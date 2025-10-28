Hamás afirmó que devolverá esta noche los restos de otro rehén asesinado

Itongadol/Agencia AJN.- Hamás anunció que devolverá los restos de otro rehén asesinado esta noche, a las 20.00 (hora local), en un comunicado emitido esta tarde.

Hamás afirma haber encontrado los restos del rehén mientras registraba un túnel en Khan Yunis, según Doron Kadosh, de la Radio del Ejército.

Medios vinculados a Hamás publicaron fotografías de terroristas con máscaras de oxígeno entrando en el túnel para localizar los restos, añadió Kadosh.

Hamás devolvió el lunes por la noche parte de los restos del rehén fallecido Ofir Tzarfati, quien ya había sido enterrado en Israel, según confirmó la Oficina del Primer Ministro.

Tzarfati fue declarado muerto tras el regreso de sus restos a Israel durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) en diciembre de 2023. Restos adicionales de Tzarfati fueron trasladados a Israel en marzo de 2024.

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocará una reunión hoy para debatir la respuesta de Israel.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidas criticó duramente a Hamás y su continua guerra psicológica tras la difusión de un video que muestra el entierro y el «descubrimiento» de los restos de Ofir Tzarfati por parte de la organización el martes.

El video, filmado por un dron de las FDI que se encontraba en la zona, muestra a miembros de Hamás colocando los restos de Tzarfati en un hoyo recién cavado antes de cubrirlos con tierra.

«Las reiteradas violaciones de Hamás demuestran lo que siempre hemos sabido y dicho», escribió el foro.