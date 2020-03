DOCTOR DE HADASSAH VUELA A JAPÓN PARA ATENDER A ISRAELÍES DIAGNOSTICADOS CON CORONAVIRUS

Iton Gadol.- A pedido del Ministerio de Salud de Israel, el especialista en microbiología y enfermedades infecciosas del Centro Médico Hadassah, Prof. Ran Nir-Paz, viaja a Japón para atender a los tres israelíes que, según se dice, dieron positivo para el coronavirus.

Los israelíes se encontraban entre los miles de pasajeros en el crucero Diamond Princess que fueron puestos en cuarentena por las autoridades japonesas. Más de 350 pasajeros han dado positivo por el virus Covid-19.

Según los informes, dos de los israelíes están hospitalizados, con un tercer caso confirmado en espera de hospitalización.

«El motivo del viaje es garantizar que los israelíes reciban el tratamiento adecuado», explica el Dr. Nir-Paz. «Tenemos que asegurarnos de que puedan volver a casa saludables sin afectar a las personas con las que viajan ni a nadie en Israel”.

Actualmente, no hay casos reportados en Israel, y el Dr. Nir-Paz, entrenado por Hadassah, espera que siga siendo así. Incluso si ocurrieran algunos casos, el Dr. Nir-Paz enfatiza que no hay causa de pánico.

«No me preocupa ir. No debería ser una misión peligrosa «, dice el Dr. Nir-Paz. “Mi familia está naturalmente preocupada, pero me senté con ellos y les mostré el número de personas afectadas, y vieron que el riesgo no es grande. Recibí su bendición para un viaje seguro«.