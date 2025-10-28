Netanyahu ordena «ataques inmediatos y contundentes» en Gaza ante las reiteradas violaciones de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a «llevar a cabo ataques inmediatos y contundentes en la Franja de Gaza», informó su oficina tras una reunión para evaluar una respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista palestina Hamás.

La decisión se produjo poco después de que tropas israelíes fueran atacadas en el sur de la Franja de Gaza y en medio de la indignación israelí tras nuevas violaciones de Hamás relacionadas con la devolución de los cuerpos de los 13 rehenes que aún retiene.

Más temprano, un funcionario de la Oficina del Primer Ministro había afirmado que esa organización terrorista palestina violó los términos del alto el fuego desde el primer día, advirtiendo que el Estado judío estaba harto de sus “mentiras”.

El regreso anoche de restos de un rehén cuyo cuerpo ya se había recuperado no fue la única razón de la reunión.

“La cuestión es que han estado violando el acuerdo durante dos semanas. Esperamos pacientemente porque entendíamos que lleva tiempo localizar, excavar, extraer y devolver (los cadáveres). Todo eso lleva tiempo. Pero aquí están cruzando una línea roja”, expresó el funcionario.

Las FDI consiguieron ayer un video de terroristas de Hamás cavando un hoyo en Gaza, llevando allí los restos del rehén asesinado Ofir Tzarfati y luego llamando a la Cruz Roja para presenciar la aparente recuperación.

“El modo de operar de Hamás fue revelado. Todo es un gran espectáculo. Es como su campaña de ‘hambruna’. Montan todo, todo es una mentira”, agregó el funcionario israelí.

“Probamos en blanco y negro, incluso en color, en imágenes, cuánto están mintiendo. No hay mentira mayor que tomar una excavadora y desenterrar una tumba, meter [un cuerpo] dentro, luego taparlo. Es un gran asunto”, detalló.

Además, el funcionario aseguró que el equipo egipcio que buscaba a rehenes asesinados en territorio controlado por Israel en Gaza abandonó la zona.