Kibutz rinde homenaje a cuidadores extranjeros de ancianos asesinados en la Masacre del 7 de Octubre

Itongadol/Agencia AJN.- El kibutz Be’eri, uno de los más castigados durante la Masacre del 7 de Octubre, les rindió ayer homenaje a cuatro cuidadores extranjeros de ancianos que fueron asesinados ese día de 2023 por terroristas palestinos.

Se trata de los filipinos Grace Cabrera y Paul Castelvi y los esrilanqueses Anula Ratnayaka y Sujith Yatawara, quienes acompañaron hasta último momento a Aviva Sela, Eviatar Kipnis, Eti Mordo y Haim Zohar, respectivamente. Sela y Mordo lograron sobrevivir al ataque terrorista.

, Al evento asistieron los embajadores de Tailandia, India, Filipinas y Sri Lanka y figuras religiosas de países de Extremo Oriente y el Vaticano.

«Quiero dirigirme a las familias de Paul, Grace, Anula y Sujith: lamento no haber podido proteger a vuestros seres queridos ese terrible día. Vuestros seres queridos protegieron y se preocuparon por nuestros amigos y les estaremos eternamente agradecidos por ello», aseguró el director comunitario de Be’eri, Yiftach Zeliniker.

«También quiero dirigirme a todos nuestros trabajadores extranjeros, que han estado con nosotros desde ese terrible día: en nombre de la comunidad del kibutz Be’eri queremos agradecerles vuestra compasión. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por haberse quedado con nosotros los últimos dos años, mientras viajábamos de regreso del hotel al nuevo barrio de Be’eri. Vivir y trabajar con una comunidad traumatizada son desafíos enormes y estamos agradecidos con ustedes por haberse quedado con nosotros y por cuidar de nuestros queridos miembros del kibutz», añadió.