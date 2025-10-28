Inicio MEDIO ORIENTE Turquía probó con éxito misil balístico «Typhoon» de corto alcance ¿Qué hay detrás?

Itongadol.-Las Fuerzas Armadas de Turquía anunciaron que llevaron a cabo con éxito una prueba militar con el misil balístico TAYFUN, desarrollado por la empresa Roketsan.

Se llevaron a cabo con éxito actividades de prueba con el misil balístico TAYFUN, desarrollado por Roketsan e incluido en la categoría SRBM (Short-Range Ballistic Missile).

El misil balístico Typhoon aumenta su alcance y precisión de impacto mediante pasos decisivos.

El Typhoon, lanzado por primera vez en 2022, es un sistema de misiles balísticos de corto alcance con un alcance de más de 500 kilómetros.

El misil Typhoon de Roketstan tiene aproximadamente 6,5 metros de largo, un diámetro de 610 mm y pesa 2.300 kilogramos.

El misil, que utiliza el sistema de guía coordinado desarrollado por Roketsan, está equipado con una ojiva que contiene fragmentos de metal preformados.

La tecnología TAYFUN, desarrollada para destruir instalaciones y objetivos estratégicos, es resistente a las actividades de guerra electrónica.

TAYFUN Block-4 alcanza velocidades superiores a Mach 5 y está equipado con capacidades hipersónicas.

El alcance del misil balístico hipersónico Typhoon Block-4 se mantiene en secreto.

Turquía no tiene ningún país enemigo dentro del alcance del misil balístico de corto alcance que ha desarrollado, de ahí la idea de que esta arma esté destinada a servir a las fuerzas turcas ubicadas lejos de las fronteras de su país pero que operan contra países con los que Turquía tiene un conflicto.

