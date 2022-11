Bnai Brith Internacional realizó la conversación “Con el lente en Latinoamérica” junto al embajador israelí en México

Itongadol.- Con motivo del 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre Israel y México, Bnai Brith Internacional invitó al embajador israelí en ese país, Zvi Tal, para realizar la charla “Con el lente en Latinoamérica”.

La bienvenida al evento fue realizada por Adriana Camisar, asesora de B’nai B’rith Internacional para asuntos latinoamericanos, que estuvo acompañada por Eduardo Kohn, director de Bnai Brith para América Latina.

Kohn agradeció al embajador y expresó que era un gusto conversar con él, ya que ‘”México es un país sumamente importante en la región, una de las grandes potencias sin dudas de América Latina desde todo punto de vista, con una historia y una cultura vasta y riquísima y con una importante y vibrante comunidad judía, por lo que nos pareció importante no solo marcar este 70 aniversario en las relaciones diplomáticas entre Israel y México sino resaltarlas en cómo están ahora”.

Por su parte, Adriana Camisar le preguntó al embajador: Siendo México su primer destino diplomático en América Latina, ¿cómo fue su experiencia hasta el momento en un país tan importante en la región, con una cultura tan rica y única?

Zvi: Es cierto, anteriormente toda mi trayectoria había sido en Europa. Nací en Amberes, en Bélgica, y estuve cuatro veces como embajador en Europa, dos veces en Bruselas, la primera en la Embajada de Bélgica y Luxemburgo y la segunda como vice jefe de misión ante la Unión Europea. También estuve en Roma en la Embajada frente a la Santa Sede, y mi último puesto fue en París.

Estar en la región es un descubrimiento para mí, todo el tema de la relación entre Israel y Latinoamérica, en especial con la relación con México, un gran país. Había visitado México profesionalmente en 1999 como miembro de la delegación sobre el tratado de libre comercio, y también había visitado el país como joven, porque tengo una importante parte de mi familia en la Ciudad de México. La cultura y el comportamiento, son totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrado. Inmediatamente quedé encantando con los estados de ánimo y la forma de ser de los mexicanos.

Es una experiencia enriquecedora sin dudas.

Debido a los 70 años de relaciones creamos un grupo de mariachis israelíes, que se llaman Mariachis Ierushalaim, que participaron recientemente del Festival de los Mariachis en Guadalajara. Cantan en español, ya que el núcleo fundador del grupo está compuesto por ciudadanos israelíes con raíces latinas.

Eduardo Kohn: ¿Qué análisis hace de los avances en materia de intercambio comercial, científico, tecnológico y cultural de los últimos años entre Israel y México?

Zvi: hace cinco meses superamos la barra de mil millones de dólares en intercambio comerciales entre los países. El valor agregado que Israel le ofrece a México como potencia tecnológica innovadora, en un mercado tan grande y diversificado como lo es el de México, es una combinación muy exitosa.

Por ejemplo en el sector automotriz, que tiene mucha tradición en México y no tanta en Israel, aunque nosotros tenemos la tecnología y la brindamos. Lo mismo ocurre en el sector de la minería, muy importante en México, que utiliza tecnología israelí en el tema del agua y son relevantes para el sector. Tuvimos seminarios y encuentros virtuales de empresas a empresas para presentar soluciones técnicas a los retos que enfrentan estas industrias. En el ámbito de los ecosistemas también estamos trabajando y colaborando, lo hicimos de hecho con jóvenes emprendedores israelíes y mexicanos con la colaboración de Start Up México y tutores israelíes, para que los jóvenes propongan soluciones a grandes empresas aquí en México, y fue un proyecto muy exitoso con el que vamos a continuar y quisiéramos ampliar.

El componente económico y comercial es fundamental. Pero, para mí como embajador, es también importante acercar a la sociedad civil, a los pueblos, y lo hacemos a través del mundo académico. En pocas semanas habrá dos delegaciones de Monterrey en Israel, una para diversificar aún más los contactos y los convenios que tienen con universidades en Israel, y la otra delegación enfocada en lo que es la aplicación tecnológica que desarrollan los investigadores en las universidades israelíes.

Es decir que hay un enfoque importante en lo que es la integración, que es nuestro modelo, la integración entre la academia y el mundo empresarial, el sector privado. Además está el tema cultural que para nosotros es muy importante, para descubrir la realidad israelí o mexicana a través de las expresiones artísticas. Lo mismo ocurre con la arqueología y muchos aspectos más.

A C: Más allá de los avances en distintos ámbitos en materia bilateral, observamos que estas buena relaciones en el ámbito bilateral no se trasladan necesariamente al ámbito multilateral, porque México ha sido y sigue siendo un severo crítico de Israel tanto en la ONU como en otros organismos internacionales, incluso cuando se trata de resoluciones muy extremas y absurdas en contra de Israel. ¿Cree que puede haber un cambio al respecto en el futuro cercano?

Zvi: Soy escéptico en ese sentido. Hace muchas décadas que México, lamentablemente, vota en favor de estas resoluciones relacionadas con el conflicto israelí palestino. Por lo menos hemos tenido diálogos en el tema de las Naciones Unidas y en las demás organizaciones, un diálogo bilateral en el que intentamos presentar el caso israelí, el hecho de que se trata de una discriminación hacia Israel en comparación con otros lugares de conflictos en los que tantos miembros de las Naciones Unidas no respetan los DD.HH.

En los últimos dos años fue muy difícil, ya que México fungió por quinta vez como miembro del Consejo de Seguridad por un lado y como miembro del Consejo de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos por el otro. Seguimos conversando pero lamentablemente no tengo buenas noticias, aunque prefiero mirar la parte que es menos de la mitad del vaso lleno, en la que tenemos colaboraciones con las misiones de México en Nueva York y en Ginebra en temas de importancia mutua como por ejemplo el empoderamiento de las mujeres, el tema de las personas con discapacidades y últimamente el tema del tratamiento psicológico a las fuerzas de la ONU, que son desplegadas en varias áreas del mundo. Por lo menos, como dije, tenemos diálogo, incluso en la última misión que organizó nuestro embajador en la ONU, Gilad Erdan, el embajador de México Juan Manuel de la Fuente regresó diciendo que ahora entiende la complejidad del conflicto, aunque todavía las intervenciones suyas en los debates en el Consejo de Seguridad no son tan equilibradas.

E.K: Se cumplieron dos años de los Acuerdos de Abraham, que marcaron una nueva era de convivencia en Medio Oriente. ¿Cree que los efectos comerciales, económicos y tecnológicos de los acuerdos pueden trascender más allá del propio Medio Oriente y de las relaciones bilaterales o del grupo de países que firmaron estos acuerdos? ¿Podrían llegar a algún país de América Latina?

Zvi: Sí, creo que sí. Les voy a dar un ejemplo de hecho. Tuvimos una iniciativa con la Embajada de Marruecos, participando de un proyecto que te llama Reto Verde, un proyecto de deforestación de la Ciudad de México y junto al presidente local del KKL plantamos arboles como parte del proyecto y lanzamos un mensaje de convivencia y colaboración en tema prioritarios para todos hoy en día, como lo es el tema ambiental. También participamos de un encuentro llamado COMEX, para hablar del nuevo paradigma en Medio Oriente y de la posibilidad de colaborar enfocándose en las necesidades y en los restos de los pueblos y las naciones en la región, sin dejar de lado el conflicto israelí palestino, porque debe resolverse, pero sin transformarlo en la condición para lograr avances en las relaciones y en la normalización en la relación entre Israel y otras naciones en Medio Oriente. Pienso que tenemos ejemplos de las posibilidades que se pueden lograr cuando los políticos deciden abrir un nuevo capítulo en la relación, pero también en el ámbito económico aminando por las calles en la Ciudad de México se ven estas promociones de la aerolínea de Emiratos, promocionando vuelos de México a Tel Aviv y de Tel Aviv a Dubái, por lo que en la nueva realidad geográfica hay diferentes posibilidades a nivel turístico y económico. Israel y los Emiratos son los grandes socios comerciales de México y estoy convencido de que se abren nuevas oportunidades.

Para ver la charla completa: