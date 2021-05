Hatzad Hasheni: Israel no tiene más remedio que actuar por su cuenta para detener a Irán

El jefe de la agencia de inteligencia Mossad de Israel y el asesor de seguridad nacional del gobierno se encuentra en Washington esta semana en una misión importante que fracasó incluso antes de comenzar, según informó Jonathan S. Tobin de la Agencia JNS.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó en claro la semana pasada que los israelíes están perdiendo el tiempo. Cuando se le preguntó si las súplicas israelíes sobre el peligro para la región si Estados Unidos se reincorpora al acuerdo nuclear de 2015 tendrían algún impacto en los planes del presidente Joe Biden, Psaki respondió que “no”. Ella continuó diciendo que los israelíes son libres de seguir “desafiando” el objetivo de la administración de regresar a un pacto débil que le da a Teherán un camino legal hacia un arma nuclear para el final de la década, siendo que lo mejor que pueden esperar es estar “al tanto” de los planes de Estados Unidos.

Esa actitud desdeñosa fue de particular importancia porque el día antes de la llegada de los funcionarios de seguridad israelíes, se supo la noticia de que el exsecretario de Estado John Kerry había compartido inteligencia con Irán sobre operaciones encubiertas israelíes que buscaban detener su programa nuclear. Según una cinta de audio de los comentarios hechos por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Zarif, que fueron obtenidos por The New York Times, dijo: “Fue el exsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos [sic] John Kerry quien me dijo que Israel había lanzado más de 200 ataques contra las fuerzas iraníes en Siria”.

Hay mucho para desarrollar en base a esta frase y no solo porque el Times enterró esta revelación al final de su historia.

Kerry, para quien Psaki se desempeñó como portavoz durante las negociaciones nucleares de 2013 a 2015, actualmente actúa como enviado presidencial especial para el clima del presidente Joe Biden. Ya sabíamos que en 2018 Kerry consultó con Zarif, aconsejándole a su ex socio negociador iraní que no trabajase con la administración Trump, que se retiró del acuerdo nuclear como parte de una campaña de “máxima presión” para obligar a los iraníes a acordar un nuevo acuerdo más estricto. Un nuevo acuerdo que eliminaría las cláusulas de extinción, además de incluir prohibiciones sobre el papel de Teherán como principal patrocinador estatal del terrorismo internacional y su construcción ilegal de misiles. Kerry le dijo a Zarif que simplemente esperara tras Trump y luego tratara con un demócrata más dócil que esperaba que fuera elegido en 2020.

Eso es exactamente lo que sucedió, y ahora los iraníes están cosechando los beneficios. El equipo de política exterior de Biden, compuesto casi en su totalidad por veteranos de la administración del ex Presidente Barack Obama, está reanudando nuevamente su práctica anterior de apaciguar a los iraníes con concesiones para atraer a Teherán a regresar a un acuerdo con pocas esperanzas de mejoras.

La connivencia de Kerry con Irán es importante porque se produce en el contexto de la creciente tensión con Israel por sus esfuerzos por sabotear el programa nuclear iraní. A diferencia del pasado, cuando estaba claro que Estados Unidos e Israel estaban cooperando en un esfuerzo conjunto para descarrilar las ambiciones nucleares del régimen islamista, la administración hizo todo lo posible para negar cualquier papel en el reciente y exitoso ataque de Israel a la instalación nuclear de Natanz en Irán.

La implicación de estos comentarios extraoficiales de “altos funcionarios de la administración” es que la administración consideró que los esfuerzos de Israel buscaban prevenir un impulso estadounidense para volver a comprometerse con Irán. Un análisis de noticias publicado en The Washington Post lleno de citas de fuentes anónimas estadounidenses y europeas, así como algunos disparos oficiales de figuras del ex gobierno de Obama, dijo que el estado judío estaba tratando de jugar al “spoiler” para socavar la diplomacia de Biden. La revista liberal Slate etiquetó el ataque como un acto de un “saboteador furtivo”, como si hubiera algo inherentemente ilegítimo en las acciones que buscaban evitar que una teocracia terrorista adquiera un arma nuclear que pudiera cumplir con las amenazas genocidas del ayatolá contra Israel.

El senador Chris Murphy (D-Conn.) dijo que exigiría una sesión informativa de seguridad completa al respecto mientras enviaba un mensaje a los israelíes de que él, y otros miembros de su partido, lo tomarían como una cuestión de fe que la diplomacia es el “único” camino aceptable para las relaciones con Irán y que los esfuerzos de Israel estaban destinados al fracaso.

Como señaló Martin Peretz en Tablet, aunque el mensaje del secretario de Estado Antony Blinken sobre Irán ha sonado en un tono moderado, esencialmente ha subcontratado el tema nuclear a Robert Malley, el enviado especial de Biden en Irán. Malley no solo fue uno de los principales arquitectos del desastroso acuerdo nuclear con Irán; es un apaciguador veterano y crítico de Israel.

En esencia, en este momento, Estados Unidos está pidiendo a Israel que retroceda en sus esfuerzos para detener a Irán y que confíe en que el equipo de Biden brindará una solución diplomática al problema. Pero dado que Malley no ha demostrado interés en fortalecer el pacto nuclear para prevenir una bomba iraní o detener el terrorismo del régimen, eso es un acto de fe que ningún gobierno israelí responsable puede hacer.

Más concretamente, la revelación de Zarif sobre el intercambio de información de Kerry sobre sus operaciones anti-Irán deja en claro a los israelíes que la administración no solo está equivocada en su enfoque, sino que puede estar buscando activamente socavar la seguridad de su país y la de sus aliados en la región.

Psaki no solo se negó a responder una pregunta sobre la asombrosa traición de Kerry durante su conferencia de prensa habitual del lunes, sino que ni siquiera intentó decir algo que pudiera tranquilizar a los israelíes de que la administración consideraba esto como un tema de preocupación, y mucho menos algo sobre lo que debería presentarse una disculpa. Es imperativa una investigación sobre este escándalo. También lo es la renuncia de Kerry a su cargo actual.

La implicación aquí es algo que los defensores del logro característico de la política exterior de Obama siempre se han esforzado por contradecir. Los apologistas demócratas del acuerdo han pasado los últimos seis años tratando de afirmar que el acuerdo era la mejor manera de salvaguardar a Israel contra un arma nuclear iraní. Sin embargo, los críticos señalaron la forma en que el acuerdo empoderó y enriqueció a un régimen rebelde, y preguntaron si el objetivo era muy diferente al que Obama había discutido.

Obama dijo que era una oportunidad para darle a Irán la oportunidad de “hacer las paces con el mundo” renunciando a sus ambiciones nucleares. En cambio, el acuerdo puede haber sido parte de un esfuerzo para cambiar la política estadounidense en la región de una alianza con Israel y los estados del Golfo a una en la que Irán los suplantaría como el mejor amigo de Estados Unidos en la región. Pocos habrían creído esta afirmación en 2015. Y, sin embargo, el impacto del acuerdo en la región, junto con las acciones de Kerry y los esfuerzos de los ex alumnos de Obama para volver al acuerdo bajo la dirección de Biden, le dan cierta credibilidad a esta teoría.

Independientemente de lo que pretendiera Obama o de lo que pueda querer Biden ahora, la conclusión ineludible de estos eventos es que los israelíes no deberían tener ninguna duda sobre el hecho de que Estados Unidos los está abandonando con respecto a Irán. Esto deja a Israel sin buenas opciones. Sin embargo, el estado judío no tiene más remedio que proceder como si su seguridad futura estuviera únicamente en sus propias manos. Si a la administración Biden o al Partido Demócrata no les gusta eso, pueden revertir el curso y comenzar a actuar como si se tomaran en serio la amenaza nuclear iraní. De lo contrario, deberían callar y dejar que los israelíes hagan lo que sea necesario para detener una amenaza existencial.

Autor: Jonathan S. Tobin -editor en jefe de JNS — Jewish News Syndicate –