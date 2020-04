Amigos de la Universidad de Tel Aviv: Próximas video conferencias

MARTES 28 DE ABRIL A LAS 18 HS

«BEETHOVEN, MARTHA ARGERICH Y LA ORQUESTA FILARMONICA DE ISRAEL»

Análisis del Concierto para piano y orquesta Nº2, interpretado en el Auditorio Bronfman de Tel Aviv el 22 de diciembre de 2019

Disertante: Lic. PABLO KOHAN, Master en Musicología de la Universidad de Tel Aviv, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Crítico musical del diario La Nación. Fue Director de Radio Nacional Clásica.

Inscripción: https://pablokohan.eventbrite.com.ar

LUNES 4 DE MAYO A LAS 15 HS

GEOPOLITICA DEL CORONAVIRUS: EL NUEVO ORDEN VIRAL MUNDIAL, ¿LA PANDEMIA REFUERZA O DEBILITA LA DEMOCRACIA?

Disertante: Dr. ANDRÉS MALAMUD, Investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Portugal. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck (Heidelberg, Alemania) y en la Universidad de Maryland, College Park (Estados Unidos). Profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal. Columnista de El Estadista y diario La Nación.

Inscripción: https://andres-malamud.eventbrite.com.ar

JUEVES 7 DE MAYO A LAS 18. HS

CHINA, ESTADOS UNIDOS Y EL VIRUS DE LA DISCORDIA

Disertante: Dr. MARIANO CAUCINO, Abogado, Embajador en Israel (2017-19) y en Costa Rica (2016-17). Miembro del Consejo Argentino de Relaciones internacionales (CARI) y del comité asesor del InterAmerican Institute for Democracy (Miami, EEUU). Fue Director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno y Director de Cooperación Internacional de la UCES. Escribió varios libros de política internacional e historia contemporánea y es columnista en varios medios argentinos y latinoamericanos.

Inscripción: https://marianocaucino.eventbrite.com.ar

MARTES 12 DE MAYO A LAS 17.00 HS.

EL MUNDO QUE SE VIENE: EL FUTURO MIRADO DESDE LA HISTORIA

Disertante: Prof. LORIS ZANATTA, catedrático de Historia de América Latina y Profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bologna, Italia. Coordinador de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomáticas. Autor de varios libros y artículos, publicados en Europa y Latinoamérica. Columnista de los diarios La Nación y Clarín y en varios medios de Latinoamérica, Italia y España.

Inscripción: https://loriszanatta.eventbrite.com.ar

MARTES 19 DE MAYO 15.00 HS

LAS RELACIONES INTERNACIONALES A LA LUZ DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Disertante: Dr. YOAV TENEMBAUM, Analista político, escritor y Profesor en el Programa de Estudios de Diplomacia de la Escuela de Ciencas Políticas, y Relaciones Internacionales de la Universidad de Tel Aviv. Es columnista de varias publicaciones en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, España e Israel.Es autor de varios libros, su último título es titulado Turning Points in the History of International Relations.

Inscripción: https://yoavtenembaum.eventbrite.com.ar

JUEVES 28 DE MAYO A LAS 18.00 HS

¿QUE PASARA CON LA ECONOMIA MUNDIAL DESPUES DEL CORONA?

Disertante: Lic. CLAUDIO ZUCHOVICKI, Gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio.

Inscripción: https://claudiozuchivicki.eventbrite.com.ar

Todas las conferencias son en español y requieren previa inscripción en los links indicados a cada uno.

Si quiere ver las conferencias pasadas puede hacerlo ingresando al siguiente link: https://auta.org.ar/seccion/val_s/4/videos