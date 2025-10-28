Itongadol.- El Hospital Hadassah en el Monte Scopus en Jerusalem realizó su evento de lanzamiento del Centro de Rehabilitación Gandel, con las presencias del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog.

“Durante la guerra, visitamos Hadassah y vimos innumerables heridos. Una y otra vez, vimos aterrizaje de helicópteros, reuniendo a heroínas y héroes con uniformes verde oliva con heroínas y héroes que llevaban el logotipo de Hadassah”, destacó Herzog.

“El nuevo centro es de primordial importancia nacional, porque la rehabilitación es un acto de curación que refleja una profunda creencia en la vida, una creencia en que después del desgarro, el sufrimiento y el dolor, uno puede recuperarse”, agregó.

Por su parte, Netanyahu agradeció a todo el personal del hospital, a la presidenta de la junta directiva, Dalia Itzik, y al profesor Yoram Weiss: “Son todos maravillosos. El personal médico, los doctores, están haciendo un trabajo excepcional, muchas gracias”.

“Lo que hay aquí no es solo una estructura, sino los cimientos de la esperanza, los cimientos de la resiliencia, del futuro. Esto es lo que vi en los ojos de los soldados heridos”, agregó Netanyahu.

Hadassah inauguró su Centro de Rehabilitación Gandel con las presencias del primer ministro y el presidente de Israel



Leer más: https://t.co/PyPiAhGClO@Hadassah @gjidiener @Isaac_Herzog @netanyahu pic.twitter.com/eurJdYhKnA — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 28, 2025

“Vine aquí hace dos años, al comienzo de la guerra, con el congresista de Florida y el presidente de nuestro comité, Brian Mast. En aquel entonces, todavía estaba en el antiguo edificio. Fuimos de sala en sala, y las imágenes eran desgarradoras. He visto cosas difíciles en mi vida en el campo de batalla, pero ver a estos jóvenes héroes, que perdieron extremidades, que sufrieron un dolor y heridas indescriptibles, y ver su coraje, su resiliencia y la esperanza en sus ojos, fue tan conmovedor que tuve que apartarme y enjugar una lágrima. Es realmente inspirador”, destacó el primer ministro.

“Hemos obtenido grandes victorias, pero han tenido un alto precio: el precio de las vidas de los caídos y el dolor inconsolable de sus familias; y el precio de jóvenes que, a primera vista, parecen no tener futuro. Pero eso no fue lo que vi. Vi equipos médicos increíblemente dedicados, tratamientos increíbles, y ahora se han convertido en los mejores del mundo. Son algunas de las mejores personas del mundo, pero también necesitan equipo, y ahora lo tienen”, subrayó.

El nuevo edificio de ocho pisos tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados. Con un enfoque en la comodidad del paciente y una atmósfera similar a un hotel, la ampliación de 40 a 140 camas de hospitalización y capacidad de 250 pacientes con poco tiempo de hospitalización, marca una mejora significativa en la capacidad de abordar las necesidades de rehabilitación de toda la población, incluidas aquellas con afecciones neurológicas, ortopédicas y geriátricas.

El Centro de Rehabilitación es un orgullo para Israel, para el pueblo judío y también para el Hadassah. Incluye una piscina terapéutica con piso modular que se ajusta según las necesidades del paciente, grúas avanzadas para mover a los heridos, sistemas computarizados para medir el rango de movimiento y un laboratorio avanzado para caminar.