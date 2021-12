CCAI: Con la presencia de ministros nacionales y empresarios, se realizó el “Israel Business Cocktail 2021”

Agencia AJN.- En el evento, organizado por la embajada de Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, el ministro del Interior, Eduardo “Wado de Pedro”, anunció que en 2022 un grupo de gobernadores argentinos visitará Israel para conocer la experiencia de ese país en el manejo de los recursos hídricos y avanzar más acuerdos comerciales.

Agencia AJN.- La embajada de Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) realizaron anoche el evento “Israel Business Cocktail”, en el que se hicieron importantes anuncios de cara al fortalecimiento de los lazos entre ambos países y se entregaron distinciones a empresas e instituciones que colaboraron en el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Durante el evento, Mario Montoto, presidente de la CCAI, manifestó: “Hablar de Israel siempre me genera una enorme felicidad. Hace pocos días tuve la suerte de poder entrar y salir, o sea que mis vivencias en el Estado de Israel, con el pueblo de Israel, con las empresas israelíes, con sus paisajes, y sobre todo con su energía, es de hace no menos de 15 días”.

Montoto comentó que uno de los lugares que lo impresionó fue Herzliya, donde la primera vez que estuvo en Israel, hace uno 30 años, había un solo hotel, y hoy es una importante ciudad y un significativo polo tecnológico “que genera la admiración y la sana envidia del mundo entero”.

En el encuentro estuvieron presentes la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; el jefe de la Misión Económica y Comercial de Israel para Chile y Argentina, Lior Spindel; el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el ministro de Justicia, Martín Soria; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Además participaron los socios y miembros de la Comisión Directiva de la CCAI; su presidente honorario, Alfredo Daverede; y su secretario, Darío Sykuler.

Durante el evento se firmó un convenio entre la CCAI, la embajada de Israel y el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina para la entrega anual del “Israel Innovation Award”, el premio que se otorga al ganador de un concurso de emprendedores.

Este año, el ganador del concurso “Israel Innovation Award 2020/21”, donde participaron 96 postulantes de 18 provincias del país, fue el proyecto Bipmov, que busca facilitar la movilidad de niños y niñas con discapacidad motriz. Fue presentado por la empresa GiveMove, que tiene su sede en la provincia de Entre Ríos.

Un momento importante de la noche fue cuando se le entregó una distinción al ministro “Wado” de Pedro, de quien Montoto resaltó: “Cada vez que tenemos una complicación, un pequeño problemita, algo que solucionar, siempre tenemos una línea telefónica que sabemos que nos va a contestar. Esa línea telefónica es la del señor ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, que siempre tiene una actitud positiva y la respuesta para el Estado de Israel y nuestras actividades”.

A continuación, De Pedro anunció que en 2022 un grupo de gobernadores argentinos visitará Israel para conocer la experiencia de ese país en el manejo de los recursos hídricos y avanzar en ruedas de negocios que puedan derivar en más acuerdos comerciales.

“Quiero contarles que tras muchas charlas con los gobernadores y gobernadoras surgió una iniciativa para el 2022, que tiene que ver con una misión de intercambio de conocimiento. Estamos organizando una misión para poder generar intercambio de conocimientos respecto de la administración del agua, respecto a los proyectos de riego, que entendemos van a ser muy importantes para el desarrollo productivo de muchas áreas de nuestro país, que tiene un muy buen suelo, un suelo muy fértil, que tienen un hermoso sol, pero les falta aplicar tecnología, aplicar conocimientos, aplicar e invertir en riego, invertir en tecnología, para poder hacer de la Argentina ese país que soñamos todos”, expresó De Pedro.

Además, manifestó su deseo de que Argentina “deje de ser un país que concentre el 38% (de la población) alrededor del puerto de Buenos Aires, y pueda volver a ser un país multipolar, donde cada argentino y argentina consiga trabajo genuino a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esa es una forma de invertir, de crear producción, de crear empleo, de potenciar la calidad de vida de cada uno de los argentinos y las argentinas”.

“Vamos a seguir tendiendo puentes para generar de este suelo una Argentina prospera, democrática, inclusiva y con dignidad para todas y todos”, concluyó.

Por otra parte, Filmus destacó la tarea que realiza Israel apoyando el desarrollo tecnológico y la producción: “Argentina tiene, sin lugar a dudas, que seguir ese camino. Tenemos mucho para aprender. No sólo estamos firmando este convenio, sino que próximamente, como hablamos con la embajadora, estaremos en Israel para firmar otro convenio que tenga que ver con el aporte de ciencia y tecnología a la Argentina y la relación técnica de Argentina hacia Israel”.

“Argentina tiene que aprender de Israel a tener políticas de Estado que estén por encima de los calendarios electorales, que estén por encima de las miradas partidarias en áreas muy sensibles. Una es la educación y otra la ciencia y la tecnología. Ningún desarrollo científico tecnológico puede comprenderse en un periodo electoral, necesitamos medianos y largos plazos. Argentina acaba de aprobar una Ley de Inversiones en Ciencia y Tecnología que mira al 2032, lo que es un avance importante, y tenemos también que aprende de Israel esa característica, que independientemente de los gobiernos, tienen líneas de acción que los atraviesan”, agregó Filmus.

En ese mismo sentido, Sergio Urribarri destacó: “Estamos trabajando desde hace un año y medio muy fuerte con el Estado de Israel, nuestro Presidente nos asignó la tarea de profundizar todo lo relacionado a tecnología, ciencia e innovación, y de hecho lo estamos haciendo. También estamos trabajando en los desechos a la accesibilidad de los discapacitados, que en eso también Israel se destaca”.

Durante el acto, los directivos de la Cámara hicieron entrega de distinciones a empresas e instituciones que colaboraron activamente en el desarrollo de las relaciones bilaterales.

El evento, realizado en el jardín del hotel Emperador, fue conducido por Teté Coustarot y cerrado por la cantante y actriz Elena Roger, que interpretó varias canciones.

También estuvieron el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; la embajadora argentina ante la UNESCO, Marcela Losardo; el empresario Nicolás Caputo; el ex embajador argentino en China Diego Guelar; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; el empresario Martín Cabrales; el ex ministro de Modernización Andrés Ibarra; el juez federal Ariel Lijo; la titular del INADI, Victoria Donda; el empresario Carlos Gorosito; el ex embajador argentino en Israel Mariano Caucino; la presidente de ALPI, Teresa González Fernández; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Cámara; el diputado Luis Petri; el ex presidente del Banco Central Martín Redrado; el director del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Telerman; el ex secretario de Seguridad y ex jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco; el bioingeniero y CEO de GiveMove, Alejandro Bisi; los ganadores del “Israel Leadership Awards 2021” Andrés Kogan y Mariano Rozemberg (ALEGRÍA INTENSIVA), SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), ArgPex (empresa surgida de la alianza estratégica entre Argenteo Mining y Golan Plastic Products) y la jurista Marta Nercellas.

Crédito de la foto: Infobae