Hatzad Hasheni | Entrevista a Jonathan Pollard: “No me arrepiento de haber ayudado a mi gente y mi tierra”

Por Boaz Bismuth, Caroline B. Glick y Ariel Kahana (Israel Hayom)

En una entrevista exclusiva con Israel Hayom, Jonathan Pollard describe la decisión de entregar información clasificada a Israel, la brutal expulsión de la embajada israelí, la guerra por sobrevivir en prisión, la historia de amor con Esther y el momento en que regresó a casa a Israel.

El 21 de noviembre de 1985, a las 10 a.m., Jonathan Pollard y su entonces esposa llegan a la Embajada de Israel en Washington. Todavía recuerda lo que sucedió en esos momentos, segundo a segundo, como si hubiera sucedido ayer.

Describe la vigilancia del FBI, incluidos agentes con rifles y un helicóptero. Dice que llegó a la embajada y encendió las luces del auto al guardia, y la puerta se abrió y dijo: “Ellos sabían quiénes éramos”. Entró, y la puerta se cerró detrás de él, dejando afuera su seguimiento del FBI.

Salió del coche y preguntó: “¿Ya está? ¿Estoy en casa? Este es territorio soberano de Israel”. Y le dijeron: “Todo está bien. Estás en casa”.

Luego, dice Pollard, alguien salió de la embajada y llamó al guardia de seguridad. Hablaba un grupo de cinco o seis personas, y él vio que se alejaban de él, después de que se habían reunido a su alrededor, dándole palmadas en el hombro. “Esto no es bueno”, se dijo a sí mismo. “No quieren quedar atrapados en el fuego cruzado”.

Luego, el guardia de seguridad le dijo a Pollard que, según las órdenes de Jerusalén, debía usar la puerta principal. Pollard les dijo que no llegaría a la puerta principal, que había 20 agentes del FBI esperándolo afuera. “¿Sabes lo que me harán?” preguntó. “Y aquel les respondió: ‘Lo siento, tienes que irte’”.

P: ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Decepción, miedo, ira?

“Fue principalmente confusión. Confusión real. Así que le dije al agente: ‘¿Sabes lo que me van a hacer cuando me vaya?’ Sí. ‘¿Sabes lo que le van a hacer a mi ex mujer?’ Sí. Y dije: ‘¿Todavía me estás diciendo que me vaya?’ Esas son las órdenes de Jerusalén. Vete. Así que lo miré y le dije: “Entonces dispárame”.

“Le dije: ‘Sé lo que va a pasar y no estoy preparado para esto. Solo dispárame. Dirás que pensabas que yo era un terrorista y que era un coche bomba. Solo hazlo ahora, rápido. No lo pienses. Y no, obviamente, él no quería hacer eso, así que cuando me di la vuelta para entrar en el auto, dijo: ‘Disculpe’, y yo dije que sí, él dijo: ‘Tu jefe quiere tu último informe’.

“Así que me quedé allí, pensando en esto, y lo único que estaba sopesando en ese momento en mi mente era mi deber hacia Israel y mi enojo con este tipo por su descaro”.

Pollard le dio al guardia una palabra clave relacionada con su último informe, luego subió a su automóvil y abandonó los terrenos de la embajada.

El FBI lo detuvo de inmediato

“Fueron muy educados”, dijo, recordando que mientras lo esposaban, miró hacia arriba “a nuestra bandera ondeando. Es un cielo gris pizarra, frío, muy frío, y todas las cortinas de la embajada estaban bajas… las persianas estaban bajando. Como si se cerraran los ojos.… Y lo único que pensé en ese momento, por extraño que parezca, fue una canción que tocaron los británicos cuando marcharon fuera de Yorktown. El mundo se puso patas arriba, eso es lo que tocaron”.

P: Si hubiera dicho que se negaba a irse, ¿cree que los israelíes lo habrían obligado a salir?

“Me habrían sacado físicamente. Tenían órdenes. También eran buenos soldados”.

Marzo de 2021. Jonathan y Esther Pollard nos reciben en una calle tranquila en el centro de Jerusalén y nos llevan a su apartamento, donde han estado viviendo desde que llegaron a Israel hace unos tres meses. El gobierno les alquiló el apartamento durante un año a su propietario, un judío estadounidense.

Pollard dice que la gente de su nuevo vecindario es “maravillosa”. Cuando lo necesita, va al pequeño mercado de la esquina y, a veces, él y su esposa, Esther, van de compras juntos. Es difícil para él caminar debido al dolor de espalda y las piernas, dice, pero es “difícil de describir” la maravilla de dar un paseo con Esther.

“Todo es tan maravilloso, el cielo es azul y hermoso”, dice. La gente les habla, dice, y de las conversaciones tiene la sensación de que “saben” que “alguien estaba dispuesto a sacrificar su vida por ellos”. Una cosa lo desconcierta: ¿por qué la gente le pide que se tome selfies con él? Se ríe de esas “tonterías”. “Cuando fui a prisión, no había teléfonos inteligentes ni selfies. Esther y yo somos personas muy privadas y la privacidad es importante para nosotros”, dice.

Esther agrega: Los amigos nos invitan a ir a ellos para Shabat. Pero después de que Jonathan no tuvo una mesa de Shabat durante 30 años, prefiere la suya propia”.

La conversación de Israel Hayom con la pareja dura siete horas, en el transcurso de tres reuniones. Es difícil meter todo en un solo artículo y, ciertamente, presentar un asunto que duró 35 años, con tantos detalles y cambios. Pero lo que escuchamos fue aún más difícil.

Pollard, de 66 años, habla principalmente con voz tranquila. Solo dos veces durante la entrevista se le quiebra la voz: cuando hablamos de los hijos que él y Esther no tuvieron y los horrores que vivió en la cárcel.

Maneja las preguntas que hacemos y entra en detalles sobre todo. Aunque está tratando de dejar atrás el pasado, porque ahora está “comenzando un nuevo capítulo, y esta entrevista no es el final, sino solo el comienzo”, dice que en su nueva vida hay “demasiadas cosas” que reabren la herida.

Decenas de veces durante la conversación, enfatiza que ahora está en casa. Y cuando dice: “Hemos vuelto a casa”, se refiere a Israel, no a su hogar personal.

Un día antes de la entrevista, la pareja visitó el Muro Occidental por primera vez. Luego, fueron a Har Hamenujot (Monte de los Olivos), a la tumba del ex Gran Rabino Mordejai Eliyahu, quien apoyó a Jonathan desde el principio.

Pollard estaba emocionado de que las cosas hayan cerrado el círculo. Dice que fue “difícil” ver la plaza del Muro Occidental dividida en cápsulas debido al COVID, pero en la tumba del rabino Eliyahu se sintió profundamente conmovido. “Me trató como a un hijo y a Esther como a una hija. Aún mejor”, dice, y agrega que, en la tumba, tuvo la experiencia que había “esperado”.

Sabe solo unas pocas palabras de hebreo, pero aprende nuevas cada día. Está empezando a asimilar lo que significa vivir en Israel, incluido un contacto agotador con la burocracia local, como sacar una licencia de conducir israelí.

“La última vez que conduje fue el 21 de noviembre de 1985”, sonríe. Los altos funcionarios de la Oficina del Primer Ministro, bajo el secretario de Gabinete Tzaji Braverman, están manejando sus asuntos personalmente.

Pero el principal desafío al que se enfrentan en este momento es el cáncer de Esther y los tratamientos que está recibiendo en el Centro Médico Hadassah Ein Karem en Jerusalén. Esther dice que está viva, y eso es lo más importante, y agrega que la pareja ha lidiado con muchas dificultades durante los últimos 35 años, incluidas preguntas sobre la vida y la muerte de Jonathan, y ahora esto. Ella dice que es difícil, doloroso y muy complicado, pero lo que la mantiene en movimiento es que tienen la posibilidad de ser simplemente felices juntos.

De hecho, parece que están recuperando las décadas perdidas. Jonathan dice que, en Nueva York, después de salir de la cárcel, a pesar de que vivían en un apartamento de una habitación, aprendieron a vivir juntos y disfrutar de la compañía del otro. Dice que la gente “no se cree” en las condiciones en las que vivían, pero Esther convirtió el apartamento en un palacio, y estaban felices. Dice que no sale mucho, a museos o eventos culturales. “Tengo a mi esposa”, dice.

P: ¿Eres completamente libre ahora?

“No del todo”, dice, y explica que, en lo que respecta a los estadounidenses, no se le permite discutir la inteligencia específica que entregó. Dice que le advirtieron sobre eso antes de salir de la cárcel. Le preocupa lo que harán los estadounidenses si dice algo problemático.

P: Cuando llegó a Israel, ¿recibió alguna advertencia del establecimiento de seguridad israelí sobre su libertad de movimiento o sobre cosas que no está autorizado a decir?

“No”.

Las lágrimas de una madre

Jonathan Jay Pollard nació el 7 de agosto de 1954 en una familia judía en Galveston, Texas. Desde muy joven, mostró asombrosos talentos intelectuales. La identidad judía tenía un lugar importante en la vida de la familia, especialmente para él. Estaba profundamente influenciado por la historia de un tío que escapó de Alemania antes del Holocausto y llegó a Estados Unidos.

Dice que su tío estaba a bordo de un barco que llegó a la costa estadounidense desde Europa, pero no se le permitió echar el ancla. Los judíos en Estados Unidos se negaron a intervenir, dice, para evitar mostrarse belicistas. “Mi tío se vio obligado a saltar de un barco cerca de Trinidad, y desde allí nadó a tierra”.

Su padre, Morris, fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial y fue responsable de una estación de guerra biológica en Texas. “Años más tarde, leyó sobre la negativa del presidente Roosevelt a bombardear Auschwitz y permitir la entrada de refugiados judíos a Estados Unidos, y se derrumbó. Más tarde, comprendió por qué hice lo que hice”.

A los 16 años, Pollard visitó Israel por primera vez, como parte de una delegación de un programa de ciencia para jóvenes con el Instituto Weizmann. A los 22 años, completó una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Stanford. Se inscribió para obtener un título avanzado en derecho y relaciones internacionales, pero como ya lo habían contratado para un trabajo en Inteligencia de la Marina, no completó ese título.

P: ¿Por qué no hiciste aliá?

“No quiero culpar a mi madre por esto, pero las lágrimas de mi madre fueron bastante convincentes”.

Se convenció a sí mismo de que lo que tenía que hacer era mejorar sus habilidades para que cuando decidiera “volver a casa” – hacer aliá – pudiera desempeñarse bien en cualquier ocupación que pudiera elegir. Los negocios no le interesaban. Lo que quería hacer era servir en el ejército, manejar armas.

P: ¿Es cierto que cuando era estudiante dijo que quería ser espía del Mossad?

Pollard dice que no, pero cuando era estudiante, un profesor había intentado reclutarlo para la CIA, pero se negó.

Años más tarde, dice, la CIA se acercó a él nuevamente, y esta vez, comenzó el proceso. Dice que en la entrevista le hicieron muchas preguntas, incluso si alguna vez había consumido marihuana. Dice que respondió con una sonrisa porque lo había hecho años antes mientras estaba en la universidad en California, “Como todos lo hicieron”.

Esto fue algo que descartó a muchos candidatos a la CIA, incluido a él mismo. Y, señala, también fue reclutado para la Inteligencia de la Marina por iniciativa de ellos: fueron ellos quienes se acercaron a él.

P: Si ha mencionado las drogas, hubo afirmaciones de que era un traficante de drogas.

Pollard dice “absolutamente no” y define a estas afirmaciones como parte del “asesinato del personaje” en su contra.

En 1979, Pollard fue aceptado en la Oficina de Inteligencia Naval. Sirvió en una base en Suitland, Maryland, cerca de Washington DC. En 1981 conoció a su primera esposa y cuatro años después se casaron. Vivían en el edificio Nelson, cerca de Connecticut Ave. en Washington.

A medida que Pollard ganaba promociones, estuvo expuesto a materiales cada vez más clasificados, y más. En cierta etapa, tuvo acceso a todos los movimientos marítimos y aéreos del ejército soviético. Partes de la información tenían ramificaciones directas para la seguridad de Israel. En su último cargo, estuvo destinado en la Oficina de Inteligencia de Operaciones de Campo de la Marina del Comando de Inteligencia Naval como analista.

Un primer encuentro en el Hilton

Esther saca dos máscaras de gas, del tipo que se distribuyó en Israel durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. “Esto es gracias a la información que dio Jonathan”, dice, y explica que Jonathan había proporcionado información sobre las fábricas de armas químicas del dictador iraquí Saddam Hussein. ¿De dónde obtuvo Israel esa información, pregunta? “De él.”

Pollard agrega que hubo “amenazas existenciales” para Israel, y no solo el gas de Saddam, que Estados Unidos se comprometió a informar a Israel bajo un acuerdo de intercambio de inteligencia, pero no lo hizo. Dice que cuando planteó el tema a su superior, le dijeron que lo olvidara, “que los judíos son realmente sensibles al gas”.

Dice que había una atmósfera antisemita en la agencia y se enfrentó a un dilema: ¿debería dejar todo y hacer aliá, o debería, al ver el peligro para su gente y su país, hacer lo que era necesario? Se preguntó si, una vez más, los judíos serían blanco de exterminio con gas. “¿Qué queremos decir cuando decimos las palabras ‘Nunca más’?”

P: ¿Quién inició su primer encuentro con Aviem Sella en mayo de 1984?

Pollard dice que tenía un amigo de la infancia llamado Steve Stern, con quien compartió su creciente frustración por la negativa de los estadounidenses a entregar información sobre amenazas a Israel.

En cierto momento, dice, Steve le preguntó si le gustaría ayudar a Israel, y cuando Pollard dijo que sí, Steve sugirió que se reuniera con el coronel Aviem Sella, un oficial de la Fuerza Aérea israelí, que estaba estudiando un año en los Estados Unidos.

Pollard conocía su nombre como la persona que había planeado el bombardeo israelí del reactor nuclear de Irak en 1981 y el ataque al sistema antiaéreo ruso que Siria había desplegado en el Líbano el año siguiente.

Su primer encuentro tuvo lugar en el Hotel Hilton de Washington. “Estamos sentados en el balcón porque era un poco confidencial. Miré hacia abajo y vi a uno de mis colegas sacando una carpeta con secretos con una franja roja; había un tipo sentado frente a él, tomándolo, mirando en él, asintiendo con la mano y metiéndolo en un maletín. “Le dije a Aviem, tenemos que salir de aquí ahora porque estaba seguro de que se estaban tomando fotografías. Había vigilancia. Así que salimos por la parte de atrás. Y fuimos a un parque y puse mis cartas boca arriba con él, como decimos. Le dije que no espiaría a Estados Unidos, él dijo ‘No, lo entendemos’. Le dije que no comprometería ninguna operación o tecnología estadounidense. Él dijo: “Entendemos que esto es solo para nosotros. Sabes que estamos siendo embargados en este momento por inteligencia (no nos pasan información)”. Dije que sí, lo sabía “.

Pollard había estado presente en muchas reuniones con representantes israelíes como representante de la Marina. Pollard dice que Sella le preguntó sobre muchos temas y parecía estar bien informado. Confirmó lo que Sella le preguntó.

“Dijo que por eso estábamos aquí. Dejé muy claro que no quería dinero. Muy claro, desde el principio, que no se trataba de dinero. No quería regalos, solo para saber si era necesario, si ayudaba. Si no, [él debería] volver a mí y trataría de mejorar la calidad de la inteligencia”.

P: Pero usted sabía cuáles eran las expectativas de los israelíes. También sabía que, en lo que respecta a los estadounidenses, no se podía dar información clasificada a un estado amigo.

“Ya había cruzado la línea”.

Sella envió la oferta de Pollard para suministrar inteligencia a Israel, y fue aceptada. Se tomó una decisión para la Oficina de Contactos Científicos en el Ministerio de Defensa, la oficina responsable de recopilar inteligencia de naciones amigas que manejarían al joven judío estadounidense. El jefe de la oficina en ese momento era el maestro espía Rafi Eitan. Y así, con este acto idealista, comenzó uno de los asuntos más difíciles de la historia de Israel, y posiblemente del espionaje internacional.

Pollard eventualmente sería capturado y encarcelado durante 30 años, un castigo extremo y sin precedentes en comparación con los otros espías condenados por delitos similares, tanto antes como después de él.

Sacudiría las relaciones entre Estados Unidos e Israel hasta la médula y tendría ramificaciones masivas hasta el día de hoy. El legendario aparato de inteligencia de Israel sufriría un trauma indeleble, y los judíos estadounidenses sufrirían una conmoción que ensombrecería la forma en que fueron tratados durante las generaciones venideras.

Un archivo de la inteligencia militar

Desde el momento en que comenzó el contacto con Pollard, emergió como una mina de oro de inteligencia. Tenía acceso a muchas bases de datos de inteligencia y, a petición de sus manipuladores israelíes, profundizó en ellas y extrajo información extremadamente valiosa para Israel.

Dice que en los 14 meses que estuvo activo, hubo siete ocasiones en las que entregó documentos en un maletín, de acuerdo con las solicitudes que se le hicieron. Entre otras cosas, dice, se le pidió que notificara inmediatamente a Israel de cualquier intención de los ejércitos árabes de lanzar un ataque sorpresa.

Al principio, Pollard trabajó con Aviem Sella y luego fue manejado por Yossi Yagur. Una empleada de la embajada de Israel, Irit Erb, alquiló un apartamento secreto cerca de la embajada en el que se fotocopianan los documentos que Pollard sacaba de contrabando de su oficina.

Era la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética suministraba a los países árabes las mejores armas disponibles. Israel aún no tenía satélites, por lo que Pollard entregó las imágenes de satélite estadounidenses. Proporcionó inteligencia sobre los intentos de Siria, Irak, Libia e Irán de desarrollar armas nucleares, químicas y biológicas, así como misiles balísticos; sobre ataques terroristas planeados contra objetivos civiles israelíes; y sobre las maniobras de los ejércitos árabes y la Armada soviética en el Medio Oriente. También suministró imágenes aéreas de una base de la OLP en Túnez que permitió a la Fuerza Aérea de Israel la bombardeara en 1985. El periodista Wolf Blitzer, que investigó el asunto, citó a altos funcionarios israelíes que dijeron que la inteligencia (de Pollard) había sido fundamental para la seguridad de Israel.

P: ¿Quién lo quiso más? ¿Israel quería sus servicios o usted quería servir a Israel?

“Fue de ida y vuelta. Mira, cuando ves algo eres colectivo, cuando ves algo que te asusta como el infierno y es una auténtica amenaza estratégica para la existencia de este país, quieres más”.

Esther dice que Rafi Eitan dijo en sus últimas entrevistas que la calidad de la inteligencia proporcionada por Pollard era tan buena que era “casi adictiva”. Ella dice que Eitan tenía la intención de dejar de pedirle cosas, pero no pudo debido a la calidad de la información.

Pollard dice que es correcto, y agrega que en un informe de la Comisión Ebban, el gobierno describió la inteligencia como “oro puro de 24 quilates”.

P: ¿Entonces pidieron más y más? ¿Cosas específicas?

“Llegué al punto en que aparecía en una reunión en una casa franca y me daban una carpeta, la abría. El nombre de Ehud Barak figuraba allí, y las prioridades de la recolección. Todo. Página tras página después de una página. Dije, ‘Soy una sola persona, ¿qué quieres que haga? [Ellos dijeron],’ Tienes que hacer esto, esto es vida o muerte para el estado, ¿qué tipo de patriota eres?’”.

“Quiero que entienda algo, esta no fue una operación ofensiva por nuestra parte. Fue defensiva. Hay una gran diferencia. Y me quedó muy claro desde el principio, sin tecnología estadounidense, sin planes de guerra estadounidenses, sin códigos estadounidenses, nada de agentes norteamericanos, nada. Bien, eso se correspondía con mis objetivos, llevar la información a Israel.

“Mis expectativas en ese momento eran que una vez que lo lograra y ellos dijeron que podía, haría aliá. Y ese sería el final. Pero lo que sucedió a medida que pasaba el tiempo [fue que] la información que estaba proporcionando a Israel se volvió más aterradora.

“Por cierto, todo lo que estoy diciendo, me hicieron un polígrafo sobre ello y estaba en un documento que presenté ante la corte. Todo lo que estoy diciendo en este momento. No voy a decir nada que no esté en ese documento público”.

En el otoño de 1984, Pollard conoció a Rafi Eitan por primera vez, en una casa segura en París. Voló allí con su entonces esposa, Anne, supuestamente para asistir a la boda de un pariente. La reunión se convertiría en un momento decisivo para la misión y, después, la actividad del espía se ampliaría. Pero también expondría las diferencias entre él y Eitan, y plantaría las semillas que eventualmente llevarían a que el asunto explotara y Pollard pagara un precio terrible.

“Todos” participaron en la reunión, dice: Rafi, Aviem [Sella], él mismo y dos personas más, cuyos nombres no obtuvo. “Este fue el traspaso oficial entre Aviem y Yossi Yagur, quien más tarde se convirtió en mi oficial de control”, dice.

Yagur era de la Oficina de Contactos Científicos, y su función oficial se definió como “agregado de inteligencia” de Israel desde 1980 hasta la captura de Pollard en noviembre de 1985.

Pollard dice que Eitan le pidió que le diera los nombres de los agentes estadounidenses en Israel. “Le dije: ‘No puedo hacer eso. Él dijo:’ Bueno, te estoy dando una orden directa’. Le dije: “No me importa lo que me estés dando. No hago eso”. Él dijo: ‘Te están pagando’, y yo no fui lo suficientemente rápido para entender lo que estaba diciendo. Él dijo: ‘Te están pagando, haz lo que te digo. Me estás pagando o no me estás pagando, no voy a hacer eso’”.

P: ¿Sabías los nombres de los agentes estadounidenses en Israel?

“No.”

Dos semanas después de la reunión en París, Pollard se reunió con sus manejadores en la casa segura en Washington. Le dieron un pasaporte de Israel a nombre de “Danny Cohen” e hizo la transición de voluntario a agente, parte de la oficina. Cuando les preguntó por qué habían elegido ese nombre, le respondieron: “Teníamos un Eli Cohen en Damasco, así que tú eres el Danny Cohen en Washington”. “Mi primera reacción fue, oye, no quiero la forma en que terminó para Eli Cohen en Damasco, eso no es algo bueno para mí. Él pensó que era gracioso, yo no pensé que esto fuera gracioso en absoluto”.

Pollard dice que eso llevó a la pregunta de qué pasaría si lo atraparan.

“La historia en ese momento era, juega por tiempo, no te dejes hacer un polígrafo. Y yo pienso para mí mismo, no sabes cómo funciona en los Estados Unidos. Lo primero que hacen es sentarte en una silla y conectarte [a un polígrafo]. Eso es lo primero, así que dije sí, ¿de acuerdo, y? Me dijeron ‘no admitas nada y te sacaremos, te sacaremos’.

“Y dije, ‘Bueno, ¿cómo piensas hacer eso exactamente porque vivo en una trampa mortal? Solo hay dos entradas, hay dos formas de entrar y salir y ambas son fáciles de observar. No es como si yo estuviese viviendo en un edificio contiguo, donde puedes hacerme un agujero en la pared y puedo salir al galope por la puerta trasera. Pasé por todo esto… y Rafi seguía haciéndome volar”.

A pesar de que Pollard actuó por ideología y nunca pidió dinero, después de esa reunión Eitan ordenó que le pagaran $ 1,500 mensuales. Más tarde, su salario de Israel se elevó a $ 2,500 al mes como una señal de agradecimiento por su desempeño. Finalmente, la compensación financiera empañó su versión de que no había operado por codicia y permitió que los enemigos que aparecerían más tarde inventaran acusaciones falsas en su contra.

Pollard afirma que el dinero que recibió se destinó a cubrir los gastos incurridos por la misión. Dice que fue él quien pagó los billetes de avión y los hoteles de todos los miembros del equipo en París y las comidas en los restaurantes. Dice que los miembros del equipo venían a su hotel para divertirse.

‘Te dieron una orden, complétala’

P: ¿Hubo algún momento en el que quisiste renunciar y se vio obligado a quedarse debido a la presión de Israel?

“Sí. Hubo un momento en el que me sentí así, lo recordé cuando leí sobre la magnífica operación del Mossad en Teherán para obtener los documentos nucleares.

“Me pidieron que fuera a una instalación en la que no tenía absolutamente ningún derecho a ingresar. Ninguna, ¿de acuerdo? Y tuve que dar una explicación de por qué iba a ingresar. Y lo hice. Y salí y me paré junto al auto y estaba esperando a que alguien viniera a buscarme. No sabía qué tan bien se mantendría la historia de cobertura, pero lo hizo.

“Comprendí por qué se necesitaba la información, pero me pusieron en un peligro terrible. Y le dije a Rafi que esperaba que esta información valiera la vida de un agente porque si no lo era, me malgastaban por nada.

“Y me respondió, a través de Yossi Yagur, ‘Te di una orden, esto no está sujeto a negociación, completa tu orden’.

P: ¿Por qué seguiste trabajando con Rafi Eitan si te trataba de esa manera?

“Porque no estaba trabajando para él. La causa era más grande que cualquier otra cosa”.

P: ¿Sintió algún sentimiento de orgullo?

“Tienes que entender mi psicología, me sentí aliviado y agradecido de poder ayudar”.

P: ¿Cuál cree que es la diferencia entre Yossi Yagur y Aviem Sella?

“Para mí, ambos eran buenos tipos, ambos estaban muy bien educados, ambos estaban agradecidos. No hizo ninguna diferencia. Lo que pasaba con Aviem como operador era que sabía exactamente lo importante que era cierta información y podía ajustar la solicitud en términos de lo que necesita un piloto”.

P: ¿Sabía, en tiempo real, qué estaba haciendo Israel con la información que le dio?

“Lo único que si fue lo de Túnez, porque estaba sentado en mi oficina, haciendo arreglos para averiguar si el vuelo había sido descubierto. Tenía un número al que llamar que hubiera permitido que los aviones fueran devueltos (a sus bases)”.

P: ¿Qué sentiste después del ataque?

“No fue nada personal. Me sentí aliviado. Me sentí orgulloso de los muchachos que volaron en esa larga misión”.

P: Pero fuiste parte de eso…

“No, me sentí aliviado de que finalmente golpeáramos a estos bastardos de una manera que contaba, y si sentí algo fue una profunda tristeza después de que el objetivo de nuestra incursión [Yasser Arafat] hubiera escapado de lo que se merecía”.

P: Mirando hacia atrás, ¿te arrepientes de lo que hiciste?

Pollard dice que piensa mucho en eso, pero pregunta de qué debería arrepentirse: ¿ayudar a su gente y su tierra? Dice que en su sinagoga había dos banderas: una estadounidense y otra israelí. “Así es como me criaron”. Pollard dice que lamenta no haber sido “más efectivo” y lamenta que el gobierno israelí lo trató de la manera en que lo hizo, y que el gobierno estadounidense lo utilizó como un “arma” contra Israel.

Pero no se arrepiente de trabajar para su pueblo y su patria. Dice que dada la información que tenía, no tenía otra opción. Se suponía que Israel había recibido la inteligencia de los EE.UU. de acuerdo con un acuerdo vigente, pero cuando Israel lo solicitó, EE.UU. dijo que no existía.

Pollard dice que negar su existencia era “mucho peor” que no entregarlo. La inteligencia fue “tan crítica para nuestra existencia”, dice. Era la inteligencia la que ganaría una guerra y algo que no podía descuidarse.

Esther dice: “Las máscaras de gas. Me gusta usar este ejemplo porque es el más fácil de entender para la gente. Antes de que tuviéramos máscaras de gas y antídotos químicos y habitaciones seguras y habitaciones selladas, estábamos construyendo refugios antiaéreos, ¿cómo supimos de repente ¿Empezar a construir refugios antiaéreos y empezar a conseguir máscaras antigás y antídotos químicos?

“Debido a que Israel no quería reconocer a Jonathan, mantuvieron esto muy en silencio. Nadie explicó oficialmente cómo de repente tenemos máscaras de gas o cómo de repente tenemos salas de seguridad. Y si vas al Ministerio de Educación, vas a la biblioteca y trata de encontrar [la] información que les enseñan a los niños en las aulas, no hay una palabra sobre él”, dice.

Pollard: “Hubo un incidente en el que funcionarios de defensa israelíes pasaron por el Pentágono y preguntaron sobre una determinada instalación en Irak que escucharon que estaba produciendo gas venenoso durante la guerra Irán-Irak. Los estadounidenses les dijeron que no existía. Nosotros no sabemos”. No teníamos un satélite en ese momento, no estábamos volando, porque era una guerra, no estábamos volando Phantoms, RFE sobre Irak en ese momento. Está bien, entonces confía en los estadounidenses. Así que me pidieron que lo averiguara antes la delegación se fue. Así que me enteré”.

Pollard dijo que fue a la casa segura. “Entré, y mi equipo (de israelíes) estaba parado allí, había tres personas paradas allí. Un piso grande y bonito. Les pedí que movieran los muebles y comencé a sacar evidencia para dejarlos. Cubría todo el piso. “Yossi Yagur me miró, nunca olvidaré esto mientras viva, me miró y dijo: ‘Jonathan, a veces es mejor lidiar con enemigos confiables que con amigos poco confiables. Nos dijeron que esto no existe’. Le dije: ‘Bueno, te mintieron’”.

P: Lo que está describiendo es que Estados Unidos le oculta deliberadamente a Israel información sobre una amenaza existencial.

“Sí, ese fue uno de esos casos. Mintieron al respecto. No fue solo el pecado de omisión, también fue el pecado de comisión”. Pollard dice que cuando la gente se pone poética sobre los “grandes amigos de Israel, los estadounidenses”, les dice que las amistades no duran para siempre.

P: ¿En qué momento llegó a la conclusión de que eran hostiles a Israel?

“Siempre lo supe, porque mi padre, que era sabio en sus costumbres, no dejaba de decirme: Lo que crees que sabes sobre la relación es un mito”.

‘Póngalo en los paquistaníes’

Al igual que Eli Cohen, quien durante su última visita a Israel ya sintió que estaba a punto de ser atrapado, Pollard estaba muy preocupado en su último encuentro con Rafi Eitan en el verano de 1985.

El jefe de la oficina fue hospitalizado en el Hospital Beilinson en Petaj Tikva después de someterse a una cirugía ocular. Si hay que creer lo que dijo Eitan en una entrevista con el periodismo de investigación israelí Uvda en diciembre de 2014, concluyó en agosto de 1985 que la operación debería detenerse. Pero dijo que había recibido una solicitud de un funcionario de inteligencia militar para obtener información sobre la fabricación de gas en un país árabe.

La viuda de Eitan mencionó el país por su nombre: Irak. El funcionario que solicitó la información de inteligencia aparentemente era el entonces jefe de Inteligencia Militar, el general de división Ehud Barak. Pollard dice que tenía miedo de salir de Israel cuando terminó la visita y tuvo un “mal presentimiento” en el avión.

Le dijo a su entonces esposa, Anne, que se bajaría del avión si pudiese. Pollard dice que le dijo a Eitan y a los otros miembros del equipo que no estaba en un entorno amistoso, que estaba detrás de las líneas enemigas y que así era como se debía tratar la operación.

“Rafi Eitan básicamente me dijo: ‘Si te atrapan, asegúrate de que los paquistaníes estén atrapados”.

“Dije, ‘¿Cómo diablos se supone que voy a hacer eso?’ Él dijo: ‘Eres un chico inteligente, averígualo, pero asegúrate de que antes de que te rescatemos la suciedad se quede sobre los paquistaníes’.

“Así que lo pensé e hice lo que pude. Fui a fiestas diplomáticas, oficialmente, en la Embajada de Pakistán. Me tomé fotos con el agregado de defensa, fotos muy personales con él, abrazados, todo. Eran en el apartamento, expuesto de forma destacada”.

Pollard dice que la última orden que recibió de Yagur, en el otoño de 1985, fue obtener una lista del equipo de defensa aérea de los iraníes que podrían usar para defender la isla Kharg en el Golfo Pérsico.

“Esto fue en medio de la guerra Irán-Irak. Miré a Yossi y le dije: ‘¿Estás loco? ¿Los iraníes? ¿De qué estamos hablando?’ Fue entonces cuando me presentaron el trato de armas por rehenes que se estaba llevando a cabo en ese momento. Dije, está bien, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, lo entendí”.

‘Regar el cactus’

En el otoño de 1985, la soga alrededor de Pollard comenzó a tensarse. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba manejando documentos que no pertenecían a su trabajo en circunstancias sospechosas y empezaron a dudar al respecto. Elaboró ​​un código con Anne que usaría para hacerle saber que lo habían atrapado.

“Aproximadamente una semana antes de que me arrestaran, noté que sucedían muchas cosas extrañas en la oficina. Mi caja fuerte estaba abierta y esto era muy peligroso. Es una caja fuerte con cerradura de doble cifrado y estaba abierta. Mi escritorio estaba desordenado y yo fue a reportarlo inmediatamente al oficial de seguridad. Él fue muy indiferente sobre todo el asunto, [dijo] ‘No se preocupe por eso’. Estaba muy preocupado.

“Esa noche volví muy tarde a la oficina. Siempre estábamos trabajando hasta tarde para que nadie se diera cuenta. Y puse una escalera sobre mi escritorio, no sé qué me hizo hacerlo, pero lo hice. Y moví el azulejo, el azulejo acústico, y hay una cámara apuntando directamente hacia el escritorio. Así que dejé la escalera y me fui. Y tuve una dura charla conmigo mismo mientras conducía a casa.

“Parte de mi cerebro decía ‘Corre, ahora, corre’. Tenía la capacidad de hacerlo en ese momento. La otra mitad de mi cerebro dijo ‘No, tienes que correr el riesgo y obtener esta información final, la que pidieron en la embajada’.

Y dije que pensaba que podía correr ese riesgo. Fue un error muy trágico. Si hubiera sido un agente de sangre fría, simplemente habría desaparecido en ese momento. Si hubiera tomado la decisión equivocada, no me estarías hablando ahora”.

El domingo 18 de noviembre, Pollard llegó para su reunión permanente con los israelíes, no lejos de la embajada, pero nadie abrió la puerta.

Al día siguiente, Pollard fue citado para ser interrogado por el FBI. Dos días después, con una sangre fría inspiradora, les dijo a las personas que lo interrogaban que estaba espiando para Pakistán. Querían saber quién era su contacto. “Estaba listo con eso. Conocía a las personas en la Embajada de Pakistán que estaban involucradas en inteligencia y defensa, y les di sus nombres”, dice.

P: ¿En algún momento, les dio a los paquistaníes alguna información?

“No, nunca. Nunca me acusaron de eso.”

P: ¿Y el contacto con China y Sudáfrica?

“Como parte de mi trabajo, traté con muchos países a título oficial. La fiscalía se dio cuenta de que no había nada sobre lo que colgar una acusación de daño real.

“Hubo dos cargos que constituyeron el daño real. Uno, que le había dado a Israel información que socavaba la capacidad de Estados Unidos para recibir un quid pro quo. Y el segundo fue porque los estadounidenses sintieron que los árabes sentían que yo había hecho Israel es demasiado fuerte. Eso es todo en blanco y negro. Si tan solo”.

P: ¿Sus manipuladores le pidieron que proporcionara información que Israel podría usar para defenderse a cambio de información de otros países?

“No. Nunca. La información siempre fue específica para nuestras necesidades”.

P: ¿Les dio los nombres de agentes estadounidenses?

“Tienes que mirar mi hoja de cargos. Fui acusado específicamente por dar información clasificada a un aliado, Israel, sin intención de dañar a Estados Unidos. La ley diferencia entre alguien que tiene la intención de dañar la seguridad nacional de Estados Unidos y alguien que no lo hace.

“Podría haber revelado información de inteligencia muy sensible que podría y habría causado un daño extremo a la seguridad nacional. Planes de guerra, códigos. Si algo de ese material hubiera sido transmitido a Israel, podría y debería haber sido acusado por intentar dañar al país, porque debería haber sabido que comprometer este tipo de inteligencia este tipo de información haría un daño irreparable a la seguridad nacional. Yo no lo era”.

Pollard dice que solo fue condenado por entregar inteligencia que causó daño diplomático.

“Nunca acepté ni impliqué a nadie más en el caso. Nunca. Me llamaron y me tiraron el nombre ‘Aviem Sella’. Y ahí fue cuando quité el [cable] del polígrafo. El tipo del FBI dijo: ‘No te preocupes, nos lo contaron todo’”.

Pollard y su entonces esposa salvaron a Sella y su esposa, Yehudit, en el último minuto, y aparentemente también a Yossi Yagur e Irit Erb, de las garras de la investigación estadounidense.

“El FBI me arrestó fuera de la oficina. Pedí llamar a mi esposa, Anne, porque Aviem y su esposa estaban esperando para cenar con nosotros en un restaurante de la ciudad”. Dice que su principal preocupación en ese momento, dice, era sacar a Sella del país porque no tenía inmunidad diplomática.

Se veía a sí mismo como desechable, mientras que Sella era un héroe, un “activo estratégico” para Israel. “Yo era sólo un soldado”, dijo.

Dice que llamó a Anne y se disculpó por no poder venir a cenar, y pronunció el código que habían inventado solo unos días antes: “Riega el cactus”, lo que significaba que lo habían atrapado y ella tenía que irse de la ciudad. inmediatamente.

Pollard dice que evadió al FBI y llegó hasta Sella, quien “por supuesto” la dejó atrás, pero él dice que es una historia para otro momento. Pollard dice que se suponía que Anne había sido trasladada fuera de los EE.UU.

Sella salió de Estados Unidos de inmediato y se apresuró a actualizar a Rafi Eitan, no necesariamente en ese orden. Apenas 24 horas antes de que Pollard fuera expuesto, Eitan notificó al entonces primer ministro Shimon Peres que un espía israelí en los Estados Unidos estaba a punto de ser descubierto. A Pollard se le permitió irse a casa, bajo una intensa vigilancia y escucha, y no pudo huir.

Al día siguiente lo volverían a interrogar, pero pasarían otras 36 horas antes de que lo arrestaran. ¿Podría haberse salvado en esta etapa? ¿Alguien lo pensó?

‘Ven a la embajada mañana’

Después de interrogarlo, el FBI permitió que Pollard se fuera a casa. Dice que los agentes allanaron el apartamento y encontraron las fotos paquistaníes, el dinero y todo lo demás. Miró por la ventana y vio agentes por todas partes.

Dice que tenía dos números de teléfono estadounidenses para llamar en caso de emergencia que le habían dado en la reunión de París.

Pollard dice que había usado teléfonos públicos en la calle para contactar a los israelíes y recibir instrucciones. En la fatídica noche, él y Anne salieron a caminar y vieron claramente que los seguían. Dijo que entró en una cabina telefónica e hizo la llamada. “El número de teléfono ya había sido desconectado. No era una buena sensación”.

Probó con otro número. Ya estaba claro que el FBI lo estaba siguiendo, dice, pero no tuvo más remedio que hacer la llamada, ya que era la era anterior a los teléfonos celulares.

P: ¿A quién llamaste? ¿Con quién se suponía que debías hablar?

Pollard no lo sabe. El número era uno de Washington al que nunca había llamado. Después de numerosos intentos, un hombre respondió. Pollard explicó la situación y le dijeron: “Sabemos que hay un problema”. Pollard dice que le pidieron que “siguiera hablando” para que los demás miembros de la red tuvieran tiempo de salir del país.

Al día siguiente, 20 de noviembre, Pollard fue llevado por el FBI para otra ronda de interrogatorios, en la que participaron representantes de Inteligencia de la Marina, donde había trabajado.

Describió lo que había hecho, pero cambió los nombres de sus manipuladores israelíes a paquistaníes que conocía, según el artículo de portada. Funcionó. Más tarde, el investigador principal, Ronald Olive, escribió que hasta que Pollard ingresó a la embajada de Israel, él y sus colegas habían creído que estaba espiando para Pakistán y no sabían de su conexión con Israel.

Aquella noche, también, a Pollard se le permitió ir a casa y salió a caminar con Anne para hacer llamadas telefónicas para poder llamar a los israelíes. Dice que llamó al mismo número y le dijo al hombre que respondió que había admitido ser un espía paquistaní y que estaba esperando el plan de escape. Le dijeron que no había un plan de escape y que tenía órdenes de llegar a la embajada de Israel a las 10 a.m.

“Lo único que dije a cambio fue: ‘¿Estás loco? ¿Estás loco?’ Le dije que había confesado ser un espía paquistaní, que estaba preparado para ir a la cárcel como un espía paquistaní. ‘¿Me estás diciendo que vaya a la embajada?’”. A Pollard le dijeron que esas eran las órdenes.

Dijo que estaba “listo para la extracción”. “Estoy listo para que me saquen [del país]”, le dijo al hombre, quien respondió: “No hay extracción”.

P: Entonces, ¿por qué fue a la embajada?

“Cuando estás en esa situación, quieres creerle a la gente, porque no tienes escapatoria. Estaba casi muerto de miedo en este punto”.

En las horas que siguieron, Anne cometió otro error. En un intento por cubrir su rastro, le dio a un vecino una maleta llena de documentos, diciéndole que ella y su esposo se iban de la ciudad y que la conservaría hasta que regresaran. Pero la vecina era hija de un oficial naval de alto rango, y cuando la pareja fue arrestada, ella se puso en contacto con el FBI y les entregó la maleta.

‘Rafi Eitan me enterró’

A la mañana siguiente, la pareja llegó a la embajada de Israel y fueron expulsados ​​por orden de Israel.

P: Cuando lo expulsaron de la embajada, ¿qué pensamientos pasaron por su cabeza?

“Sentí un miedo real por lo que podría llegar a ser nuestro país. Israel. Mi único país. Cualquier país que pudiera hacerle esto a un agente leal era capaz de cualquier cosa. Crecí con este mito de que nunca se deja atrás a un soldado, que es una mierda”. No soy solo yo. No. Esos dos muchachos en Gaza [soldados caídos, el sargento Oron Shaul y el teniente Hadar Goldin, así como los cautivos Avera Mengistu e Hisham al-Sayed]. Ha estado sucediendo desde el asunto Lavon. E incluso antes de eso, hubo casos como ese “.

Según contó Rafi Eitan a Uvda, fue él quien, desde el “teléfono rojo” en su casa de Tel Aviv, dio la orden de “echarlo”. Inmediatamente después, fue a actualizar al entonces primer ministro Shimon Peres, al ministro de Defensa Itzjak Rabin y al ministro de Relaciones Exteriores Itzjak Shamir. Eitan asumió toda la responsabilidad y renunció inmediatamente como jefe de la Oficina de Contactos Científicos.

En cuanto a Aviem Sella, Israel, a pesar de su promesa de decir toda la verdad, ocultó su parte en el asunto durante mucho tiempo. Cuando los estadounidenses se enteraron, una vez más se enfurecieron, e incluso ahora, hay funcionarios estadounidenses de alto rango que creen que Israel no ha revelado toda la verdad sobre el asunto.

Sella, quien en ese momento era considerado un futuro candidato a comandante de la Fuerza Aérea Israeli, se vio luego obligado a renunciar a su nombramiento como comandante de la base aérea Tel Nof. Después de que se descubrió el asunto, ni él ni Eitan volvieron a poner un pie en Estados Unidos.

Más tarde, Eitan afirmó que se había preparado un plan de escape para Pollard y Anne, y que tenían unos días para escapar. “Pollard se sentenció a sí mismo cuando llegó a la embajada con las maletas llenas de documentos”, dijo.

Pollard niega rotundamente estas afirmaciones y dice que no trajo ningún documento y que su maleta solo contenía “ropa y medicamentos”.

Eitan escribió y borró un capítulo sobre Pollard en su autobiografía, El hombre secreto. Su viuda, Miriam, escribió en la introducción que “El asunto Pollard se quedó en la garganta de Rafi durante 34 años. Nunca lo dejó ir, y él nunca lo dejó ir”. Dice que Eitan se llevó sus secretos a la tumba, principalmente para defender el escalón político que había manejado a Pollard.

Pollard piensa de manera diferente. Dice que Eitan “tuvo que” borrar el capítulo sobre él porque contenía “la verdad: que me abandonó, mintió sobre mí, me enterró e hizo todo lo que pudo para asegurarse de que nunca volviera a casa”.

P: Hasta donde usted sabe, ¿qué secretos específicos eliminó?

“Dos grandes secretos. Uno, en realidad podría haber dado un relato preciso de cuánto sabía el gobierno en ese momento y aceptó… Porque, por lo que entendí más tarde, él estaba fanfarroneando, discutiendo la información que llegaba y fanfarroneando en frente a los representantes del Mossad, diciendo ‘Mira lo que hicimos, ¿dónde están ustedes?’

“Número dos, en realidad podría describir con gran detalle exactamente qué inteligencia había en este asunto. Algo que nunca podré hacer”.

En respuesta a estas declaraciones, la familia de Rafi Eitan dijo: “Por respeto a su memoria, total confianza en su integridad, sabiduría y motivación, que eran únicamente por el bien de Israel, nosotros, como familia, continuamos su camino de abstenerse de cualquier comentario sobre Pollard”.

P: ¿Ha llamado a Aviem Sella desde que fue liberado o desde que llegó a Israel?

“No”.

P: ¿Le gustaría reunirse con él y con Yossi Yagur?

“No”. Pollard dice que está feliz de que ambos lograron salir de los Estados Unidos y regresar a casa, y que cuando se enteró, se sintió aliviado y les desea todo lo mejor.

P: ¿Estás enojado con ellos?

No, dice, no siente nada por ellos. Según Pollard, está “en el pasado” y él está feliz por eso.

P: Pero Sella era agente.

“Por supuesto. Quiero decir, él estaba en esta posición divertida de ser un agente, pero también era un piloto. Un piloto héroe, nada menos”.

Ni Aviem Sella ni Ehud Barak respondieron a las solicitudes de comentarios de Israel Hayom.

Información sobre Irán y los contras

El arresto de Pollard provocó un impacto sísmico. En ese momento, Israel tenía un gobierno de unidad nacional, y con una guerra en el Líbano y una inflación ilimitada, Estados Unidos le estaba dando a Israel un respaldo diplomático y una ayuda de defensa que era muy vital.

En un informe sobre el asunto del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, el entonces presidente del comité, Abba Ebban, escribió que la exposición de Pollard había creado un temor real de que las relaciones entre Israel y Estados Unidos pudieran desmoronarse. Más tarde, Shamir le dijo a su confidente, Avi Pazner, que nunca había tenido “una conversación tan difícil” con el entonces secretario de Estado George Shultz.

En un intento por controlar los daños con los estadounidenses, todos los involucrados (Peres, Shamir, Rabin y Rafi Eitan) decidieron hacer todo lo posible para enterrar el asunto y echarle la culpa a Pollard.

En un telegrama a Shultz, y en una reunión de gabinete, Peres afirmó que Pollard había explicado que era un enviado de inteligencia de Estados Unidos y mostró credenciales para demostrarlo. Pero el informe de la Comisión Ebban determinó que esta versión era “imaginaria y sin fundamento”.

Peres dijo explícitamente en ese momento que era “mejor no investigar” el asunto. Él y Shamir echaron toda la culpa a Eitan y mintieron a sabiendas al describir el manejo de Pollard como “partidista, sin permiso y sin autoridad”. Este blanqueo llevó a otra serie de mentiras por parte de representantes oficiales israelíes.

El 30 de noviembre de 1985, a las 3:30 a.m., nueve días después del arresto de Pollard, Shultz llamó a Peres. Ambas partes informaron de la conversación, pero no de los acuerdos secretos que hizo Peres que luego sellarían el destino de Pollard.

Según la Comisión Ebban, Peres hizo caso omiso de la responsabilidad del agente y afirmó que había sido operado sin permiso. Prometió decirle a Estados Unidos toda la verdad sobre el asunto y permitirle investigar a todos los involucrados, pero nunca cumplió estas promesas.

Una promesa que se mantuvo fue la devolución de los documentos que Pollard había proporcionado a Israel, en otras palabras, proporcionar a los fiscales estadounidenses cajas de pruebas sobre el alcance de su trabajo.

La Comisión Ebban escribió que el acuerdo de Peres de devolver los documentos que Pollard había entregado era “fundamentalmente erróneo” y causó un daño importante, ya que formaron la base de la eventual condena y cadena perpetua de Pollard, a pesar de la afirmación de Israel de que había recibido garantías de Estados Unidos de que no se utilizarían contra Pollard.

Pollard dice que trató de usar la información que tenía sobre la participación de la administración en el asunto Irán-Contra para evitar la prisión. Dice que le contó a uno de los investigadores sobre el asunto, que aún no se había hecho público, y le dijo que fuera a consultar con la Casa Blanca y les dijera que, si lo liberaban, mantendría la boca cerrada.

Dice que dos noches después, a las 2 a.m., se abrió la puerta de la celda de la cárcel. Dos personas que no conocía, sin placas de identificación, sin uniformes de guardia de la prisión y con gafas de sol, le dijeron que se vistiera y saliera por la puerta trasera. “Corrí tan fuerte como pude, y tan lejos como pude, y me escondí en un armario de escobas”, dice.

“Un par de días después me enteré de que la unidad de rescate de rehenes del FBI estaba esperando afuera de la puerta trasera con una orden de disparar contra la primera persona que saliera por la puerta. Esto estaba en el periódico”.

Pollard dice que en un momento de su sentencia, cuando estaba en la prisión federal de Butner, alguien de Israel que no conocía vino a visitarlo. El hombre era lo suficientemente “oficial” para que le permitieran entrar y estaba con un teniente coronel de la Agencia de Seguridad Nacional.

“La conversación tomó un giro muy extraño. Él [el israelí] me dijo, te consideras un patriota. Yo dije que me gustaría pensar eso. Él dijo, bueno, estás causando mucho dolor al país, ¿verdad?”. ahora. Y estás causando muchos problemas. Dije: ‘Lo siento’. Dijo: ‘Si eres un verdadero patriota, un verdadero patriota haría algo honorable’. Dije ‘Lo siento, estoy confundido, ¿qué es lo honorable?’ Él dijo: ‘Sabes, eres un chico inteligente’.

“Todavía no entendía lo que estaba diciendo. Fue el teniente coronel, el estadounidense, quien comenzó a gritarle: ‘¿Cómo te atreves? ¿Estás loco?’ Y dije: ‘¿Qué está pasando?’ Él [el estadounidense] dijo ‘Quiere que te mates’.

“Miré al tipo israelí y le dije: ‘¿Es eso lo que quieres que haga?’ Su respuesta fue muy rápida: ‘Si eres un verdadero patriota, eso es lo que harías’. El teniente coronel se levantó, lo agarró por la nuca y lo echó. Dijo: “He estado en este negocio muchos, muchos años, nunca pensé que viviría para escuchar realmente lo que acaba de pasar”.

“Él dijo: ‘No te lastimes, no te haces nada, te mantienes vivo y llegarás a casa”.

El estado de Israel contrató al abogado Richard Hibey para defender a Pollard. Algunos dirán, para fingir defenderlo, después de que lo quemaron. Las intensas conversaciones entre los dos países resultaron en un acuerdo de culpabilidad que incluyó una sentencia de 10 años de prisión por entregar documentos.

Pollard dice que nunca confió en él, que Hibey cooperó con los interrogadores. Para ponerlo a prueba, Pollard dice que intencionalmente le dijo mentiras, un montón de historias. Lo llamaron para tomar un polígrafo del FBI al día siguiente, y el interrogador le preguntó las mismas cosas que le había dicho a su abogado.

Hibey también lo obligó a firmar el acuerdo de culpabilidad, dice Pollard. “Estoy en la sala del tribunal, mi ex esposa está en una silla de ruedas, desplomada, sangrando, estoy a punto de aceptar mi culpa. Hibey dijo: ‘Mira a tu esposa, ¿quieres mancharte las manos de sangre con ella? Si vuelve a la cárcel, sabes que no vivirá un mes más”.

Pollard dice que quería pelear, porque sin los documentos que devolvieron los israelíes, no había ningún caso en su contra. “Muchos años después, cuando hablé con otro abogado, me dijo que si me negaba a firmar [el acuerdo de culpabilidad], no habrían tenido pruebas”. Pero Pollard dijo que Hibey estaba velando por los intereses del gobierno israelí y lo obligó a firmar.

P: ¿Por qué no contrató a otra persona?

Dice que el juez no le permitió hacerlo y le preguntó a Pollard si aceptaba el acuerdo con la fiscalía por su propia voluntad.

“Dije ‘No, señoría, están amenazando con matar a mi esposa y el documento es una mentira. Es un testimonio perjuro’. Él dijo: ‘Bueno, tienes que tomar una decisión difícil, será mejor que la tomes ahora’”.

Pollard dice que miró a Anne, miró la situación y su abogado hizo mociones para firmar. “Dije, está bien, lo firmaré”, dice.

Pero el asunto no terminó cuando Pollard firmó el acuerdo con la fiscalía. Solo abrió la puerta para que Estados Unidos exigiera una total venganza contra alguien que creía que lo había traicionado.

En esos años, 24 agentes estadounidenses fueron expuestos y ejecutados en la Unión Soviética. Un memorando secreto que la fiscalía presentó al juez acusó a Pollard de entregarlos. Según la teoría de la conspiración, que fue expuesta en informes y libros por periodistas hostiles a Pollard, les había dado a los rusos los nombres de los agentes para que facilitaran a los judíos rusos la salida de la URSS.

Pollard dice que el día que se dictó su veredicto, alguien del Departamento de Estado entró a la sala del tribunal y entregó un documento al juez y al fiscal.

“Abre su maletín, le da al juez un trozo de papel, sea lo que sea, y se va. El juez lo lee, se lo da al fiscal. El fiscal se echa a reír, se acerca a la mesa. Deja el papel y mira a mi abogado, dice ‘Eh, su cliente está recibiendo…’”.

P: F *** ed.

“Me hubiera gustado que Israel se preocupara lo suficiente por nuestros hermanos y hermanas rusos como para haber considerado hacer eso”.

Pollard reitera que nunca quemó a ningún agente.

Solo en 1994 fue finalmente desacreditada la historia de que Pollard fue quien supuestamente entregó agentes estadounidenses a la KGB. Ese año, los estadounidenses denunciaron al topo soviético de más alto rango en la CIA, Aldrich Ames, quien admitió haber denunciado a los agentes. Ames fue condenado a cadena perpetua, que aún cumple.

Pollard dice que Ames también fue quien acudió al tribunal el día de su condena y entregó al juez el documento que lo acusaba de quemar a los agentes estadounidenses.

Unos días antes de la sentencia, la administración dio otro paso para destruir a Pollard. Aunque el asesor legal del Departamento de Estado, Abraham Sofaer, había firmado el acuerdo con el fiscal, el entonces secretario de Defensa, Caspar Weinberger, le pidió al juez que lo violara. En un memo especial que envió al juez, Weinberger escribió que sería “difícil imaginar un daño peor a la seguridad nacional que el que causó Pollard”.

Ese fue el último clavo en el ataúd del juicio sesgado. Aunque las partes habían acordado una sentencia de 10 años de prisión, el fiscal dijo en su resumen que Pollard “nunca vería la luz del día”, y eso es lo que sucedió. El juez rechazó el trato y lo condenó a cadena perpetua, con la recomendación de que no se le permitiera el indulto, un castigo completamente desproporcionado por el delito por el que fue condenado. Ya estaba claro que matices de antisemitismo latente habían sellado su destino.

2000 cartas que nunca llegaron

“Había muchas manos en las llaves de mi celda”, dice Pollard, ya algunas personas no les habría importado que hubiera muerto.

A fines de la década de 1990, Esther Pollard logró reunirse con Rafi Eitan por primera vez, y él le dijo que lamentaba solo una cosa en todo el asunto. “Pensé que sería algo muy intelectual, muy moral y me dijo: ‘Lo único que lamento es que cuando Pollard entró en la embajada no ordené que le metieran una bala en la cabeza, entonces no habría habido ningún caso de Pollard. Es mi único arrepentimiento”.

Eitan no negó la afirmación.

Pollard cumplió los primeros siete años de su sentencia en la Prisión Federal de Estados Unidos en Marion, Illinois, una de las prisiones federales más seguras en ese momento. En 1994 fue trasladado a la prisión de Butner en Carolina del Norte, donde las condiciones eran un poco menos estrictas. Permaneció allí hasta su liberación en 2015.

P: ¿Hay algo que haya cambiado en usted debido a la prisión?

“Sí, en realidad soy, creo, un hombre mejor. ¿Por qué? Porque cuando estaba en prisión me di cuenta muy rápidamente de que era el representante de los judíos porque realmente era el primer judío que muchos tipos habían conocido. Yo también era representante del Estado de Israel, debido a quién era yo, y también era su esposo, y hubo muchos casos en los que me negué a hacer algo en la cárcel, ya sea jugar o beber, cualquier cosa que El número uno traerá deshonra a nuestro matrimonio, el número dos traerá deshonra a este país”.

Las autoridades penitenciarias estadounidenses son conocidas por ser duras, pero Pollard, por razones que no son difíciles de adivinar, se encontró con la versión más extrema de eso. Unas 2.000 cartas que le escribió a Esther a lo largo de los años salieron de la prisión, pero fueron interceptadas en Washington y nunca llegaron a ella. Lo que es peor, las cartas que le envió a su madre en el último mes de su vida nunca llegaron.

“Cuando mi madre, aleyah hashalom, se estaba muriendo, pedí permiso para escribirle. Y me dijeron, está bien, está bien, puedes escribirle cartas a tu madre. Entonces, ¿qué le dice un hijo a una madre moribunda? Escribí muchas veces durante el día, cada vez que podía, escribía. No sé cuántas cartas había, pero eran muchas. Así que ella murió. Y poco tiempo después llegó el jefe de seguridad adentro y pidió verme.

“Dijo, ¿te sientes bien hoy? Dijo, quiero que mantengas el control. Está bien. Y saca una bolsa con todas las cartas en ella. Dijo que nunca fueron enviadas fuera de Washington. Dijo, simplemente ya sabes, sacaron los sellos con X para que no puedas volver a usarlos.

“¿Qué tipo de animal hace algo como esto? ¿Qué tipo de animal detiene una carta de un hijo a una madre moribunda?”

P: ¿Cómo pasó su tiempo en prisión? ¿Cómo te mantuviste normal en la cárcel?

“¿Qué hace una persona normal en una situación anormal? Él crea su propia realidad. Mi realidad se centró en mi esposa. Iba a hacer lo que fuera necesario para volver a ella tan cuerdo como podía y normal”.

“No tenía privilegios de escritura. Tenía 200 minutos de conversación telefónica al mes y el comienzo era más como 30 minutos.

“Nuestras puertas no podían cerrarse con llave. Muy loco. Eso significaba que mi compañero de cuarto y yo, con suerte tienes un buen compañero de cuarto, tendríamos que hacer guardias durante la noche. Una hora encendida, una hora libre, frente a la puerta con un cuchillo”.

“Vivía todos los días, me despertaba por la mañana, decía mis oraciones, y sacaba mi cuchillo, [hecho de plexiglás para evadir el detector de metales], lo guardaba en mi bolsillo especial y salía”.

Pollard dice que nunca supo lo que sucedería o si regresaría a su celda a salvo.

Una vez, en el comedor de la prisión, vio cómo apuñalaban a un hombre. “Alguien estaba sentado a mi lado, hablándome, no conozco al tipo, lo siguiente que sé es que tiene un cuchillo en el cuello, su cabeza está sobre la mesa y había sangre. Tuve que recoger mi bandeja e irme.

“Me enviaron a la unidad contigua a buscar papel higiénico, y podrías morir en la cárcel por papel higiénico. Tenía una caja grande. Así que mientras caminaba de regreso, escuché un ruido y doblé la esquina y todo el pasillo, tal vez de 25 metros [82 pies], era una zona de guerra, los negros y los mexicanos se estaban matando unos a otros, con cuchillos, todo, había sangre por todas partes.

“Un oficial estaba en el suelo, fue apuñalado, y yo sostengo una caja por la que vale la pena morir, muchas veces. Y al final del pasillo está mi amigo, mi compañero de cuarto y un oficial detrás de plexiglás de acero sacudiendo sus cabezas, mirándome como ‘Estás muerto’. Así que la puerta se cerró detrás de mí y realmente no hay nada más que hacer en ese momento. Tenía un cuchillo. Pero estaría muerto antes de sacarlo.

“Solo dije el Shemá [la oración de Israel] todo el tiempo caminando por ese pasillo. No miré a la derecha, no miré a la izquierda. Pasé por encima de la sangre y los cuerpos, y seguí recto al final del pasillo, y finalmente llegué a la puerta, y el oficial la abrió y me dejó entrar. Me di la vuelta y dije: ‘Aquí está su papel higiénico, espero que haya valido la pena’”.

Pollard dice que una vez vio a alguien que le golpeaban la cabeza y le caían los ojos. “Y tengo que pasar por encima de él, mirando al asesinado, y el asesino me mira y me dice ‘¿Cómo estás?’ y dije mucho mejor que él. Y seguí caminando.

“Esther conoce todas estas historias. Y otras peores. ¿Alguna vez has visto a alguien con los intestinos fuera? Déjame decirte cómo sucede eso. Es un mulo que traía drogas y no se deshizo de ellas lo suficientemente rápido, así que lo abrieron y le sacaron los intestinos y sacaron las drogas de sus intestinos”.

‘Confiaron en mí porque no era una rata’

P: ¿Alguna vez te golpearon? ¿Fue herido físicamente?

“No. Estaba en una situación peculiar, no hablé. No volví las pruebas del estado contra nadie. Y casi todos lo sabían. Y la sociedad que tenemos en la cárcel, lo siento, teníamos en la cárcel, valores ciertos atributos que otras personas [en] la sociedad normal no comprende o no reconocerían”.

P: ¿Hubo incidentes cuando se enfrentó con otros presos?

“Tuve un incidente en el que salí al patio y había un señor negro anciano, se derrumbó y yo corrí. Estaba dando resucitación cardiopulmonar, estaba dando boca a boca, estaba haciendo de todo.

“Quince minutos después, llega la ambulancia, y mientras subía a la ambulancia a este caballero muy simpático, un tipo muy simpático, me di cuenta de que le faltaban los zapatos. Me volví loco y les gritaba a todos estos negros. Dije ‘Te asarás en el infierno por lo que hiciste. Robaste los zapatos de un hombre muerto. Un hombre decente y amable. Le robaste los zapatos. Todos irán al infierno’”.

P: ¿Cómo reaccionó la gente en prisión ante el hecho de que usted era un espía israelí?

“En un momento, estaba cruzando el complejo y todos los negros me estaban dando los cinco. ‘Sí, tú eres el hombre, ya no eres el judío, eres el hombre’. Le pregunté a mi compañero de habitación qué sucedió y me dijo: ‘¿No escuchaste las noticias esta mañana?’ Le dije que no. Él dijo: ‘Oh, NPR y CNN anunciaron que fuentes de la Agencia Antidrogas te han identificado como el capo de la droga de la mafia israelí que distribuye cocaína en Washington’.

“Dije, en serio, si tuviera esa cantidad de dinero, ¿crees que tendría este perro de abogado que tuve? Así que se estaba riendo”.

Pero estas mentiras persisten, dice Pollard, incluidos los rumores de que él y Anne gastaron todo su dinero en drogas. “Me examinan las drogas todas las semanas, como si fuera a consumir drogas”, dice.

“El tipo con el que eventualmente viví durante ocho o nueve años, un ex ejército, un gran tipo, inocente, totalmente inocente de sus cargos de intento de asesinato. Y todos en la prisión lo sabían. Él todavía está allí”.

P: ¿Cómo le trató la dirección de la prisión?

“La administración de la prisión estaba de acuerdo conmigo porque no era una rata. No era una rata, así que confiaban en mí. Había un guardián realmente malo contra el que tuve que ir a la guerra. Uno de los otros los presos casi lo matan, por lo que estaba fuera de mi vida, gracias a Dios. “Nunca cambié mi forma de pensar cuando estaba en prisión”, dice. “Traté de mantener cualquier sentido de decencia y compasión que tengo”.

Pollard compartió lo que tenía en mente con los guardias de la prisión.

“Un recluso de mi fábrica vino a pedirme ayuda, era un enfermo mental, había cometido un asesinato, pero era esquizofrénico, y dijo que le recetaron medicamentos y escuchaba voces que le decían que se suicidara. Dijo que iría a hablar con su psiquiatra al respecto. Lo hice pero él me respondió: ‘Usted no es médico, vuelva a verme y lo haré encerrar’.

“Aproximadamente una semana después, llegó tarde al trabajo. Mi gerente me dijo que fuera a buscarlo, y yo dije que no lo haría. ¿Por qué? Porque probablemente esté muerto. Si lo encuentro, me enviarán al hoyo [confinamiento solitario] durante seis meses mientras lo investigas.

“Y allí estaba, colgando. Así que en el memorial, me pidieron que dijera algunas palabras, porque yo era una especie de mentor suyo en la fábrica. Dije lo que estaba en mi corazón. Dije: ‘Tenemos un asesino en esta audiencia’. Y, por supuesto, tuvimos muchos asesinos.

“No, tenemos un miembro del personal que es un asesino. Luego todo se calmó y señalé al médico y le dije: ‘Tú asesinaste a este tipo. Deberías usar caqui, deberías usar un número de prisión como el resto de nosotros. Eres un asesino. Entonces el alcaide sacó a todos de la capilla, y vino a mí y me dijo que era muy interesante, y la última declaración que haría en la capilla de la prisión. Pero él sabía que era verdad”.

Pero a veces, dice, los guardias pueden ser humanos. En 2001, después de presentar una petición, fue llevado a un tribunal de Washington, donde el juez dio instrucciones a los guardias para que no permitieran a Pollard comer o ducharse mientras estaba en Washington. Debía participar en el proceso judicial y luego regresar inmediatamente a prisión.

“Me llevaron de regreso a la prisión de Arlington, que estaba al otro lado del río en Washington. El capitán de la prisión dijo que las órdenes del juez eran no comer, ni ropa limpia, ni ducharse.

“El día de la audiencia, no había comido nada en 48 horas. El alguacil dijo: ‘Este es mi último día, y creo que esto está mal. Voy a estar de espaldas a la cámara y usted va a almorzar. Le dije: ‘¿Por qué haces esto?’ Él dijo: ‘Porque siempre me has tratado con respeto’. Así que me dio un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, y un jugo de naranja y uva, de espaldas a la cámara”.

P: ¿Alguna vez pensó en suicidarse?

“No, mira. Los judíos no se suicidan, compran al por menor. En serio, nunca pensé en eso, por dos razones. Una, lo que le haría a mi esposa, porque el acto de suicidio es un acto cobarde, y estaría abandonando a mi esposa, y sería el último acto de traición a mi esposa hacerlo. En segundo lugar, no me gusta el mensaje que enviaría esto a los goyim”.

P: ¿Leyó muchos libros en prisión?

“Tengo 10,000 libros en un contenedor en Ashdod, y tenía entre 7,000 y 8,000 de mi primera prisión que de alguna manera desaparecieron, no sé qué les pasó. Y mi primera biblioteca, que estaba en casa, lo siento, en Washington (viejo hábito) tenía unos 6.000 volúmenes. Recuerdo que cuando el FBI entró y lo miró, me dijeron “Dios mío, ¿por qué lees tanto?” Le dije: ‘No lo sé. Solo me gusta aprender cosas, eso es todo, deberías intentarlo’”.

La primera carta de Esther

En 1990, Pollard se divorció de su primera esposa y compañera de espionaje, Anne, quien había sido condenada a cinco años de prisión, pero fue liberada antes de tiempo debido a problemas de salud.

Pollard había conocido a Esther desde su juventud, pero no lo supo hasta más tarde en su vida. Nació y se crió en Canadá como Elaine Zeitz, hija de una familia judía ortodoxa. A fines de la década de 1980, estaba enseñando inglés en la Universidad Hebrea de Jerusalén como parte de su maestría.

Esther dice que un día cuando estaba en Jerusalén, alguien le dio un ejemplar antiguo del periódico Jewish Press. Se preguntó por qué alguien le daría una copia vieja, la pondría en su bolso y se olvidó de ella. Ella dice que ese fin de semana, estaba de camino a visitar a la familia y estaba aburrida en el autobús, así que sacó el periódico y comenzó a leerlo.

Vio una solicitud impresa para escribir a Jonathan Pollard, que señaló que “lo disfrutó”. Ella no sabía quién era él y nunca había oído hablar del asunto, pero pensó que sería un acto de bondad. Lo puso en su lista de tareas pendientes y se olvidó de él. Después de unos meses, justo antes de regresar a Canadá, encontró el artículo.

Un día, dice Esther, estaba sentada en una cafetería, escribiéndole una carta a Jonathan, pero no tenía mucho que decir ya que no se conocían. Más tarde regresó a Canadá y comenzó a trabajar en su maestría, pero planeaba hacer aliá.

Entonces, de repente, dos cartas de Jonathan aparecieron en su buzón. Él había numerado los sobres, pero ella leyó primero el segundo, que incluía toda la información sobre su caso, y luego el primero, que era personal.

“Y debo ser muy honesto, cuando saqué las cartas del buzón por primera vez, ¿qué fue lo primero que dije? No tengo tiempo para esto ahora. Estaba terminando otra carrera y estaba de vuelta en la escuela enseñando “Acabo de regresar de Israel y no tengo tiempo. De todos modos, Dios tenía otras ideas”.

“El primer sobre era el equivocado, era el que contenía la información sobre el caso, y no soy una persona políticamente activa en Canadá, soy una judía canadiense típica, tendemos a ser indiferentes a la política a menos que sea Israel.

“Lo leí y me quedé en shock, cómo pudo pasar esto, cómo pudo ser esto, esto es Estados Unidos, Estados Unidos no hace cosas así, luego abrí el segundo sobre, que era una carta personal de él, y nuevamente Entré en shock, porque esperaba que fuera de un hombre amargado, enojado, herido y decepcionado. Y toda la carta estaba tan llena de amor a la tierra y amor a la gente, tan llena de luz. Me quedé asombrada.

“Llevé su primera carta al trabajo al día siguiente. Trabajaba enseñando en un centro de aprendizaje bilingüe para niños con discapacidades de aprendizaje y problemas sociales y emocionales. Le mostré la carta a mi asistente y le dije, este es el tipo de hombre podría casarme. Ella dijo ‘¿Ya? ¿Una carta, te casas?’ “

Ella comenzó a responder.

P: ¿Y después de algunas cartas, descubrieron que se conocían?

Pollard: “Eventualmente. ‘¿Cuándo fuiste a Israel, qué hiciste allí?’ Y luego, de repente… espera un segundo … “

Esther: “Oh, tú eres él”.

Esther: “Así que, en el transcurso de los próximos años, le escribí más de 2,000 cartas, de las cuales tengo copias. Él respondió a mis cartas, pero nunca las recibí”. Ella dice que solo recibió otras cinco cartas de él, “algunas de ellas no eran realmente cartas, eran postales escritas en microscript”.

Las autoridades de la prisión detuvieron todas las cartas de Pollard desde el principio. La pareja lo compensó en las llamadas telefónicas que le permitieron, durante las cuales resultó que se habían conocido en Israel cuando eran jóvenes, como parte de un programa para jóvenes judíos de la diáspora. Resulta que tenían mucho en común: amor por la nación, amor por la tierra.

‘Los niños lo son todo’

Esther dedicó toda su vida a Jonathan. Ella lo influenció para que se volviera religioso y se acercara al rabino Mordejai Eliyahu. Se casaron en 1993. Esther Pollard hizo aliá en 2005, y durante 10 años, mientras los periodistas informaban que llevaba una vida de lujo a expensas del gobierno, vivía en un apartamento de una habitación que le había ofrecido una viuda de Jerusalén en la calle Bezalel de Jerusalén. Ella insiste en que nunca recibió un centavo del gobierno. Durante cuatro años seguidos, le leyó los Salmos en el Muro Occidental. Se enfrentó a líderes públicos y figuras de autoridad en Israel y los Estados Unidos por cómo habían tratado a Jonathan y por lo que ella describió como su abandono y traición hacia él. Algunas personas la criticaron por su estilo duro e incluso afirmaron que estaba perjudicando los intentos de liberarlo.

“Nunca quise ser su portavoz. Quería ser su esposa, quería ser su amante, quería ser su amiga. No quería ser su portavoz. Pero cuando nos dimos cuenta de que había una agenda, y era realmente hostil que saliera de la cárcel, me dijo: ‘Tienes que hacer esto por mí’. “Hubo muchos momentos en los que, lamentablemente, la agenda del gobierno de Israel no era nuestra agenda”, dice.

Esther también dice que los enfrentamientos con el gobierno crearon alienación entre Jonathan y su hermano, Harvey, y su hermana, Carol.

“El gobierno de Israel reclutó a todos los miembros de la familia para que siguieran la misma línea”, dice Esther.

Pollard: “Una de las cosas que más me hirieron durante todo este período de tiempo es lo que los sucesivos gobiernos de Israel le hicieron a mi esposa. Entendieron que el arma más peligrosa que tenía era una esposa que hablara hebreo con fluidez. Y hicieron todo lo que pudieron humanamente para desacreditarla, socavarla, arruinar su credibilidad y mentir descaradamente sobre ella.

“Sabes, leí historias en ese momento basadas en información de fuentes del gobierno israelí de que mi esposa estaba recibiendo millones de dólares, viviendo en una hermosa casa de lujo. Finalmente obligué a Esther a mostrarme dónde vivía aquí. Pero esto era un basurero entré, miré esto y tuve que caminar afuera y poner mi cabeza en mis manos, aquí es donde ella había vivido durante 10 años.

“Hablé de esto con los representantes del gobierno. Les dije: ‘¿Vieron dónde vivía? Y ellos dijeron que sí. Yo dije:’ ¿Entonces por qué filtraron esas historias? ‘Ellos no respondieron”.

Pollard y Esther hablan honestamente sobre el alto precio que pagaron al no poder tener hijos mientras estuvo en prisión durante 30 años. Esther dice: “Esta ha sido una de nuestras mayores tragedias y dolores”.

“En Israel, la gente entendió la idea de que un derecho humano básico es traer niños a este mundo. En Estados Unidos es exactamente lo contrario, en el momento en que eres arrestado y condenado, ya no tienes ningún derecho y ciertamente no tienes ningún derecho a tener hijos. Suplicamos a los sucesivos gobiernos que nos dieran un respiro, una oportunidad, una oportunidad de tener hijos”.

Pollard: “De cualquier manera. De cualquier manera”. “Si alguien te dice que los hombres no necesitan tanto a los niños como las mujeres, están mintiendo. Porque los niños lo son todo. Pregunté repetidamente. No hubo un año en que no presenté una petición, algo, por el permiso para tener un hijo. Siempre me fue negado”. “Hay cárceles estatales que permiten la convivencia, que permiten [las visitas conyugales], y las cárceles son más tranquilas, porque nadie quiere perder ese privilegio.

“Yo diría que uno de los precios más altos que pagamos los dos fue no tener hijos. Yo diría que esa es una afirmación precisa. Perder los años más productivos de mi vida palidece en comparación con la pérdida de [no] tener hijos.

“Vivir 30 años con absoluto miedo y pavor todos los días de que podría ser el último, palidece en comparación con no tener hijos. Y trato de explicarle esto a la gente y estoy un poco sorprendida por el tipo de indiferencia que la gente muestra hacia todo el tema de tener hijos.

“El último ejemplo es el asunto de los niños yemenitas. Todos sabemos lo que pasó, por favor, no somos niños. No somos ingenuos. ¿Y que el gobierno deje que el tribunal decida? Conocí a alguien aquí en esta sala del gobierno la semana pasada. Le dije: “Todo lo que esta gente quiere es una disculpa. Sólo quieren que usted diga que lo siente”.

“Dije que en cuanto a la indemnización, no es su derecho, y no es el derecho de la corte determinar cuál debe ser la indemnización. Perdieron niños. Ya saben cómo los perdieron, los robaron, vendieron, asesinaron, enterraron, abandonaron, quién sabe lo que les sucedió, y usted está diciendo: ‘Dejaremos que la corte determine cuánto dinero vale un niño’”.

‘El asesinato de personajes comenzó en Israel’

Los llamados a la liberación de Pollard en Israel comenzaron tan pronto como fue encarcelado. Pero a medida que pasaban los años, parecía que los judíos estadounidenses no estaban dispuestos a perdonarlo. El sistema de defensa de Estados Unidos se defendió cada vez que se planteó el tema de su liberación y, a menudo, fue el establishment judío el que lideró la oposición.

Dennis Ross, el coordinador especial para Oriente Medio del ex presidente estadounidense Bill Clinton, admite en su libro The Missing Peace que cree que Pollard fue agraviado en su juicio, pero sin embargo le recomendó a Clinton en 1998 que usara a Pollard para intentar sacar concesiones de Israel en un acuerdo de paz con los palestinos.

Ross escribió que Pollard recibió un castigo más severo que otras personas que cometieron delitos similares y que su liberación sería una bendición para Israel. Ross también escribió que le dijo a Clinton que no tenía muchas cartas como esa en su mazo y que el presidente las necesitaría tarde o temprano, por lo que debería usarlas.

Pero no solo los estadounidenses estaban alienados, sino también el establishment israelí. Bajo la falsa narrativa de que Pollard no había sido un agente oficial, el gobierno se negó a otorgarle la ciudadanía israelí. Solo las peticiones presentadas al Tribunal Superior de Justicia por Esther y un grupo de activistas obligaron a los gobiernos de Rabin y Netanyahu a hacerlo en la década de 1990.

Junto con la falta de reconocimiento, hubo numerosas filtraciones no oficiales. Pollard ha leído todo lo que se ha escrito sobre él a lo largo de los años y dice que los intentos de asesinato de personajes se originaron en Israel, no en los estadounidenses, y tenían como objetivo “destruir mi credibilidad, mi carácter y mi reputación”.

“Me describieron como un aventurero, alguien que estaba totalmente fuera de control. Cada historia sucia que ha sido publicada posteriormente por los estadounidenses o aquí en Israel por las llamadas personalidades de los medios de comunicación de bajo nivel se ha basado en esas mentiras. No lo hicieron. No te das cuenta de que al difamar al agente, difamas su causa”.

Pollard menciona afirmaciones de que era un traficante de drogas, un rumor difundido por alguien que se llamaba a sí mismo un compañero de clase de la universidad, pero a quien ninguno de los amigos de Pollard recordaba.

El padre de Pollard contrató a un investigador privado para investigar el rumor y resultó que el FBI había contratado al “compañero de clase” para difamarlo. “Si yo fuera un traficante de drogas, ¿dónde están las pruebas y por qué no me juzgaron por ellas?” él pide.

Esther: “Dejé de informar a cualquiera aquí o de decirle a los medios lo enfermo que estaba, porque estaba recibiendo una gran cantidad de comentarios y una tremenda sensación de que ciertas personas en el gobierno estarían muy felices si muriera”.

P: En el informe de la CIA, y en otros lugares, dice que Israel abrió cuentas bancarias secretas en Suiza para usted.

Pollard confirma que Rafi Eitan lo había enviado a abrir una cuenta, pero él no era el dueño de la misma. Además, dice, si se abrieran cuentas a su nombre, le gustaría saber dónde está el dinero, porque está “arruinado” desde que salió de la cárcel.

Bienvenido a New Jersey

Solo cuando Pollard estuvo en prisión durante 25 años, las figuras públicas en los Estados Unidos comenzaron a comentar públicamente sobre el castigo irrazonable que le habían dado y las acusaciones falsas y no probadas que se le dirigían.

El ex director de la CIA James Woolsey, el ex secretario adjunto de Defensa Lawrence Korb, representantes del Congreso y otros, incluida la comunidad judía, pidieron al ex presidente Barack Obama que pusiera fin a su condena en prisión. Obama acordó solo conmutarlo a 30 años, lo que significa que Pollard sería liberado el 20 de noviembre de 2015, 30 años después de su arresto. Pollard dice que su liberación fue parte de los intentos de Obama de asentar a Israel y a la opinión pública judía después de que se firmara el acuerdo nuclear con Irán en el verano de 2015.

Pollard dice que el asesor de Obama, Ben Rhodes, se reunió con senadores que se oponían al acuerdo nuclear con Irán y abrió la conversación mencionando que Jonathan Pollard probablemente sería puesto en libertad condicional. Pollard dice que esto fue un intento de desviar su atención del problema iraní y hacer que Israel fuera una entidad que había dañado la seguridad nacional de Estados Unidos en un intento de debilitar los argumentos de Jerusalén contra el acuerdo.

Luego, dice, la ex Fiscal General Loretta Lynch fue a la televisión en todas partes llamándolo el “peor espía”, pero diciendo que Estados Unidos tenía que dejarlo ir. Ella dijo que Estados Unidos deseaba poder mantenerlo en prisión hasta 2045.

P: ¿Qué pasó antes de su liberación?

“La noche antes de que me liberaran me trasladaron al hospital de la prisión por motivos de seguridad”, dice. Luego, el oficial de la prisión se sentó con él para conversar de corazón a corazón, algo que nunca había hecho. Pollard dice que el hombre estaba muy feliz de que lo liberaran y le trajo comida kosher, y comió como si no hubiera comido en 30 años.

Luego, dice, llegaron dos funcionarios de la NSA y le advirtieron que su liberación no sería una experiencia agradable. Le dijeron que había mucha gente que quería detenerlo.

Lo llevaron a un aeropuerto local en Carolina del Norte, donde lo esperaban sus abogados con un avión que pertenecía a Daniel Abraham. Solo un minuto después de la medianoche le quitaron las esposas de las manos y los pies y le dijeron que podía irse. Cuando el avión despegó, a Pollard le preocupaba que el cambio en la presión del aire le hiciera sangrar las piernas.

Esther lo estaba esperando en Nueva Jersey, no habiendo podido llegar a Carolina del Norte debido a las inclemencias del tiempo. Cuando desembarcó, escuchó a alguien en el aeropuerto decir algo que nunca pensó que oiría: “Bienvenido a Nueva Jersey”.

Pollard dice que su liberación no fue un momento de alegría absoluta. Dice que se alegró de ver a Esther, de tomar su mano en privado, sin ser observado. Dijo que ella había convertido su pequeño apartamento en Nueva York en un “palacio”, pero que estaba exhausta y temerosa de lo que pudiera pasar. “Me dolía la espalda, me sangraban las piernas. Tenía miedo de morir”, dice.

Todavía tenía un brazalete electrónico de vigilancia GPS en el tobillo y solo se le permitía caminar por un área pequeña en Manhattan. En cuanto al trabajo, no se le permitió trabajar en ningún lugar donde hubiera computadoras, y ¿qué trabajo podría hacer, pregunta, sin una computadora?

Esther dice que la gente pensaba que estarían bailando de alegría, pero estaban ocupados con cuestiones de vida o muerte, y las autoridades los habían tratado “brutalmente”. Ella dice que la noche después de que lo liberaron, ninguno de los dos durmió. Ella dice que se les pidió que fueran a comparecer en la oficina de libertad condicional tres horas después de su llegada a Nueva York, en lugar de las 72 horas habituales que se dan a cualquier otro preso.

Después de cinco años viviendo bajo fuertes restricciones en Nueva York, fue necesaria la aprobación personal del ex presidente Donald Trump para levantarlas y permitir que Pollard hiciera aliá. Incluso ese simple paso, que para otros prisioneros ocurre automáticamente, implicó una batalla.

El entonces embajador de Israel en los Estados Unidos, Ron Dermer, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y los propietarios de Israel Hayom, la Dra. Miriam, y el difunto Sheldon Adelson se alistaron para ayudar a poner fin a la tragedia de Pollard.

El último día de su libertad condicional, estaban esperando un mensaje que le decía que fuera al juzgado para que le quitaran el brazalete. Era la víspera de Shabat. “Finalmente, Mark Meadow puso el martillo en el Departamento de Justicia y finalmente recibí una llamada con minutos de sobra [antes del Shabat]”.

P: Si no lo hubiera hecho a tiempo, ¿lo habría bloqueado?

“Habrían tenido que ir a la corte… Ya le había preguntado a mi rabino si podía seguir adelante y quitarme el GPS [en Shabat], y él dijo: ‘Sí, por supuesto. Baja. Hazlo. y te vas a casa, no esperes.

“Llamé a Mark Meadows más tarde y le agradecí profusamente su ayuda en este asunto. Y el tipo respondió de una manera que me hizo sentir absolutamente humilde. Su sinceridad y su decencia fueron simplemente abrumadoras. Eran evidentes y obvias que este tipo era el verdadero y lo que dijo fue en el sentido de ‘Cuando te vayas a casa, haz que estemos orgullosos’.

“No recibí una llamada de nadie en el establecimiento judío que dijera eso”.

Tres meses después, el 30 de diciembre de 2020, más de 35 años después de su arresto, Pollard y su esposa, Esther, despegaron en el avión privado de los Adelson. A las 2:59 a.m., cuando las ruedas del avión aterrizaron, recitó la bendición Shehecheyanu.

“En primer lugar, no sabía que Bibi iba a estar allí. Fue muy agradable. No sabía qué decir. No había preparado ninguna declaración. Me volví hacia Esther y le dije ‘ Dios mío, ¿qué voy a decir? Ella dijo: ‘Pensarás en algo’.

“Así que me bajé del avión y fue instintivo de mi parte bajar y besar el suelo. Y de hecho bendecir la tierra, que es lo que hice”.

Esther: “Estábamos muy emocionados”.

Pollard: “¿Qué estaba pensando? Que estaba completando un círculo con mi esposa.

Netanyahu los recibió en el aeropuerto. Pollard dice que estaban emocionados de finalmente estar en casa después de 35 años, y que agradecen al pueblo de Israel y al primer ministro de Israel por traerlos a casa.

Dicen que nadie podría estar más orgulloso de Israel o de su líder que ellos. Están comprometidos a convertirse en “ciudadanos productivos” lo antes posible. Israel es un gran país con un futuro glorioso, dicen, el futuro del pueblo judío y “no vamos a ninguna parte”.

El problema de los judíos estadounidenses

El asunto Pollard avergonzó a Israel, enfureció a Estados Unidos y sometió a los judíos estadounidenses a la vergüenza y al sentimiento de amenaza. La decisión de Pollard de espiar para Israel, especialmente la justificación ideológica del acto, golpeó los nervios más profundos y sensibles de los judíos estadounidenses y despertó los demonios más aterradores.

En esos años, se sospechaba que los judíos en posiciones influyentes usaban su posición para favorecer los intereses de Israel sobre los de EE. UU., por lo que muchos judíos vieron a Pollard como el suministro de municiones a quienes buscaban lastimarlos. Los judíos estadounidenses no solo no lo defendieron, sino que también lo evitaron como una plaga. Incluso cuando el gobierno israelí comenzó a reconocer su responsabilidad, los líderes judíos no movieron un dedo para ayudarlo. El espía israelí no hizo mucho para ayudarse a sí mismo cuando él y su esposa expresaron su opinión sobre ellos.

“Su actitud fue, ‘Fuera de nuestra cara. Ya demostraste dónde estaba tu lealtad”. Y siempre tengo una discusión con esta gente. Dije que mi lealtad es hacia el pueblo judío y el estado judío. Y ellos dijeron: ‘Bueno, no perteneces aquí’. Le dije: ‘Barur [obviamente]. Yo no pertenezco aquí, ni tú tampoco. Deberías irte a casa’. Su respuesta fue: “Estamos en casa. Esto no es un exilio, esto es Estados Unidos”.

Pollard dice que después de ser arrestado, el FBI le dio un libro con los nombres de personas prominentes a favor de los judíos, sus direcciones y números de teléfono. “Me recordó al libro que tenían los nazis para la invasión de Inglaterra con nombres de judíos. Me dijeron que pusiera una marca de verificación junto a un nombre si sospechaba que tenían conexiones con la inteligencia israelí. [Dijeron], ‘Ganaste’. No tienes que dar testimonio, no tendrás que dar testimonio en el tribunal, nada, solo pon una marca de verificación junto a su nombre’. No lo toqué”.

P: ¿Recuerdas los nombres?

“Por supuesto. Lo recuerdo porque en ese momento estaban gritando y gritando por mi cabeza. Dijeron que no tenían ningún problema con mi cadena perpetua. Nadie en la comunidad judía tenía un problema con la cadena perpetua”.

Pollard dice que una vez le preguntó a un líder judío que fue a visitarlo a la prisión qué hubiera sucedido si le hubiera llevado la evidencia del peligro a Israel, en lugar de a Aviem Sella. Él dijo: ‘Te habría ofrecido café, te habría mantenido allí y habría hecho que el FBI viniera y te arrestara como agente provocador’. ¿Qué? Cuando la gente dice “Nunca más”, ¿comprenden lo que eso significa? No. No. Ellos no entienden lo que eso significa “.

P: Los judíos de Estados Unidos le acusan de doble lealtad.

“Si no te gusta la acusación de doble lealtad, entonces vete a casa. Es tan simple como eso. Si vives en un país donde estás constantemente bajo ese cargo, entonces no perteneces allí. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Si estás fuera de Israel, entonces vives en una sociedad en la que básicamente se te considera poco confiable. La conclusión de este cargo de lealtad dual es, lo siento, somos judíos, y si somos judíos, siempre tendremos una doble lealtad”.

“Los judíos estadounidenses tienen un problema importante: se consideran más estadounidenses que judíos”.

“Mi padre fue un oficial del ejército muy condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Se graduó de la universidad con un título de veterinario y estaba en la Caballería de los Estados Unidos, y fue aceptado en la escuela de medicina de Yale.

“Así que viajó con mi madre a Yale, a New Haven, en uniforme. Entró en la oficina de admisiones y el decano de admisiones le echó un vistazo y le dijo: ‘¿Cuál es tu nombre real?’ Mi padre dijo ‘Pollard’. “No”, dijo el decano, “¿Cuál es tu nombre real?” Entonces mi padre dijo ‘Polanski’. Entonces el decano dijo: ‘Judío, ¿eh?’ Dijo que tenían demasiados y que mi padre no sería admitido. Mi padre dijo que ya lo habían aceptado. El decano dijo: ‘Uno de más’”.

P: Si el Mossad le pide hoy a un joven oficial de inteligencia naval judío que trabaje para Israel y lo llama para pedirle consejo, ¿qué le diría?

“Yo le diría que no hacer nada es inaceptable. Así que simplemente irse a casa no es aceptable. Hacer aliá no es aceptable. Tienes que tomar una decisión si tu preocupación por Israel y tu lealtad a Israel y tu lealtad a tus compatriotas judíos son más importantes que tu vida”.

“Porque sabes lo que probablemente te pasaría si te atrapan. Será un infierno. Pero tienes que mirarte todas las mañanas en el espejo, y tienes que vivir contigo mismo. Si no haces nada, y giras tu regrese, o simplemente haga aliá, y continúe con su vida, no será mejor que esos judíos que antes y después de la destrucción del Templo dijeron: ‘No es mi responsabilidad’ “.

P: Entonces le recomienda que haga lo que usted hizo y pague el precio.

“Necesito que entre con los ojos abiertos”.

P: Cuando se unió a la inteligencia naval, ¿alguna vez esperó encontrarse en la situación en la que terminó?

“No. Si lo hubiera sabido, no me habría unido a la inteligencia naval. No habría entrado en el campo de la inteligencia. Mi padre, que descanse en paz, me rogó que no lo hiciera. Sabía que yo era demasiado idealista y demasiado pro-Israel para dar la espalda. Después de que fui arrestado, vino a verme y me dijo: “Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y te amo por eso, y nunca te abandonaré”. Y eso fue lo único que me dijo en todos los años que estuve en prisión, y realmente lo cambió”. Pollard dice que aún tiene que visitar la tumba de su padre y recitar el Kadish.

‘No necesito una disculpa’

A pesar de todo lo que ha pasado y de las dificultades para adaptarse a la vida en Israel, a Pollard le apasiona seguir ayudando al pueblo judío. Dice que se crió con historias sobre Ari Ben Canaan y el Éxodo. Las historias dejaron de lado incidentes como el de Altalena. Hoy, Pollard dice que hizo lo que hizo por el bien de la gente y la tierra, no necesariamente por Israel, y “ciertamente” no por los gobiernos israelíes, que él dice que lo abandonaron.

P: ¿Por qué crees que te abandonaron?

“Tal vez soy demasiado nacionalista para ellos, tal vez estoy demasiado orgulloso como judío para ellos, tal vez porque llevo una kippa, tal vez por mis puntos de vista de derecha. Tal vez solo estén celosos por alguna loca razón. No sé. Es una psicología que no entiendo, pero no solo Israel abandonó y traicionó a un agente, y trató de enterrarlo con las mentiras, los medios también participaron y siguen participando en ello”.

P: ¿Quizás los gobiernos estaban preocupados por el futuro de las relaciones entre Israel y Estados Unidos?

“Piensa en algo, un hombre se te acerca, mira a tu esposa, la abofetea, ¿vas a tener miedo de devolverle el golpe? Llega un momento en el que tienes que trazar una línea y dices no, esto no está bien. Tocas a mi esposa, la insultas, la golpeas, yo te voy a pegar y nunca lo olvidarás “.

P: ¿Le gustaría una disculpa del gobierno?

“No. No quiero ninguna disculpa para mí. Quiero una garantía sólida como una roca de que nunca volverán a hacerle esto a nadie más. Que abandonarán a un agente en el campo, nunca lo traicionarán, nunca lo harán”. Que no dará pruebas en su contra, que nunca mentirán contra su esposa, que nunca socavarán su credibilidad, que defenderán al agente, protegerán al agente y llevarán al agente a casa lo antes humanamente posible. cosa que quiero “.

P: ¿Cree que Israel aprendió una lección de su caso?

“Absolutamente no. Porque un leopardo no cambia sus manchas. Porque el gobierno como institución no ha aprendido la lección. No le mientes al pueblo israelí. No mientes a la gente que trabaja para ti. No tergiversar las cosas. Lo siento, suena ingenuo, pero eso es lo que creo. Así que si me preguntas si aprendieron la lección, una respuesta cortés es ‘no’, una respuesta compleja es ‘infierno no’”.

P: ¿Estás enojado?

“No. Mi padre, que descanse en paz, me dijo que si caminas por la ruta de la venganza y la ira y la retribución, debes estar preparado para cavar dos tumbas, una para el objeto de tu odio y la otra uno para ti.

“Si creyera que todo Israel es el gobierno, no me sentiría como lo hago ahora. Me enojaría, me enfurecería, me sentiría horrible. Me sentiría traicionado y me sentiría disgustado. No sé cómo podría quedarme aquí, pero nunca creí que las acciones fueran para nada ni para nadie más que la tierra y el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, la tierra y el pueblo de Israel se han mantenido leales a mí”.

“Tengo demasiado de qué estar feliz en este momento, mi esposa todavía está viva, y yo estoy con ella, y estamos en casa. Y tenemos un futuro. Este no es el final de la historia. Lo prometo. Como viejos como somos, este es el comienzo”.

Pollard dice que está cerrando un círculo con Esther, y que lo que les sucedió fue una tragedia, no de su elección, sino 35 años después: están en casa. “¿Cómo podría estar enojado? ¿Cómo podría no ser feliz?”

‘Deja que la herida sane’

Y, de hecho, piensan en el futuro. Junto con uno de sus abogados, los Pollards han creado una nueva empresa cuyo objetivo es hacer que Israel sea independiente en temas de energía. Pollard cree que sus propias habilidades y las de sus socios los llevarán a ese objetivo.

Al mismo tiempo, él y Esther esperan dejar atrás el pasado y permitir que la herida sane. Cuando se le pregunta si tiene la intención de escribir un libro sobre el asunto, responde que no, porque en un libro tendría que escribir la verdad, y hay muchas cosas que aún no se pueden decir, así como cosas que Israel, EE.UU., y los judíos estadounidenses no están preparados para escuchar.

P: ¿Puede viajar a los EE.UU. si lo desea?

“Si soy suicida, sí”.

P: ¿Cómo te definirías hoy?

“Soy el esposo de Esther. Ese es el número uno. Soy un judío. Soy un judío que vive en su tierra. Y soy un ingeniero que está desarrollando proyectos de energía renovable.

P: ¿Un agente israelí? Hay gente que estaría orgullosa de eso.

“No hay nada de orgulloso en este caso”.

P: Uno o dos días después de que aterrizara en Israel, dijeron que se uniría a un partido y se dedicaría a la política. ¿De dónde vino eso?

“Provenía de personas que estaban tratando de crear una realidad. Siempre he dicho, desde el principio, que no quiero tener nada que ver con la política. No voy a entrar en política. En absoluto”.

P: ¿Qué le gustaría que estuviera escrito en su lápida?

“Lo único que me gustaría en mi lápida es amar a mi esposa más que a la vida misma y amo a mi tierra y a mi gente. Punto. Si eso es por lo que me recuerdan, en ese orden, entonces estaría muy contento”.

P: Israel es una tierra de leche y miel, ¿qué agregarías a eso?

“Sueños”.