estudiantes en edad de la escuela secundaria y universitaria, comenzando en Israel, y eventualmente a los jóvenes judíos y no judíos, y al público en general, sobre los derechos legales de Israel. ¿Cuántas veces se les ha dicho a nuestros estudiantes de secundaria y universitarios judíos que el sionismo es colonialismo y que los judíos son opresores blancos que limpiaron étnicamente Palestina de musulmanes? Demasiadas veces.

Nuestros estudiantes conocen el horror del Holocausto y tienen alguna idea de los milenios de odio a los judíos, pero no tienen respuesta cuando son abordados en el campus con acusaciones de que Israel es un estado apartheid y cuando escucha la campaña BDS con su llamado de atención para erradicar el único estado judío en el Medio Oriente, rodeado por 23 países musulmanes.

Lamentablemente, nuestros estudiantes judíos no tienen respuesta porque nadie ha compartido con ellos los derechos legales e históricos de Israel sobre la tierra de Israel, Judea y Samaria.

Comencemos con estas preguntas: ¿Por qué tantas personas y naciones cuestionan las fronteras de Israel y las fronteras de ningún otro país? ¿Por qué el estado judío es el único estado cuyo derecho a existir se cuestiona? Solo hay una respuesta posible: es el monumental fracaso de la educación.

Ha llegado el momento, de hecho, hace mucho tiempo que se debe educar a los estudiantes en edad de escuela secundaria y universitaria, comenzando en Israel, y eventualmente a los jóvenes judíos y no judíos, y al público en general, sobre los derechos legales de Israel.

El peligro al que se enfrentan los jóvenes del mundo es la atmósfera tóxica en los campus universitarios, incluidos los de mayor reputación, que en los últimos tiempos ha pasado del mercado de las ideas al mercado de la incitación venenosa y destructiva al odio y la mentira. Solo podemos lograr el cambio inculcando en las generaciones futuras la necesidad urgente e imperativa de educarlas sobre la verdad.

Los estudiantes podrían comenzar leyendo Los derechos del pueblo judío a la tierra de Israel de Salomon Benzimra, un hombre brillante que murió en el avión de camino a casa desde Israel después de compartir sus preocupaciones con los líderes israelíes sobre la ignorancia de demasiados judíos con respecto a su historia.

Lea sobre el fundamental Informe San Remo de 1920 que cambió la faz de Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, un imperio que en su apogeo abarcó y oprimió la mayor parte del sudeste de Europa hasta las puertas de Viena, incluida la actual -día Hungría, la región de los Balcanes, Grecia y partes de Ucrania; porciones del Medio Oriente ahora pobladas por Irak, Siria, Israel y Egipto; África del Norte hasta el oeste de Argelia; y gran parte de la Península Arábiga.

La Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, seguida de la Conferencia de San Remo en 1920, puso en marcha el desarrollo del moderno Estado judío de Israel. El Consejo Supremo de las principales potencias aliadas adoptó la resolución final que declaró que Turquía cedería Siria y el Líbano a Francia; y Palestina y Mesopotamia a Gran Bretaña. “Palestina” se convirtió en una entidad legal, aunque todavía con fronteras indeterminadas. El Mandato para Palestina confirmado en julio de 1922 fue aprobado por los 52 miembros de la Liga de Naciones, e incluyó en su preámbulo el reconocimiento de la conexión histórica del pueblo judío, reconstituyendo su hogar nacional en ese país.

Si bien las fronteras del estado judío están siempre cuestionadas, se debe tener en cuenta que ninguna frontera de otro país declarada en ese documento ha sido examinada tan de cerca. Ni una.

Cuando Jimmy Carter fue presidente de 1978 a 1982, le pidió a Joan Peters que investigara los derechos de los palestinos en el Medio Oriente. Ella hizo. Y su libro, Desde tiempos inmemoriales, no era lo que Carter había imaginado mientras defendía la historia “palestina”; que los judíos eran intrusos. Mostró que durante la primera mitad del siglo XX tuvo lugar una inmigración sustancial de árabes a Palestina. No 3.000 años antes, cuando los judíos ya vivían en la tierra y continúan viviendo allí como el único pueblo indígena en la tierra.

Las palabras compartidas por Joan Peters en 1984 siguen siendo ciertas hoy: “… los británicos, un pueblo ‘civilizado’, estaban dispuestos a ver a los judíos en Europa ejecutados por los nazis; por ‘miedo’ al ‘comentario árabe, los británicos afirmaron que ‘Palestina’ no tenía ‘más lugares’ para los judíos, mientras que al mismo tiempo los británicos estaban importando inmigrantes árabes ‘ilegales’ por decenas de miles a Palestina para hacer el trabajo ‘necesario’, un trabajo y un lugar que les negaban a los judíos”. Y “hoy, los objetivos árabes explícitamente declarados parecen estar ganando credibilidad una vez más a través de la propaganda y la retórica retorcida, sin cuestionarlos aquellos de nosotros que no hemos sabido qué preguntas hacer y sin obstáculos. Aquellos que entienden la realidad debería exigir más”.

Tuve el placer de conocer a Salomon. Había pasado los últimos años de esta vida sumergiéndose en las complejidades legales de las fronteras y los derechos de Israel. Siguió los pasos del difunto Howard Grief y Edmund Levy, ex juez de la Corte Suprema, quienes prepararon el Informe Levy sobre los derechos legales de Israel bajo el derecho internacional a instancias del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu en 2013.

Howard Grief escribió The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law, y Jacques Gauthier nos dio The Jewish Claim to Jerusalem. Estos hombres esperaban detener las acusaciones de “ocupante” y “apartheid” que se basan en una narrativa falsa y ficticia de un pueblo que no existe y de un estado que nunca fue declarado.

Estuve en Israel en 2016 con Salomon y Goldi Steiner para impulsar la necesidad de una mejor educación en Israel o sus derechos legales. Después de nuestra reunión con la Viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, y luego la Ministra de Educación Naftali Bennett, Salomon y yo comenzamos a trabajar en un artículo para The Jerusalem Post. Quería titular la pieza como “Acuso al gobierno israelí de crímenes contra la humanidad”, crímenes contra su propio pueblo. Salomón, siguiendo los pasos de su homónimo bíblico, el líder más humilde y brillante de Israel, dijo: “No, eso sería cruel”.

En cambio, dijo que debería acusar al gobierno israelí de “negligencia prolongada y abandono del deber” porque había tenido la oportunidad de proclamar sus derechos en 2013 y tal vez detener el asesinato de judíos en Israel y la Diáspora, que son constantemente justificados por la ley. O las humillaciones en Naciones Unidas y la Unión Europea como resultado de la “ocupación”.

En palabras de Salomon Benzimra: “Dígale al mundo que no habrá negociaciones hasta que la soberanía territorial de Israel y Judea Samaria ya no sea cuestionada”.

León Tolstoi escribió: “El judío es ese ser sagrado que bajó del cielo, el fuego eterno e ilumina con él el mundo entero”. El historiador inglés A.L. Rowes, miembro de la Universidad de Oxford, escribió: “Si hay algún honor en todo el mundo, me gustaría ser un ciudadano judío honorario”. Thomas Cahill escribió un libro completo El regalo de los judíos. El difunto columnista Charles Krauthammer, ganador del premio Pulitzer, declaró: “Israel es la encarnación misma de la continuidad judía. Es la única nación en la tierra que habita la misma tierra, lleva el mismo nombre, habla el mismo idioma y adora al mismo Dios que lo hizo hace 3.000 años. Cavas la tierra y encuentras cerámica de la época davídica, monedas de Bar Kojba y pergaminos de 2.000 años escritos en un guion notablemente parecido al que hoy anuncia helados en la tienda de golosinas de la esquina”.

Cuando estamos armados con hechos, somos imbatibles porque los hechos son la columna vertebral de nuestra historia y nos dan la fuerza para luchar contra las diatribas basadas en los sentimientos. Ahora es el momento de que el gobierno de Israel aplique la soberanía a todo Israel.

Apoyamos la petición al gobierno hecha por los canadienses por los derechos legales de Israel para declarar San Remo, el 25 de abril (Iyar 7), como fiesta nacional, llamándolo Yom San Remo.