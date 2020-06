FACCMA: Barkojba es una gran familia

Itongadol.- Volvimos al oeste para meternos de lleno en otra de las instituciones afiliadas a FACCMA. En este caso, charlamos con Adolfo Tropp y Diego Roizemberg, Director Ejecutivo y Presidente respectivamente de Barkojba, quienes nos contaron cómo está atravesando el club de Moreno esta realidad y nos hicieron un recorrido por un hermoso club, en el que destaca el espacio verde para disfrutar.

Comenzamos la charla con Adolfo, quien se desenvuelve en su cargo hace siete meses y nos contó cómo está atravesando la pandemia, reinventándose con todas las áreas de la Institución.

¿Cómo se encuentra hoy Barkojba?

Por las razones que son de publico conocimiento, en estos momentos, nuestra sede de Moreno está cerrada al público. Desde que el gobierno adoptó la medida de cerrar las actividades deportivas, el club se alineó a las medidas y las está respetando.

Se esta cumpliendo con el mantenimiento del club, para que los socios lo encuentren tan lindo y verde como siempre cuando volvamos a las actividades y además nuestra gente de seguridad, sigue cuidando las instalaciones.

¿Están realizando actividades en este momento?

El club, se ha unido a la corriente de organizar actividades a través de plataformas digitales para poder mantener así, el contacto con sus socios. Durante este tiempo se siguieron manteniendo los entrenamientos de los equipos de fútbol por zoom, como así también clases de Coro, Rikudim, zumba, zumba para chicos, crossfit, actividades para los más chiquitos, como así también el kínder con todas sus actividades de sábado.

Además, hicimos dos actividades especiales, donde en una nos juntamos con la DAIA para charlar de antisemitismo con su presidente Jorge Knoblovits y su directora del centro de estudios sociales Marisa Braylan. La segunda actividad especial fue internacional, donde conjuntamente con el centro israelita de México, Hebraica de Perú, la Comunidad de Ecuador y nuestra institución, tuvimos cuatro expositores, Debora Wolosky, Alejandro Abramovich, Sebastián Medina y Gabriel Nissan más la moderación de la actriz mexicana Fanny Sarfati y hablamos sobre las ventajas en sus vidas actuales al haber recorrido el mundo de la Hadrajá.

Por último, en los últimos dos fines de semana, reeditamos por zoom, una gran competencia que siempre existió en la vida del club, “Las BarKojbeadas” que si bien siempre fueron deportivas, esta vez las hicimos del saber, pero lo más importante de esta actividad, no fue la competencia en sí, sino poder reunir a socios y ex socios del club, muchos viviendo en el exterior, que se reencontraron, después de muchísimos años de no verse, lo que le dio un gran marco emotivo al evento.

¿Con respecto a las actividades socioculturales, cómo se venía manejando Barkojba en los últimos años?

BarKojba participa de la escuela de madrijim de FACCMA. Este año empezó la segunda camada de madrijim, y el año pasado, tuvimos a los primeros egresados de la historia que concluyeron sus estudios, participando del proyecto Bekeff viviendo la inigualable experiencia del viaje a Israel.

Somos unos aliados permanentes de la Federación. Nuestros equipos de fútbol, tenis y pádel, participan de sus actividades a lo largo del año como también de las actividades especiales que organiza FACCMA, donde, además, se agregan los equipos de hockey de niñas que tenemos.

¿El club cuenta con deportistas que hayan viajado representando a FACCMA en distintas Selecciones?

Barkojba siempre ha nutrido a lo largo de su historia, las delegaciones de FACCMA, tanto a nivel panamericano como a nivel mundial, no sólo con deportistas, sino también con directores técnicos.

¿Y se consiguieron muchos logros deportivos?

Muchísimas medallas de todos los colores enorgullecen a todos los deportistas de Barkojba que han defendido los colores de Argentina, a través de FACCMA a lo largo de todos estos años.

Pasado el recorrido actual por “BK”, decidimos volcarnos hacia el lado sentimental y para eso dialogamos con su Presidente que nos decía lo siguiente.

¿Qué siginfica Barkojba en la vida de un socio?

Cuando a cada persona que ha transitado por la vida institucional del club, se le pregunta que es Barkojba para ellos, siempre se obtiene la misma respuesta, lo es todo, mi vida, mi familia, mis amigos, mi lugar de pertenencia, tenemos en el club quinta generaciones de descendientes de quienes, en octubre de 1898, crearon en Berlín el club BAR CHOJBA, raíces de nuestra institución actual.

¿Cómo le explicas a alguien que no conoce, de qué se trata el Club?

Barkojba es una gran familia, donde se puede encontrar tranquilidad, seguridad, diversión, alegría, deportes, educación y por sobre todo mucho pero mucho verde.