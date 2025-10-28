Un reconocido empresario estadounidense afirmó que “Israel está idealmente posicionado para la IA” mientras su firma lanza un fondo de USD 200M

Itongadol.- Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, Shaun Maguire, socio senior estadounidense de Sequoia Capital, se convirtió en una de las voces más fuertes y visibles en apoyo a Israel dentro de Silicon Valley y más allá. A pesar de que su nombre no revela su herencia judía, Maguire fue una de las figuras clave que ayudó a coordinar la visita de Elon Musk al país poco después de la masacre del 7 de octubre.

Recientemente, Sequoia anunció el cierre de su sexto fondo Seed de 200 millones de dólares, con planes de Maguire de destinar una parte significativa del capital a startups israelíes.

Junto con este vehículo Seed, que se enfoca en empresas en etapas muy tempranas, la firma también presentó un fondo de 750 millones de dólares para inversiones en startups Series A.

“La estrategia de Sequoia en Israel no cambió durante la guerra. Por el contrario, solo aceleramos las inversiones aquí, y planeamos continuar. Dean Meyer, el socio más reciente en el fondo Seed, está basado en Israel. Llegó poco después del 7 de octubre, y yo mismo pasé casi la mitad del año aquí. Estas acciones envían una señal clara sobre nuestro compromiso con Israel’’, expresó Maguire en diálogo con Calcalist.

El reconocido empresario, casado con una israelí y propietario de una casa en el Estado judío, remarcó que Sequoia no tiene divisiones geográficas, destacando que “en los fondos Seed recientes de Sequoia, alrededor del 20% del capital fue compañías israelíes o con fuertes vínculos con Israel”.

“Nos encanta ser socios en compañías en etapas muy tempranas. En el pasado, fuimos de los primeros inversionistas en Mellanox (adquirida por Nvidia por 7.000 millones en 2020) y en Palo Alto Networks de Nir Zuk. Más recientemente, apoyamos temprano a Wiz, que fue vendida a Google por 32.000 millones”, añadió.

Entre sus apuestas más destacadas se encuentran algunas de las compañías más prometedoras de la ola tecnológica israelí actual.

Si bien durante la guerra la mayoría de los fondos de riesgo extranjeros redujeron su actividad en Israel, esto dejó más espacio para los que continuaron invirtiendo.

Al ser consultado acerca de si la competencia podría intensificarse después de la guerra, Maguire aseguró: “Nos encanta la competencia. Por cada dólar que invertimos, los competidores pueden agregar más. Eso solo impulsa el ecosistema local y crea nuevas compañías”.

“Israel está idealmente posicionado para la era de la IA. Las habilidades necesarias para tener éxito en IA son similares a las de ciber. Muchos piensan que Israel perdió el momento, pero es demasiado pronto para decirlo. En cinco años, el mundo se sorprenderá por la fuerza de este sector en Tel Aviv, que podría convertirse en la tercera ciudad de IA del mundo, después de San Francisco y Pekín’’, concluyó.

Fuente: Calcalist.