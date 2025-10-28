OSM | Hagoel inauguró el 39º Congreso Sionista Mundial

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, inauguró este martes el 39º Congreso Sionista Mundial (WZC, por sus siglas en inglés), con esta bendición: ‘‘Shehejanú veKiyemánu veHigíánu laZman haZé’’

(«Que nos haya sostenido, nos haya mantenido y nos haya permitido llegar a este momento»).

‘‘Herzl escribió después del congreso la frase eterna: ‘En Basilea fundé el Estado de los Judíos’. Hoy, cuando el Estado de los Judíos entra en su año 78, declaramos con orgullo: en Jerusalem realizamos la visión del Estado de los Judíos, y continuaremos realizándola también en las generaciones futuras’’, destacó Hagoel.

A su vez, el titular de la OSM remarcó que ‘‘desde aquel momento histórico en Basilea, los representantes del pueblo judío se reunieron decenas de veces. Cambiaron generaciones y épocas, pero el espíritu se mantuvo. Un pueblo que sembró esperanza y convirtió la visión en realidad’’.

‘‘Recé por el fortalecimiento de las familias en duelo, por la recuperación de los heridos y por la protección de los soldados de las IDF. En los cinco años desde el congreso anterior, el pueblo judío enfrentó numerosas crisis, pero las transformó en oportunidades y se mantuvo unido frente a la tormenta’’, agregó Hagoel.

Con respecto a la actualidad, el presidente de la OSM afirmó que ‘‘el 39º Congreso Sionista se celebra en un momento crucial para nuestro pueblo, una época de odio hacia Israel por un lado, pero también de fe, esperanza y fortaleza espiritual por parte de todo el pueblo judío’’.

‘‘Esta es la esencia del sionismo: no solo establecer un Estado, sino garantizar que en su corazón siga latiendo un corazón judío’’, concluyó.