Itongadol.- Galei Tzahal, conocida en Israel por su acrónimo Galatz, es la emisora de radio nacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) que un comité designado por el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, recomendó cerrar o en su defecto detener las transmisiones de temas de actualidad.

La emisora, inaugurada en 1950, transmite las 24 horas del días noticias, programas de actualidad, cultura, música, reportajes sobre tráfico y programas educativos para el público en general, así como programas de entretenimiento y noticias militares para los soldados de las IDF. El personal de la radio incluye tanto a soldados como a civiles.

Tiene una estación principal, en el 96.6 del dial, y una emisora hermana, Galgalatz. A partir de diciembre de 2013, esta emisora ya no emite en onda corta hacia Europa, aunque todavía emite en tiempo real en Internet.

La historia de la radio

Galatz inició sus transmisiones el 24 de septiembre de 1950 como una continuación de la emisora de la Haganá para el público judío.

Las transmisiones empezaron en un estudio improvisado en el interior de un edificio ubicado en una antigua escuela en Ramat Gan, con un toque de corneta a las 18.30 horas, seguido del himno nacional israelí Hatikva. En el interior del estudio se instalaron banderas de las IDF en las paredes para silenciar el ruido de fondo.

En 1956, su estatuto fue definido por el artículo 48 de la ley de la Autoridad de Radiodifusión de Israel (ARI). Las IDF fueron autorizadas a escoger su programación para los soldados, pero los programas para los civiles debían recibir la aprobación de la ARI.

Durante el período formativo de la estación en los años sesenta y setenta, la emisora fue dirigida por Yitzhak Livni.

Posteriormente, en 1973, durante la guerra de Yom Kipur, Galatz fue la primera emisora de radio israelí que emitió todo el día. A su vez, durante la Guerra del Líbano de 1982, la emisora colaboró con la Televisión Educativa Israelí (IETV). Esta cooperación en tiempos de guerra dio lugar a un programa de noticias y entrevistas diarias llamado Erev Hadash.

Galatz fue la primera emisora de radio de Israel en abandonar el hebreo formal y algo culto que normalmente se utilizaba en los medios de comunicación.

Asimismo, sus programas de entretenimiento para los soldados fueron los primeros en utilizar el hebreo coloquial en las ondas, mientras que sus boletines informativos utilizan un estilo lingüístico más relajado que los boletines horarios de Kol Israel.

Este estilo de presentación resultó particularmente popular entre dos grupos de edad, los jóvenes y los ancianos.

Durante muchos años, las retransmisiones de Galei Tzahal se orientaron principalmente hacia los soldados, incluyendo los programas musicales que transmitían los saludos de los soldados y diversas emisiones relacionadas con las IDF.

La estación era única e incorporaba soldados al servicio del ejército regular en posiciones periodísticas, incluidos reporteros, editores, productores, locutores de noticias y música, editores musicales y anunciantes, entre otros.

Tras la guerra de Yom Kipur, emisora empezó a transmitir 24 horas al día, ampliando sus emisiones para incluir retransmisiones de noticias y programación de actualidad.

Durante años, fue la única emisora israelí que seguía emitiendo durante toda la noche. En noviembre de 1993, Galei Tzahal empezó a operar la emisora hermana Galgalatz, que emite música intercalada con informes de tráfico y tiene elevadas tasas de oyentes.

El papel cultural de la radio

Según Oren Soffer, jefe de estudios de comunicación de la Universidad Abierta, Galei Tzahal se convirtió en el símbolo del pluralismo y la libertad periodística.

Por su parte, Michael Handelzalts, columnista de Haaretz y crítico teatral, remarcó que Galei Tzahal tuvo una ‘‘influencia positiva de gran alcance sobre la cultura israelí», abordando ‘‘problemas de la cultura en el sentido más amplio’’.

En los años sesenta se leyeron nuevos poemas en voz alta una vez por semana. En la década de 1970, la emisora transmitió obras de radio e inauguró «Universidad en el Aire», además de mantener las primeras conversaciones telefónicas en directo con los oyentes en la historia de la radio de Israel.

Recientemente, Galei Tzahal se transformó en la primera emisora de radio del país en incorporar un pódcast en su programación, cuando dieron a «Historia de Israel» una sección permanente.

Administración

La estación es gestionada por un funcionario civil designado por el ministro de Defensa por un plazo de tres a cinco años. El comandante de la estación, actualmente Shimon Elkabetz, ostenta el grado militar de Aluf, aunque el trabajo es principalmente directivo y editorial.