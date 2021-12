Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Invisibles”, el video que AMIA difundió para fomentar la inclusión y la equidad

Itongadol.- La fecha, que se conmemora cada 3 de diciembre, fue instaurada en 1992 con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y promover la accesibilidad y la inclusión.

“Somos parte de este mundo y queremos vivirlo con plenitud. ¿Nos acompañás?” Con esta interpelación directa, concluye “Invisibles”, el nuevo video que AMIA realizó para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que insta a gobiernos, organizaciones y a la sociedad en general a trabajar para promover derechos, concientizar y fomentar una mayor inclusión.

La realización audiovisual, que fue producida por la institución en nombre de la Red Comunitaria de Discapacidad, hace hincapié en la necesidad de dejar atrás las etiquetas y los prejuicios, y en la importancia de visibilizar a las personas con discapacidad para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Cada 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con discapacidad, desde AMIA difundimos distintos mensajes. Este año, decidimos que las propias personas cuenten sus impresiones, sus experiencias, que pongan su voz para que puedan compartir, con sus palabras, lo que ellos consideran importante”, destacó Ana Dorfman, coordinadora del área de Discapacidad de la institución.

Su sector se ocupa de articular la Red Comunitaria de Discapacidad constituida por once instituciones autónomas que se dedican a la atención de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. Las entidades son Ory, Escuela Hamakom Sheli, Idel, Baderej, Mitoj Alev, Akim, Fundacion Cherry Breitman, Fundacion Arte y Movimiento, Consejo Argentino de Mujeres Israelitas CAMI, OTZMA, Escuela de Golf Heme Aquí.

Con el objetivo de promover derechos, capacitar para el desarrollo de las potencialidades y visibilizar las situaciones de desventaja, AMIA trabajó a lo largo del año en la organización de jornadas de inclusión, talleres con profesionales y reuniones con familiares.

Desde que comenzó la pandemia, de manera virtual, el área pudo seguir dando respuestas a todas las personas con discapacidad y sus familias que necesitaron orientación y asistencia. Y desarrolló un ciclo de capacitaciones que abordó temas de vital importancia: “Cuando los padres no estén: Cómo planificar el futuro de nuestros hijos adultos con discapacidad y la agenda de partida de los padres”; «Inserción laboral de personas con discapacidad. Del ámbito familiar al laboral, un camino hacia la autonomía”, y “La capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación”, fueron algunas de las propuestas que se llevaron adelante.

Además, se participa de espacios gubernamentales en los que AMIA está presente para representar y defender los derechos de la población con discapacidad, como el Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, el Observatorio del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil Comisión de Discapacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, entre otros.

Dejar de ser invisibles.

Para forjar un futuro más inclusivo y equitativo, el video que AMIA hoy compartió en sus redes sociales tiene un mensaje que llama a la toma de conciencia y a la acción:

“Hace algunos años me llamaban deficiente. Otros me decían minusválido. Más tarde, eligieron etiquetarme como discapacitada. Después con algo de culpa, sugirieron que tengo capacidades diferentes o especiales. Pero yo a ella, la llamo Carolina. Y yo a él, Ariel. Porque a nosotros, no nos interesan las discusiones que tienen sobre cómo nos llaman. Lo único que nos importa: dejar de ser invisibles y poder ejercer nuestros derechos. Somos parte de este mundo y queremos vivirlo con plenitud. ¿Nos acompañás?”