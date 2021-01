FACCMA: “Tenemos que pensar todos los escenarios posibles para garantizar la continuidad y el sentido de pertenencia”

Itongadol.- Como en todos los inicios de año, tuvimos la oportunidad de dialogar con la Secretaria General de FACCMA, Carolina Freidkes, quien habló de lo sucedido en 2020 en donde pese a las dificultades, se encontró la manera de reinventarse. En cuanto al 2021, expresó la necesidad de pensar en muchos escenarios posibles para garantizarle a cada judío experiencias significativas que fortalezcan el sentido de pertenencia y sigan ayudando a garantizar la continuidad judía.

¿Cómo arrancaste este 2021 en Argentina, sin Bekeff?

Con nostalgia, cada año vivimos Enero con un clima de alegría, como si cada uno de nosotros estuviera viviendo el viaje junto a los chicos que estan en Israel. Es extraño no estar recibiendo imágenes y mensajes dando cuenta de su travesía. Sin embargo entendemos que en esta situación tan distinta y especial que nos toca vivir, el foco está puesto en cuidarnos y seguir adelante. La tolerancia y la paciencia son también un aprendizaje importante para nuestros madrijim y todas nuestras energías están enfocadas a poder realizar la experiencia de Bekeff apenas estén dadas las condiciones.

Sabiendo lo que sucedió el 2020 y considerando que no hay garantías de que este sea un año totalmente normal, ¿Cómo se encara este nuevo año desde el rol dirigencial?

Cada año es un nuevo desafío, si bien el 2020 nos sorprendió a todos creo que nos preparó también para saber que no podemos preveer todo y está en nosotros buscar la flexibilidad y la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. No podemos esperar a sorprendernos, debemos construir bases sólidas que puedan resistir las turbulencias que se vayan presentando. Si algo caracterizó al trabajo de la federación fue la creatividad con la que pudimos reinventarnos y seguir estando cerca de las instituciones y a través de ellas vincularnos con la comunidad toda.

Contra todos los pronósticos tuvimos la posibilidad de realizar los juegos Macabeos para adultos, la entrega de diplomas de escuela de madrijim y actualmente estamos disfrutando de los torneos de verano, esperamos que los próximos meses sean aún mas prósperos.

Las alianzas, estrategias y recursos humanos son las bases con las que contamos para poder seguir adelante.

¿Hay un modelo de año pensado en dos escenarios posibles?

¡Ya no hay forma de pensar en dos escenarios! ¡Tenemos que pensar en 5, 10, 100! Nuestro pilar es la continuidad judía y estamos convencidos que a pesar que tengamos que atravesar mil obstáculos vale la pena esforzarnos para poder ofrecer a cada judío experiencias significativas, ya sea deportivas, culturales o sociales, que generen en ellos impacto y se sientan cada vez mas ligados a pertenecer a nuestra comunidad.

¿Con que panorama se encuentra la Federación, teniendo en cuenta la situación de las instituciones en este principio de año?

Queremos ser optimistas pero a la vez hay mucha incertidumbre, hay que evaluar día a día y tomar las mejores decisiones que nos permitan seguir ofreciendo nuestros torneos y actividades sin poner en riesgo a los participantes. Tenemos fe en que pronto podamos volver a ser la federación que soñamos.

¿Cuál es tu deseo para el 2021 desde tu rol de Secretaria General de la Federación?

Mi deseo es poder seguir acompañando el trabajo que se hace con tanto esfuerzo, tanto desde la dirigencia como desde los profesionales que con su entrega logran los mejores resultados. Ansío que podamos volver a tener la posibilidad de concretar todos los proyectos, volver a vivir una Macabeada, un Bekeff, los Iajad, Mega Israel, Mundialitos y todos los encuentros que año a año nos hacen soñar con reencontrarnos con nuestros amigos. Que podamos volver a fundirnos en un abrazo en una cancha, cruzar miradas emocionados al llegar al Kotel o alegrarnos con las victorias de nuestros hijos.