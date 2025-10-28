Rescatan en Israel a una tortuga en peligro de extinción y la bautizan «Shalom»

Itongadol/Agencia AJN.- Una tortuga macho de caparazón blando, una especie rara y en peligro de extinción, fue rescatado del río Jordán tras quedar atrapada por tragarse tres anzuelos de pesca.

Personal de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel lo trasladó al Centro de Aclimatación de Fauna del Valle de Hula, que es administrado por el Keren Kayemet LeIsrael, donde recibió atención veterinaria inmediata.

“Es la primera vez que recibimos una tortuga de caparazón blando. Su rescate fue posible gracias a la cooperación y sensibilidad de todos los involucrados”, explicó la doctora Rona Nadler Valency, directora del centro.

Fue tratado con antibióticos, analgésicos y bautizado simbólicamente «Shalom», antes de ser enviado al Centro Nacional de Rescate de Tortugas Marinas en Mikhmoret para una cirugía y rehabilitación en una pileta especial.

Guy Ivgi, responsable del centro, contó que le extrajeron dos anzuelos del esófago y esperan que el tercero, alojado en el sistema digestivo, sea expulsado naturalmente.

La tortuga de caparazón blando, que se alimenta de peces, invertebrados y pequeños animales, es una de las especies más singulares y vulnerables de los hábitats de agua dulce de Israel.