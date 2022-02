El Hadassah recibe una donación histórica de la Fundación Gandel de Australia para un Centro de Rehabilitación de última generación

Itongadol.- Hadassah International, Hadassah Australia, Hadassah Medical Organization (HMO) y Hadassah, The Women’s Zionist Organization of America, Inc. (HWZOA), se complacen en anunciar una donación transformadora de la Fundación Gandel, dirigida por John Gandel y Pauline Gandel de Melbourne, Australia, para la firma del Centro de Rehabilitación Gandel en el Hospital Hadassah Monte Scopus en Jerusalem. El Centro de Rehabilitación Gandel, cuya apertura está prevista para principios de 2023, aportará esperanza, recuperación y una calidad de vida muy mejorada a miles de pacientes que necesitan rehabilitación médica por enfermedad, dolencia o lesión en todo Israel.

Esta contribución pionera a la Organización Médica Hadassah, en beneficio del pueblo de Israel, fue facilitada por Hadassah International, la filial internacional de HWZOA.

La contribución de los Gandel representa la mayor donación en la historia de la recaudación de fondos de Hadassah International. Sirve como testimonio de la visión, la generosidad y el liderazgo de John y Pauline Gandel, ambos galardonados con el premio «Companion of the Order of Australia» (AC), el más alto honor civil en Australia, otorgado por sus destacados logros y servicios a Australia y a la humanidad en general.

Al anunciar la histórica donación, el Sr. John Gandel y la Sra. Pauline Gandel dijeron: «Nuestra filantropía, tanto en Australia como en Israel, consiste en marcar una diferencia positiva y duradera en la vida de las personas, y qué mejor manera de lograrlo que facilitando la mejor atención médica y de rehabilitación para enfermedades o lesiones, a todo aquel que pueda necesitar dicha ayuda. Estamos increíblemente orgullosos de participar en este proyecto estratégico que sabemos que, por primera vez, proporcionará un servicio de rehabilitación y tratamiento vital de primera clase. Estamos seguros de que el Centro beneficiará no sólo a los habitantes de Jerusalem, sino a todo Israel, y contribuirá a mejorar la calidad de vida de innumerables personas y sus familias. Felicitamos a Hadassah y al Estado de Israel por esta importante iniciativa, y estamos muy contentos de formar parte de este desarrollo verdaderamente maravilloso y trascendental».

Definido por el gobierno de Israel como un proyecto estratégico prioritario, Hadassah International y Hadassah Australia han adoptado el Centro de Rehabilitación del Hospital Hadassah del Monte Scopus, de más de 100 millones de dólares, como proyecto emblemático de recaudación de fondos. El área metropolitana de Jerusalem, con más de 1,2 millones de habitantes, es la zona urbana de más rápido crecimiento en Israel y tiene la mayor proporción de residentes de edad avanzada en todo Israel.

Jerusalem necesita de manera urgente instalaciones de rehabilitación para enfermedades, dolencias o lesiones, y sus habitantes se ven obligados a recorrer largas distancias para recibir tratamiento, en muchas ocasiones con grandes retrasos que afectan a sus procesos y posibilidades de recuperación. Reconociendo la escasez de servicios de rehabilitación adecuados y modernos en Jerusalem, el Gobierno de Israel se ha asociado con Hadassah para ayudar a financiar este proyecto único en su género. Ahora, en un acto de generosidad verdaderamente inspirador, John y Pauline Gandel y su familia han dado un paso adelante para añadir su importante respaldo a esta contribución única y significativa a la ciudad de Jerusalem, una contribución que transformará vidas.

Dalia Itzik, presidenta del Consejo de Administración de la HMO y antigua portavoz de la Knesset (el parlamento israelí), declaró «Estoy orgullosa de encabezar la creación de este centro de rehabilitación que salvará vidas. Será una de las instituciones más impactantes y vitales de Israel, que garantizará que cualquier persona que necesite el mejor tratamiento del mundo pueda obtenerlo aquí mismo, en Jerusalem. Gracias al histórico apoyo de John y Pauline, podemos decir que el Centro de Rehabilitación Gandel será ‘el regalo de Australia a Israel’’’.

La Dra. Tamar Elram, Directora del Hospital Hadassah de Monte Scopus, dijo «El Centro de Rehabilitación Gandel es uno de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo en Israel en la actualidad. Las vidas de las personas mejorarán gracias a los cuidados que ofrecerá este nuevo centro de rehabilitación. Me siento honrado y orgulloso de formar parte de la dirección de la Organización Médica Hadassah y del campus del Monte Scopus».

El Centro de Rehabilitación Gandel, que se encuentra en una fase avanzada de construcción, es un edificio emblemático del siglo XXI situado junto al histórico Hospital Hadassah de Monte Scopus, en pleno centro de Israel, un magnífico centro de rehabilitación moderno de ocho plantas y 20.000 metros cuadrados.

El Centro Gandel contará con 132 camas de hospitalización y de instalaciones especializadas de vanguardia para la rehabilitación y la investigación, que incluyen departamentos de terapia ocupacional, fisioterapia e hidroterapia, robótica avanzada, incubadoras tecnológicas, Centros Médicos de Excelencia, salas de conferencias, laboratorios, clínicas y áreas ambulatorias, una sinagoga y un magnífico jardín en la azotea.

Esta notable donación de la familia Gandel a Jerusalem permitirá a quienes se recuperan de accidentes, enfermedades y dolencias graves reconstruirse y llevar una vida productiva e independiente. Entre las personas a las que servirá el centro se encuentran algunas de las más vulnerables de Jerusalem: ancianos, enfermos, heridos y víctimas del terrorismo.

Rhoda Smolow, Presidenta Nacional de Hadassah, la Organización Femenina Sionista de América, declaró: «Estamos verdaderamente agradecidos por esta magnánima donación. Estamos muy orgullosos de que este centro de rehabilitación de vanguardia sirva no sólo a los residentes de Jerusalem, sino a todos los que buscan sus servicios, centrados en la recuperación y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, independientemente de su raza, religión o nacionalidad».

Jorge Diener, Director Ejecutivo de Hadassah International, declaró: «Damos la bienvenida a la Fundación Gandel a nuestra muy especial familia de donantes internacionales que apoyan a la Organización Médica Hadassah, como el mayor benefactor en la historia de la recaudación de fondos de Hadassah International en todo el mundo. Su compromiso con este proyecto que salva vidas ayudará a curar nuestro mundo».