El presidente de la OLEI se reunió con el nuevo ministro de Aliá y Klitá

Itongadol.- El presidente de la Organización Latinoamericana, España y Portugal en Israel (OLEI), Mario Leib, se reunió con el nuevo ministro de Aliá y Klitá (inmigración y absorción), Ofir Sofer, en el marco de la ceremonia de cambio de gobierno.

Durante el encuentro, Leib le planteó al nuevo ministro que la aliá es una cuestión que involucra a todos los países y todas las comunidades judías. “Porque hay una aliá muy grande de Rusia y de Ucrania, no podemos no ocuparnos y no darles prioridad o atender en forma más adecuada a los olim de Latinoamérica, por ejemplo, que son los que nosotros representamos”, afirmó el presidente de la OLEI en diálogo con ItonGadol.

“Hay que ver cómo se puede igualar un poco el sistema. Porque como son muchos y vienen muchos, tienen personal que habla ucraniano, ruso, llenan las oficinas y es un problema para recibir, por ejemplo, la cédula de identidad o el pasaporte israelí. Muchos olim tienen que esperar el turno para recibir los documentos”, agregó Leib, quien aseguró que el nuevo ministro manifestó su acuerdo con este tema.

La OLEI realizó este mismo planteo durante una reunión que se realizó el lunes en la Knesset (Parlamento israelí). Allí, por primera vez en dos años, se reunió la comisión de Aliá y Klitá.

“Se habló de que hay que tratar de también dar prioridad a nuestros olim. Fue una reunión muy linda, Ofir Sofer es una persona muy agradable y creo que la relación va a ser muy estrecha”, destacó.

“También aproveché para hablar con la directora general del ministerio de Aliá y Klitá, que estaba muy contenta por nuestra participación y por el apoyo que le damos. Y nos prometió que vamos a estar mucho más involucrados en el futuro, así como estuvimos involucrados en un trabajo de varias reuniones, donde tratamos el tema de los ulpanim (los cursos de hebreo para los olim), que no alcanzan, porque no están en horarios adecuados. A veces el olé tiene que salir a trabajar y deja el ulpán. Planteamos todos los problemas que se presentan y se sacó un trabajo muy completo después de muchas horas de analizar la situación con muchos datos. La semana que viene se va a presentar en la comisión de Aliá y Klitá. Se le entrega el proyecto al gobierno para ver si lo van a apoyar con presupuesto para llevar adelante una ampliación de los ulpanim”, resaltó Leib.

“Estamos siempre activos y por suerte estamos muy bien considerados a nivel de las organizaciones nacionales. Cuando presentamos algo es porque podemos demostrar dónde hay una falla, un problema, y también felicitamos por la labor que realiza el personal del ministerio de Absorción y de la Agencia Judía, que hacen un trabajo muy bueno en base a las necesidades de los olim”, concluyó.