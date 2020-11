Director de Hadassah: “Confiamos en los datos de la vacuna rusa”

Itongadol/Agencia AJN.- El Hospital Hadassah en Jerusalem anunció que firmó un acuerdo con el gobierno ruso para importar su vacuna contra el Covid-19. El programa de la vacuna rusa ha sido fuertemente criticado por estar disponible para su comercialización, a pesar de que solo había superado los ensayos clínicos en humanos de fase I y fase II. Sin embargo, el director general de la Organización Médica Hadassah, Prof. Zeev Rotstein, afirmó que confía en los datos de los primeros ensayos, que fueron publicados en la revista médica británica «The Lancet».

“La sede de Hadassah en Moscú ha estado involucrada en el ensayo y si no confiáramos en los datos rusos, no hubiéramos participado. Rusia tiene acuerdos para esta vacuna con muchos países de todo el mundo, y no creemos que pueda ocultar datos en ese contexto. Mientras tanto, hasta la fecha, no se han reportado problemas de seguridad con respecto a la vacuna. Actualmente se encuentra en su fase III, fase final de ensayos, y estamos esperando los resultados”, expresó Rotstein en una entrevista con el portal israelí Globes.

-¿Ha solicitado la aprobación del Ministerio de Finanzas incluso antes de recibir los resultados de la Fase III?

-Correcto, porque no queremos que la burocracia nos demore. Los resultados de la fase final deben ser recibidos durante el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Salud. Es importante para nosotros presentar la solicitud de aprobación al Ministerio de Salud. Todas las demás vacunas pasarán por esta vía, de modo que todas cumplan con criterios similares.

-Si el Ministerio de Salud aprobara la vacunación antes de que esté concluida la Fase III, ¿recomendaría administrarla?

-Yo personalmente recibiría felizmente la vacuna cuando se haya comercializado, pero desde mi punto de vista solo se comercializará después de concluida la Fase III. Al igual que la vacuna estadounidense, esta vacuna de repente puede sufrir retrasos, si hay alguna sospecha de que algo le ha pasado a uno de los pacientes.

-¿Y si el Ministerio de Salud no aprueba la vacuna?

-Luego la comercializaremos en otro país que esté interesado. Incluso si se comercializa aquí junto con otras vacunas, todos elegirán la que prefieran.