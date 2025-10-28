Terroristas palestinos dispararon contra soldados israelíes al sur de Gaza, en otra aparente violación del alto el fuego

Itongadol.- Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) estacionadas en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, fueron atacadas recientemente por operativos terroristas palestinos.

Así lo informó el medio de comunicación hebreo The Times of Israel, detallando que las tropas respondieron al fuego hacia los atacantes.

Los medios palestinos, por su parte, también reportaron bombardeos de artillería israelí en el área de Rafah.

Hasta el momento las IDF no realizaron comentarios sobre el incidente, que parece ser otra violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista palestina Hamás.

La semana pasada, dos soldados de las IDF murieron en un ataque en la zona de Rafah. Las IDF responsabilizaron a Hamás por el ataque.

Sin embargo, el grupo terrorista afirmó que no tenía responsabilidad por sus operativos en áreas controladas por las IDF en el enclave costero.

Exigencias de los principales ministros de la coalición a Netanyahu

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich -ambos de extrema derecha-, pidieron este martes al primer ministro Netanyahu que actúe para asegurar que Hamás sea destruido, después de que la organización terrorista palestina aparentemente entregara restos adicionales de un rehén devuelto anteriormente, en lugar del cuerpo de otro cautivo.

“El hecho de que Hamás siga jugando juegos y no entregue inmediatamente todos los cuerpos de nuestros caídos es, en sí mismo, prueba de que la organización terrorista aún está en pie”, expresó Ben Gvir, que lidera el partido Otzama Yehudit.

A su vez, remarcó que “ahora no necesitamos ‘extraer un precio de Hamás’ por las violaciones. Necesitamos exigirle su propia existencia y destruirla por completo, de una vez por todas —de acuerdo con el objetivo central definido para la Guerra de la Revitalización”.

“Señor primer ministro, suficiente vacilación. ¡Dé la orden!”, concluyó Ben Gvir.

Smotrich, por su parte -que lidera el partido Sionismo Religioso-, escribió una carta a Netanyahu en la que exigió una reunión urgente del gabinete de seguridad para discutir “respuestas contundentes” a las violaciones de Hamás de la primera fase del alto el fuego, y para continuar con acciones orientadas a la destrucción del grupo terrorista.

“Frente a las repetidas violaciones por parte de Hamás de los términos del alto el fuego y de la primera etapa del plan del presidente Trump, y ante la falta de progresos en su desmantelamiento y desmilitarización de Gaza, solicito que convoque de urgencia el gabinete de seguridad hoy para una discusión a fin de formular un paquete de respuestas enérgicas y decididas, y para asegurar nuestra adhesión al objetivo central de la guerra: la destrucción de Hamás y la eliminación de la amenaza que emana de Gaza hacia los ciudadanos de Israel”, afirmó Smotrich.

El ministro de Finanzas advirtió que “Hamás no puede burlarse de los ciudadanos de Israel y jugar cruelmente con los sentimientos de las familias de los rehenes caídos”.