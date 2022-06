En Argentina, la comunidad judía celebró el “Mega Israel”

Itongadol.- El evento Mega Israel, organizado por la Organización Sionista Mundial (OSM), Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA) y el Círculo Social Hebreo Argentino (CSHA) se llevó a cabo el domingo donde participaron múltiples miembros reconocidos de la comunidad en el Círculo Social Hebreo en Argentina.

El evento contó con varios stands con múltiples actividades para realizar, entre ellos se destacó la experiencia 360 de Israel con lentes de realidad virtual brindado por la embajada. La agencia judía y el departamento de promoción de alía, llevó a cabo una barrileteada por todo el club deportivo. Además, el Keren Leyedidut colaboró con un mural y arte para los chicos. Entre otras actividades y sorteos en los que se podian participar.

Entre los participantes se encontraban: La presidenta de FACCMA Mónica Sucari, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen; el presidente de KKL Argentina, Dany Lew; los representantes del Keren Leyedidut Gustavo Gakman y Leo Naidorf; la representante de la Agencia Judía y la OSM para el cono sur, Gaby Glazman; el presidente de la OSA, Damián Stratievsky, el presidente de Hebraica, Jonatan Lemcovich, el presidente del CSHA, Gustavo Sakkal; el presidente de la AMIA, Amos Linetzky; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits y su vicepresidente, Marcos Cohen. También participaron la Federación de Escuelas Judías de Argentina (FEJA), la Organización Judía Mundial para la Juventud (Menorá) y la comunidad judía «La Casa».

Mónica Sucari, presidenta de FACCMA explicó como comenzó la iniciativa: «Es un evento que en 2018 la OSM junto con la embajada me vinieron a proponer a mí si podíamos hacer una fiesta para celebrar Israel en una institución socio-deportiva.»

«El primer evento se hizo en Hacoaj y ahí nos comprometimos a hacerlo todos los años. En 2019 se hizo en Cissab, luego vino la pandemia, y ahora lo hicimos en el CSHA. Es un evento que siempre se hace en conjunto entre la OSM, embajada y FACCMA.» Agregó la presidenta, Mónica Sucari.

Por su parte, el presidente del Círculo Social Hebreo Argentino (CSHA) Gustavo Sakkal comentó: «Es el evento más hermoso que pudiéramos tener en el CSHA. Somos una institución muy identificada con Israel, con el sionismo, y recibir a la embajadora, recibir a toda la comunidad judía argentina y sentir que somos una partecita de Israel nos enorgullece.»

La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, estuvo presente durante el evento y aseguró que: «En este evento se destacan los vínculos entre la colectividad, donde participan distintas instituciones socio-deportivas, y todos podemos unirnos alrededor de Israel. Este es el significado. Estoy muy feliz de que estén celebrando a Israel.»

Además, el Keren Kayemet Leisrael realizó un plantado de un árbol, del que participaron todas las instituciones convocadas al evento, sobre lo que la embajadora comentó: «KKL está haciendo un trabajo excelente y nosotros nos sumamos.»

«Cuando me invitaron dije que raro que estén celebrando 74 años del Estado de Israel en junio. Y después pensé ¿Y por qué no? Por qué no celebrar al Estado de Israel cada día. Esto nos une a todos, porque todos estamos de acuerdo en apoyar a Israel.» Agregó la embajadora Galit Ronen.

La representante de la Agencia Judía y la OSM para el cono sur, Gaby Glazman comentó: «Es mi primer Mega Israel, no sabía bien qué esperar, y me encontré realmente con una fiesta israelí. Pocas veces como shlija puedo sentir tan cercano a Israel. Hoy es un día de esos. Esta es la fiesta macabea que nos representa aquí y gracias por darme la oportunidad de participar.»