El director ejecutivo de la B’nai B’rith International anunció su retiro para junio de 2026

Itongadol.- El director ejecutivo de la B’nai B’rith International, Daniel S. Mariaschin, anunció su retiro tras 37 años en la organización, con efectividad a partir del 30 de junio de 2026.

Durante una reunión del Consejo Directivo, Mariaschin expresó a los miembros y al personal: “Fue un gran privilegio liderar una organización histórica, con 182 años de vida, que tanto aportó —y sigue aportando— a la vida judía en todo el mundo. Gracias a todos por este viaje fantástico que tuve durante todos estos años”.

Mariaschin trabajó en el ámbito profesional judío durante 53 años. En la misma reunión, el presidente Robert Spitzer atribuyó el éxito de la organización a su liderazgo: “B’nai B’rith es tan fuerte como lo es, en gran medida, gracias a él”.

En la misma línea, el expresidente Richard Heideman remarcó: “Será imposible llenar sus zapatos”.

Mariaschin ingresó a B’nai B’rith en 1988 y asumió como director ejecutivo en 1999. Desde entonces, dirige y supervisa los programas, actividades y personal de la organización en todo el mundo. Además, se desempeña como director del Centro Internacional de Derechos Humanos y Política Pública de la B’nai B’rith, representando a la institución ante el Congreso de Estados Unidos, líderes mundiales, diplomáticos y medios de comunicación.

A lo largo de su carrera, Mariaschin se destacó por su conocimiento profundo de los asuntos actuales y del contexto histórico que los enmarca.

A su vez, presidió paneles y comités internacionales, participando activamente en todos los temas que impactan el trabajo de la organización y de la comunidad judía global.

Tanto en Estados Unidos como en el exterior, Mariaschin mantuvo reuniones con jefes de Estado, primeros ministros, cancilleres, líderes religiosos y figuras influyentes de los medios, con el fin de defender los derechos humanos, proteger a las comunidades judías y fortalecer los lazos con el Estado de Israel.

Durante más de tres décadas, trabajó también en la restitución para sobrevivientes del Holocausto y sus familias.

Mariaschin inició su carrera en 1973 como asociado de relaciones comunitarias del Consejo Comunitario Judío de Boston. En 1975 fue nombrado director de la oficina de Nueva Inglaterra de la Federación Sionista Estadounidense y de la Casa Sionista en Boston. En 1977 se incorporó a la Liga Antidifamación de la B’nai B’rith como director del Departamento de Asuntos de Medio Oriente, y entre 1979 y 1986 fue asistente del director nacional Nathan Perlmutter y director de la División Nacional de Liderazgo. Posteriormente dirigió el Departamento de Asuntos Políticos del AIPAC, donde supervisó actividades políticas y programas de organización comunitaria.

Conferencista destacado a nivel nacional e internacional, Mariaschin pronunció en 2016 la Oración Gandel en Melbourne, Australia, y en 2017 se dirigió al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset (Parlamento de Israel), en una sesión especial conmemorativa del centenario de la Declaración Balfour.