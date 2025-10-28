Comenzó el 39º Congreso Sionista Mundial en Jerusalem

Unas 2.500 personas de todo el mundo llegaron a Israel para el congreso, que los organizadores y participantes anticipan será particularmente acalorado, con listas que se espera se enfrenten por presupuestos, cargos y resoluciones.

Itongadol.- El 39º Congreso Sionista Mundial (WZC, por sus siglas en inglés) comenzó este martes en Jerusalem con más de 2.500 personas —delegados con derecho a voto, observadores y miembros del personal— presentes.

Durante tres días, el congreso debatirá y votará los presupuestos, nombramientos, composiciones de comités y resoluciones que guiarán a las llamadas Instituciones Nacionales israelíes durante los próximos cinco años.

El congreso y su órgano ejecutivo, el Consejo General Sionista, controlan un presupuesto de aproximadamente 5.000 millones de dólares para cinco años, que será sometido a votación durante el encuentro.

A su vez, se seleccionarán los liderazgos de la Organización Sionista Mundial (WZO, por sus siglas en inglés), que dirige y apoya el programa sionista en todo el mundo; del Keren Kayemet LeIsrael (KKL)–Fondo Nacional Judío, que controla más del 10% de la tierra de Israel y maneja un presupuesto acorde; del Keren HaYesod, una importante organización internacional de recaudación de fondos; y de la Agencia Judía para Israel, que supervisa la inmigración judía a Israel, lidera programas educativos internacionales y apoya iniciativas sociales en el país.

Los delegados votarán sobre 19 enmiendas constitucionales presentadas por los partidos y listas que conforman el congreso. Estas incluyen reducir la edad a la que las personas pueden votar y servir como delegados a 17 años (un posible beneficio para los partidos ultra ortodoxos de alta natalidad), exigir paridad de género entre los representantes (un enfoque del partido centrista Yesh Atid, liderado por Yair Lapid) y establecer un día conmemorativo para el rabino Ovadia Yosef (una propuesta del partido ultra ortodoxo sefardí Shas), junto con una serie de cambios más administrativos a la constitución.

Si bien las listas de derecha y religiosas superaron por poco a sus competidores más liberales en la mayoría de las elecciones de este año, el WZC no está estructurado como una institución de “el ganador se lleva todo”, sino como un cuerpo parlamentario mucho más complicado.

Más allá de los 543 delegados con plenos derechos de voto que sirven en el congreso —209 de Israel, 155 de Estados Unidos y el resto del resto del mundo—, hay cientos de representantes de grandes organizaciones sionistas que pueden servir como un contrapeso contra el partidismo y el extremismo político.

Estas organizaciones incluyen al Hadassah, la B’nai Brith, la Organización Sionista Internacional de Mujeres y Emuná, entre otras. En el pasado, estos representantes no desempeñaron papeles dominantes, pero se espera que estén más involucrados en el congreso de este año, según fuentes internas.

Además de tratarse de la primera reunión desde la masacre del 7 de octubre de 2023, este es el primer congreso completo que se celebra en Jerusalem en una década, ya que el anterior, hace cinco años, se realizó virtualmente por la pandemia de COVID-19.

Para compensar aquella reunión remota, el congreso celebró una sesión “extraordinaria” en Jerusalem hace unos dos años y medio, aunque se centró principalmente en resoluciones y otros asuntos en gran parte simbólicos.

La conferencia de este año también incluirá una serie de votaciones sobre resoluciones —al menos 26 fueron propuestas—, pero se espera que las implicaciones reales asociadas con la aprobación de un presupuesto, la realización de nombramientos significativos y el lanzamiento de programas hagan que el encuentro sea aún más acalorado y contencioso que el de 2023.