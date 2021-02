El doble golpe del nuevo enviado de Estados Unidos para Asuntos iraníes

Itongadol.- Por Teniente Coronel (Retirado) Dr. Mordejai Keydar (BESA)

La nueva administración de Biden ha designado a Robert Malley como enviado especial para los asuntos iraníes. Este nombramiento coloca a Malley en una posición clave con gran influencia en el Medio Oriente en su conjunto, ya que la cuestión iraní también está relacionada con Arabia Saudita, Israel e, indirectamente, la cuestión palestina. La medida de la administración también es parte del esfuerzo por anular todo lo que el expresidente, Donald Trump, hizo en el Medio Oriente, incluso en los casos en que sus acciones resultaron en desarrollos positivos.

Sobre el tema iraní, es probable que Malley inste a Estados Unidos a regresar al acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), levantar las sanciones lo antes posible y liberar al régimen de Teherán de cualquier otra obligación, incluso con respecto a los misiles balísticos de largo alcance. y su participación destructiva en los asuntos de otros países. Malley buscará restaurar en Teherán el poder militar y político que ejercía en los días del presidente Obama, a pesar de las calamidades que ese poder ha causado en los ciudadanos de Irán y en la región.

En el tema palestino, es probable que Malley dirija, incluso desde el asiento trasero, un proceso que culmine en un estado palestino liderado por la OLP. Al mismo tiempo, la administración presionará a Israel para que renuncie a la parte antigua de su capital histórica, se retire de partes de la patria judía y elimine comunidades y residentes a cambio de letras muertas, documentos, promesas y compromisos cuyo cumplimiento no puede ser asegurado. En otras palabras, a través de la tierna misericordia de Biden y Malley, se establecerá otro estado terrorista en las colinas que dominan Israel desde el este, además del estado terrorista de Gaza existente al oeste.

Pero Israel no es la única víctima de esta política prospectiva. Cualquiera con un conocimiento escaso de la historia de Irán sabe que ese país estuvo bajo el gobierno del Sha hasta finales de 1978 y desde principios de 1979 ha estado bajo el reinado de los ayatolás. El gobierno del Shah fue una dictadura nacionalista que despertó la ira de los círculos liberales estadounidenses. Como resultado, el presidente Jimmy Carter decidió poner fin a su apoyo al régimen cuando estallaron manifestaciones masivas contra él en 1978.

Lo que impulsaba a Carter era la preocupación por los derechos humanos de los ciudadanos de Irán. Ante la intensificación de las manifestaciones violentas y la falta de apoyo de Estados Unidos, el Sha dejó Irán y su gobierno colapsó. Sobre sus ruinas se levantó la República Islámica del Ayatolá Jomeini, que rápidamente resultó ser una dictadura mucho peor de lo que jamás había sido el gobierno del Sha.

Hay dos dimensiones principales de la opresión en Irán: la personal y la colectiva. A nivel personal, todo ciudadano iraní sabe lo que pasará si se manifiesta contra el gobierno o escribe una publicación en las redes sociales que no le gusta al gobierno. En el mejor de los casos, será encarcelado y torturado; en el peor, ejecutado. Las mujeres que son sorprendidas participando en manifestaciones contra el régimen son violadas en las cárceles.

La opresión colectiva se debe al hecho de que Irán está formado por múltiples grupos étnicos. Los persas, que son el grupo hegemónico privilegiado, forman aproximadamente la mitad de la población. La otra mitad está compuesta por baluchis, kurdos, azeríes, árabes, turcomanos, caspianos, kazajos, lurs, bakhtiaris y otros. Estos grupos se ven obligados a vivir bajo el dominio de los persas, que sofocan cualquier intento de autodeterminación o de desarrollar la cultura, el patrimonio o el idioma locales.

Y aquí es donde entra el absurdo: el apoyo estadounidense al gobierno de los ayatolás es esencialmente apoyo a un régimen opresivo que no reconoce ni los derechos humanos a nivel personal ni los derechos etnonacionales a nivel colectivo. Este apoyo contraviene directamente los valores estadounidenses más básicos y ciertamente no concuerda con la agenda declarada del Partido Demócrata.

También en el tema palestino, la administración Biden apoya el lado equivocado del pasillo. Según los informes, la administración tiene como objetivo restaurar el apoyo a la Autoridad Palestina con el objetivo de convertirla en un estado. Esto es a pesar del hecho de que el estado prospectivo sin duda se uniría a la lista de estados fallidos de Oriente Medio, ya que sería una entidad heterogénea e ilegítima a los ojos de sus propios ciudadanos. Esta falta de legitimidad se debe a tres factores:

• La OLP es una organización terrorista completamente corrupta que creó la Autoridad Palestina a su propia imagen. Mahmoud Abbas es jefe de la OLP y presidente de la Autoridad Palestina. Tanto la OLP como la Autoridad Palestina se basan en el nepotismo, ya que los funcionarios explotan las ventajas del gobierno para enriquecerse y todos los demás residentes deben valerse por sí mismos. Durante el año del coronavirus, la discordia entre el gobierno y los vecinos se intensificó a niveles desconocidos en el pasado, con enfrentamientos armados entre el gobierno y sus opositores.

• Los residentes de la Autoridad Palestina son muy conscientes de que las elecciones democráticas que Abbas está planeando para 2021 podrían llevar a Hamás al poder, que es lo que sucedió en las elecciones más recientes para la Asamblea Legislativa en 2006. El gobierno de Hamás arrastrará a Cisjordania a un nivel terrible de la Franja de Gaza, donde Hamás ha estado en el poder durante más de 13 años. Nadie en Cisjordania quiere eso.

• El gobierno de la Autoridad Palestina va en contra de la lealtad natural al clan de los residentes árabes de Cisjordania. En el mundo árabe, el clan es el elemento esencial de la estructura social. En consecuencia, los estados homogéneos que se basan en el gobierno de la tribu, como los principados del Golfo, son legítimos a los ojos de sus ciudadanos y, por lo tanto, socialmente tranquilos, políticamente estables y económicamente prósperos. En contraste, estados heterogéneos como Irak, Siria, Libia, Yemen y Sudán no son legítimos a los ojos de sus ciudadanos y, por lo tanto, son socialmente turbulentos, políticamente frágiles y económicamente fracasados. Un estado palestino será otra variante del modelo fallido, y por eso sus habitantes no lo quieren.

La administración Biden, sin embargo, es totalmente ajena a lo que quiere el hombre palestino en la calle, ya que sus miembros están vinculados a la OLP y la Autoridad Palestina hasta el punto de apoyar a una entidad corrupta e ilegítima. El estado palestino está destinado a ser un fracaso fundamentalmente hostil a Israel. Un estado de este tipo siempre necesitará un enemigo externo inventado como medio de unir a todos los sectores de la población bajo el paraguas ilegítimo de un régimen represivo, corrupto y no amado. Las posibilidades de paz entre ese estado e Israel son nulas.

Lamentablemente, la administración Biden aparentemente favorecerá el establecimiento de un estado fallido de este tipo en una grave violación de los valores democráticos de Estados Unidos y el objetivo proclamado de traer la paz entre Israel y sus vecinos. La política que ahora está tomando forma hacia Irán, el estado palestino y los Acuerdos de Abraham contrasta radicalmente con los principios democráticos fundamentales: derechos humanos, derechos de grupo, legitimidad gubernamental y búsqueda de la paz.

La pregunta a la que se enfrenta Israel es si debería actuar como el profeta de la fatalidad que alerta a la nueva administración estadounidense sobre las fallas y contradicciones inherentes de su política, o someterse al hecho consumado y aceptar los conceptos erróneos de Malley y los otros miembros entrantes de la Casa Blanca. La respuesta a esa pregunta se dará en las próximas elecciones israelíes.

El teniente coronel (res.) Dr. Mordechai Kedar es investigador asociado senior en el Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos. Se desempeñó durante 25 años en la inteligencia militar de las FDI especializándose en Siria, el discurso político árabe, los medios de comunicación árabes, los grupos islámicos y los árabes israelíes, y es un experto en la Hermandad Musulmana y otros grupos islamistas.